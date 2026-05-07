株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：田村 城太郎、本社：東京都港区、以下「当社」）は、世界の代表的なESG（環境・社会・ガバナンス）投資指数である「Dow Jones Best in Class Indices（旧Dow Jones

Sustainability Index）」（以下、「DJ BIC」）の世界の各産業グループの上位10%の企業で構成される銘柄「Dow Jones Best-in-Class World Index」（以下、「DJ BIC World」、註1）に当社としては初めて、邦船社としては唯一選定されました。同時に、アジア・太平洋地域の企業で構成される「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」（以下、「DJ BIC Asia Pacific」、註2）の構成銘柄にも、4年連続で選定されました。

DJ BICは、米国S&Pダウ・ジョーンズ社が毎年公表するESG投資指標であり、S&P Globalが実施するコーポレート・サステナビリティ評価（CSA）に基づき、企業のESGに関する取り組みを環境・社会・ガバナンス/経済の3つの観点から評価しています。特に優れていると評価された企業における、各産業グループの上位企業10%を「DJ BIC World」として選定しており、2026年は世界の時価総額上位2500社の中から、319社が選定されました。当社は、特に「気候変動」、「人的資本マネジメント」、「ビジネス倫理」等の項目で高いスコアを獲得しました。

グループ企業理念「青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらきます」のもと、今後もこれらの取り組みを加速し、経済的価値のみならず社会的価値を高めていくことで、当社グループは全てのステークホルダーに新たな価値を届け、グローバルに成長する強くしなやかな企業グループを目指します。

(註1) Dow Jones Best-in-Class World Index（Dow Jones Sustainability World Index）は、S&P GlobalのCSAに基づき、各産業グループの上位10%企業で構成される指数。

Dow Jones Best-in-Class World Index | S&P Dow Jones Indices(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/sustainability/dow-jones-best-in-class-world-index/#overview)

(註2) Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index（旧Dow Jones Sustainability Asia Pacific

Index）は、S&P GlobalのCSAに基づき、アジア太平洋先進国地域の主要企業のうち、上位20%企業で構成される指数。

Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index | S&P Dow Jones Indices(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/Sustainability/dow-jones-best-in-class-asia-pacific-index/#overview)