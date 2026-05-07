テスラの旅が当たる Tesla Trip キャンペーン を開始

Tesla Japan合同会社

テスラの家庭用蓄電池Powerwallから車両まで、すべてのテスラ製品をご家族やご友人と共に体験できる1泊2日の旅が当たる「Tesla Trip キャンペーン（テスラ トリップ キャンペーン） 」を開始。

テスラ Model 3(https://www.tesla.com/ja_jp/model3?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)で自然の中をドライブし、清流 神流川のほとりにたたずむ「古民家の宿 川の音(https://www.kawanone.jp/)」でゆっくりと過ごしながら、太陽光発電とPowerwall(https://www.tesla.com/ja_jp/powerwall?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)が創り出すクリーンなエネルギーで一日を過ごす。ウォールコネクター(https://www.tesla.com/ja_jp/home-charging?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)を車両へ接続しておけば、寝ている間にフル充電。このような、あなただけのテスラのある一日をご体験いただけます。

キャンペーンへの応募はテスラウェブサイト（https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000016001(https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000016001?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)）にて、2026年7月31日まで受け付けます。

＜Tesla Trip キャンペーン 概要＞

テスラ家庭用蓄電池 Powerwall(https://www.tesla.com/ja_jp/powerwall?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)、太陽光発電システムとテスラ車両用 普通充電設備 ウォールコネクター(https://www.tesla.com/ja_jp/home-charging?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)が設置された「古民家の宿 川の音(https://www.kawanone.jp/)」の「離れ」への1泊2日分の宿泊とテスラ Model 3(https://www.tesla.com/ja_jp/model3?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)の無償貸し出しのセットを、抽選で1組（大人2名、中学生未満の小人2名まで）へプレゼント。

応募方法：テスラウェブサイト（https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000016001(https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000016001?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)）よりご応募ください。

応募締め切り：7月31日（金）

詳細、応募規約はテスラウェブサイト(https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000016001?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)をご覧ください。

◆ テスラ家庭用蓄電池 Powerwall

写真1：古民家の宿 川の音 離れ へ設置されたPowerwall写真2：古民家の宿 川の音 離れ 外観写真3: 古民家の宿 川の音 の囲炉裏

Powerwall（パワーウォール）はテスラの家庭用蓄電池です。13.5kWhの蓄電容量と5kW（ピーク時7kW）の出力を備え、4人家族の標準的な１日で必要な電力需要をほぼ満たす電力を蓄えられます*。太陽光発電と最適に連携し、太陽光で発電した電気を昼にPowerwallにため、夜間にその電気を利用することで、一日中太陽光で発電した電気で暮らすことができます。停電時には、Powerwallが家全体へ電気を供給。さらに、太陽光発電も発電量を落とすことなく、継続可能です。

重塩害対応で、設置可能温度域も広く、過酷な環境にも耐える設計です。コンパクト設計で狭いスペースにも美しくフィット。1システムとして10台まで拡張できるため、戸建住宅のほか、集合住宅、宿泊施設、商業施設、公共施設など幅広い分野にご活用いただけます。さらに、無料のソフトウェア更新により、常に最新機能を利用できます。 詳細はこちら(https://www.tesla.com/ja_jp/powerwall?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)。

◆ ミッドサイズセダン テスラ Model 3

Model 3は、その洗練されたデザインと革新的なテクノロジーで、世界の電気自動車市場を牽引してきました。高性能でありながら効率的なパワートレイン、広々とした車内空間、そしてテスラ独自の先進安全機能が融合し、日常使いから長距離移動まで、あらゆるシーンで最高のドライビングを提供します。詳細はこちら(https://www.tesla.com/ja_jp/model3?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)。

◆ テスラ車両用 普通充電設備 ウォールコネクター

ウォールコネクターはご自宅やオフィスにて、便利にかつ素早く車両の充電を行うことができるテスラ車両用 普通充電設備です。ご自宅やオフィス以外にも、商業施設、宿泊施設などにも設置・利用されています。電力の契約状況などに合わせて2.4kW～9.6kWまで変更できます。また、Wi-Fi接続により、ファームウェアが随時アップデートされます。これにより設置後に機能が追加されたり、テスラの車両や家庭用蓄電池Powerwallなどとの連携がさらに充実するなど、最新の機能をご利用いただけます。詳細はこちら(https://www.tesla.com/ja_jp/home-charging?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=teslatripcampaign)。

以上

*1か月の世帯電力使用量を400kWhと仮定した場合。実際の使用量は各家庭によって異なる可能性があります。