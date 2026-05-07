URBAN RESEARCH DOORSよりNEW ERA(R)別注キャップが新色を携えて再登場！

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSから、「NEW ERA(R)（ニューエラ）」別注商品が今年も登場。



ライトな被り心地が特徴のモデル「9TWENTY」をベースに別注。1968年から1984年までに使用されていたヤンキースロゴを採用しクラシックに。バックには筆記体のヤンキースロゴを同色の刺繍であしらい特別感を。

ボディはウォッシュ生地を採用し、カラーもアーバンリサーチ ドアーズだけの特別な展開となっています。今季はNAVYボディにブラウンの刺繍をあしらったムードのある配色が加わった4色の展開。

シンプルながら、素材から細かいポイントそしてバックスタイルまで拘りぬいた別注商品です。

NEW ERA 別注920CS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1190251/?_ga=2.262036623.347401231.1778026678-37372211.1772172439)

品番：CD26110-1190251

価格：\4,950 (tax incl.)

カラー：IVORY / NAVY / CHARCOAL / BLACK

サイズ：ONE

【発売日】

2026年5月15日(金)予定

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店

(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1190251/?_ga=2.256866313.347401231.1778026678-37372211.1772172439)