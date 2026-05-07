K-POPデビュー志望者向け『THE PATH』、登録者300名突破。韓国主要事務所との共同オーディションを随時開催へ

グロースホールディングス株式会社

K-POPデビューを目指す日本人志望者向けの情報プラットフォーム『THE PATH（ザ・パス）https://thepath.tokyo/』のLINE登録者数が、サービス公開以降300名を突破しました。本サービスは、WEBマーケティング・SNS運用・アプリケーション開発を手がけるグロースホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山下容平、以下「当社」）が、日韓クロスボーダーのコンテンツプロデュースを手がける株式会社CUEIGHT（東京都渋谷区、代表取締役：永井 連）との業務提携のもと運営しています。

当社のテクノロジー基盤と、CUEIGHTの韓国主要事務所ネットワークを組み合わせ、志望者の意思決定から実際のオーディション機会創出までを一貫して支援するプラットフォームとして本格稼働しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_1_8d24bc46a7f919fd6467cafa534527c8.jpg?v=202605070551 ]

近年、K-POPは日本国内でも世代を問わず大きな支持を得ており、自らK-POPアイドルとしてのデビューを目指す若年層が急増しています。

一方で、

・どの韓国事務所が実際に日本人練習生を受け入れているのか

・信頼できるオーディション情報はどこで得られるのか

・韓国語・ダンス・ボイストレーニングなど、必要な準備をどう進めればよいのか

・悪質な事務所紹介やSNSによるスカウト詐欺をどう見分ければよいのか

といった情報が分散しており、志望者本人やその保護者が意思決定に必要な客観的情報にアクセスしづらい状況が続いていました。

当社は、WEBマーケティング・アプリケーション開発で培った知見を活かし、業界知見を持つCUEIGHTと連携することで、このギャップを埋めるプラットフォーム『THE PATH』を立ち上げました。

1. 韓国事務所向けプロフィール作成ツール（登録不要・無料）

韓国事務所のオーディション応募で求められる形式に最適化されたプロフィール作成ツール。名前・身長体重・得意ジャンル・SNSリンクなどの基本情報に加え、写真5枚・動画3本までアップロード可能。完成したプロフィールは自動生成URLとなり、事務所やSNSへの共有・オーディション応募にそのまま使用できます。

2. AI事務所診断（43社対応）

3分の質問に回答することで、HYBE・JYP・SM・YGをはじめとする43事務所の中から志望者の個性に合う事務所をAIが分析・提案。データに基づいた客観的なマッチングを実現しています。

3. 韓国事務所データベース（43社）

SM・JYP・YG・HYBEといった大手から新興レーベルまで43事務所を網羅。所属アーティスト・求める人材像・評価軸・代表アーティストを一覧で比較できます。

4. オーディション情報の集約

韓国・日本国内で開催される最新オーディション情報を随時更新。応募条件・締切・選考フローを一元化して提示しています。

5. 練習生向けコンテンツ

レッスン情報、韓国生活ガイド、ビザ情報など、デビューを目指すうえで必要な知識を182本の専門ガイド記事として提供。日本人K-POPアーティスト名鑑（104名）、K-POPグループ図鑑（35グループ以上）、用語辞典（109語）も収録しています。

THE PATH 公式サイト

：https://thepath.tokyo/(https://thepath.tokyo/)

THE PATH 公式LINE

：https://x.gd/laZ49(https://x.gd/laZ49)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_2_26ed7fa3d5116ebb2eb73ce124917b72.jpg?v=202605070551 ]

サービス公開以降、LINE登録または個別相談を行った練習生・K-POP志望者は、すでに300名を突破しています。若年層・保護者層の両方から本サービスに対して継続的な関心が寄せられており、K-POPデビューを目指す層に対する情報基盤として機能し始めています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_3_3980b499a14deb752e7a0b21cd389322.jpg?v=202605070551 ]

