超硫黄分子に着目した新素材・化粧品原料「グルタリュクス(R)」を新発売

三菱商事ライフサイエンス株式会社

三菱商事ライフサイエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 幸史）は、グルタチオンの誘導体を配合した化粧品原料「グルタリュクス(R)」を2026年5月1日に全国で発売しました。本製品は、化粧品メーカーなど法人のお客様向けの化粧品原料（業務用）として提供します。

当社は1968年よりグルタチオンを実生産している原料メーカーです。近年注目が高まっている超硫黄分子の一つである「ビスグルタチオントリスルフィド」に2017年から着目し、研究開発を開始しました。約10年にわたる研究を重ね、このたび化粧品原料としての開発に成功しました。

本開発を大きく前進させた要因の一つが、2024年に化粧品原料メーカーであるビタミンC60バイオリサーチ株式会社（VC60社）を統合したことです。長年グルタチオン原料メーカーとして培ってきた当社の技術に、VC60社が有する化粧品分野の豊富な知見および独自技術が加わることで、グルタチオン誘導体の研究が加速し、「グルタリュクス(R)」の開発に成功しました。

【新製品概要】

製 品 名 ： グルタリュクス(R)（GlutaLuxe(R)）

全 成 分 ： ビスグルタチオントリスルフィド、グリシン、アラニン、セリン

発 売 日 ： 2026年5月1日

■グルタリュクス(R)とは

グルタリュクス(R)は、化粧品の成分表示名称「ビスグルタチオントリスルフィド」と「グリシン」、「アラニン」、「セリン」の共結晶体で、水に溶解しやすい性質を有しています。アミノ酸を配合することで、高い保湿効果も期待され、幅広い製品への応用が可能です。

■硫黄を用いたミトコンドリアのエネルギー代謝（硫黄呼吸）に着目

ビスグルタチオントリスルフィドは、硫黄原子が複数連結した物質である「超硫黄分子」に分類されます。超硫黄分子は、硫黄を用いたミトコンドリアのエネルギー代謝に関与することが報告されています。こうしたエネルギー代謝の観点に着目したアプローチにより、肌の生まれ変わりやハリ感を支える環境を整えることが期待されます。硫黄呼吸は、生命誕生の初期から存在するとされる最古のエネルギー代謝の一つであり、現在に至るまで生命を支えてきた仕組みとして、現代の皮膚科学分野においても改めて注目されています。

■グルタチオン誘導体「ビスグルタチオントリスルフィド」

ビスグルタチオントリスルフィドは、2分子のグルタチオンを構造に有するグルタチオン誘導体です。グルタチオンは水溶液中で硫黄由来の臭いが課題となる場合がありますが、ビスグルタチオントリスルフィドは水溶液中で臭いがほとんど感じられないことが確認されています。

■「ビスグルタチオントリスルフィド」配合品の皮膚に対する評価（試験機関：(株)SOUKEN）

「ビスグルタチオントリスルフィド」1% 配合品の皮膚に対する影響を評価するため、20名の女性を対象に、28日間、朝晩2回顔全体に塗布する臨床試験を実施しました。

その結果、塗布前と比較してコルネオメーター*1による測定では皮膚の水分量が39％増加しキュートメーター*2による測定では皮膚の弾力性が16%増加する事が観察されました。

なお、本研究は化粧品原料に関する基礎研究であり、ビスグルタチオントリスルフィドを配合する商品の効能効果を検証する目的のものではありません。

＊1：コルネオメーター：肌の表面に含まれる水分量を測るための機器。

＊2：キュートメーター：肌を軽く引っ張り、その戻り具合から弾力を測定する機器。

本製品は、肌のうるおい保持および弾力の改善に寄与する可能性が示唆されており、新たな価値創出が期待されます。なお、本製品は2026年4月14日よりフランス・パリにて開催された、世界最大の化粧品原料見本市「in-cosmetics Global」にて発表しました。