『THE PATH』の業務提携先である株式会社CUEIGHTは、これまで日韓クロスボーダーのコンテンツプロデュースを通じて、以下の育成実績を有しています。

・3名が韓国主要事務所（WAKEONE、BeBy Ent.等）と契約・所属

・10名以上がHYBE、SM、YG、CUBE等の大手事務所2次選考以上を通過

・4名がBTS、Stray Kids、NCT、(G)I-DLEなどのバックダンサーとして活動

・7回のオーディションファイナル進出（HYBE Japan、I-LAND 2、Allart等）

これらの育成知見と韓国事務所ネットワークを基盤に、当社のテクノロジー基盤と組み合わせることで、両社単独では実現が難しかった包括的な志望者支援を可能にしています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_4_285d8e23ff85a4908735a5e36708721b.jpg?v=202605070551 ]

『THE PATH』は、当社が プラットフォーム開発・運営・SNSマーケティング・データ分析・ユーザー獲得 を担い、業務提携先である株式会社CUEIGHTが、韓国K-POP事務所とのリレーション構築・オーディション企画・コンテンツ監修・日韓ブリッジを担う体制で運営しています。

当社のテクノロジー × マーケティングの強みと、CUEIGHTのエンタメ業界知見 × 日韓ネットワークを組み合わせることで、両社単独では実現が難しかった包括的な志望者支援を可能にしています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_5_545b87c546cf36f9ee0fb0e67406f08d.jpg?v=202605070551 ]

『THE PATH』は今後、韓国のK-POP事務所やレーベルと共同で、日本人練習生・志望者を対象としたオーディションを随時開催します。各事務所のニーズに応じ、書類選考・動画選考・対面オーディションなど、柔軟なフォーマットでデビューに直結する機会を創出します。

加えて、

練習生コミュニティ機能の拡充 、K-POPデビュー後のキャリア支援 、日韓における契約・ビザ・生活面のサポート体制構築、業界トップトレーナー監修の教育プログラム提供（詳細は別途発表予定）

といった機能を段階的に追加していく予定です。

当社は『THE PATH』の運営を通じて、エンタメ領域における新たなテクノロジー活用の形を提示し、日韓を越えた才能の流通をサポートしてまいります。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_6_89f017c0d9d00bdea9a7cced97eebf23.jpg?v=202605070551 ]

夢を追う上で本来不要な"情報の壁"に阻まれている方々を、テクノロジーの力で支援したいというのが私たちの出発点です。日韓のコンテンツプロデュースに深い知見を持つCUEIGHT様と連携することで、本当に役立つプラットフォームをお届けできる段階に至りました。サービス公開以降の300名突破という反応は、こうした支援を必要としている方々がいかに多いかを示しています。CUEIGHT様がこれまで築いてきた業界実績と当社のテクノロジー基盤を組み合わせることで、これから『THE PATH』経由でのデビュー実績を共に作っていきます。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_7_d2abdc52c555a14b0daf994949957bb6.jpg?v=202605070551 ]

これまで弊社で韓国事務所への送出を支援してきた経験から、日本人志望者がデビューに至るまでには、的確な情報・適切な準備・確かな機会の3つが揃う必要があると感じてきました。グロースホールディングス様のテクノロジー基盤と当社の業界ネットワークを掛け合わせる『THE PATH』を通じて、より多くの志望者にこの3つを届けていきたいと考えています。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_8_074119415fd035d38f9a48ecd32c420b.jpg?v=202605070551 ]

サービス名：THE PATH（ザ・パス）

URL ：https://thepath.tokyo/

対象 ：K-POPデビューを目指す日本人志望者・練習生・その保護者

利用料 ：完全無料・登録不要

提供開始 ：2026年4月1日

運営 ：グロースホールディングス株式会社

業務提携 ：株式会社CUEIGHT

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/172833/table/2_9_c7fd79f9639b1ec1a1bc93153cb73dc6.jpg?v=202605070551 ]

会社名 ：グロースホールディングス株式会社

代表者 ：代表取締役 山下容平

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ：2024年1月

事業内容：WEBマーケティング・制作・開発事業、SNSマーケティング・運営・管理事業、アプリケーション企画・開発事業

URL ：https://growth-hd.jp/

業務提携先：

会社名 ：株式会社CUEIGHT（キューエイト）

代表者 ：代表取締役 永井連

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5

設立 ：2023年3月 事業内容：潜在的IPの発掘、国内外への展開、コンテンツ共同創造、プロダクト化、プロモーション、メディア・イベント展開

URL ：https://cueight.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

グロースホールディングス株式会社 広報担当

メール：sakura-kawashima@growth-llc.net

電話：03-5050-4829