大学生が憧れるキャンパスライフを発信する新メディア『Campus Clip（キャンパスクリップ）』を始動！

株式会社HJ

株式会社HJ（本社：東京都渋谷区、女子高生ラボ運営）と株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区）は、大学生のリアルなキャンパスカルチャーを発信するSNSメディア「Campus Clip（キャンパスクリップ）」を共同で立ち上げたことをお知らせいたします。InstagramおよびTikTokを主軸に、大学生が憧れるキャンパスライフや最新トレンドを等身大の視点で届けるメディアとして、2026年4月より本格始動いたします。

設立の背景

日本の大学生人口は約290万人、そのSNS利用率は98%を超えます。特にInstagramとTikTokは、大学生にとって検索・情報収集のメインツールであり、ライフスタイルの意思決定に大きな影響を与えています。しかしながら、大学生のリアルな日常やカルチャーを横断的に発信する質の高いSNSメディアは、これまで不在でした。

弊社は、女子高生向けInstagramメディア「女子高生ラボ」の運営を通じてティーン世代のSNSマーケティングノウハウとインフルエンサーネットワークを蓄積してきました。一方、サイバー・バズは国内有数のSNSマーケティング支援会社として、広告主との強固なネットワークとTikTok運用における圧倒的な実績とナレッジ（自社運営の TikTok メディアは累計再生 10億回超）を保有しています。この両社の強みを戦略的に組み合わせることで、「Campus Clip」は誕生しました。

Campus Clipの概要

- メディア名：Campus Clip（キャンパスクリップ）- ターゲット：18～22歳の大学生- 運用プラットフォーム：Instagram ＋ TikTok- コンテンツ領域：キャンパスライフ、ファッション、コスメ、ライフスタイルなど大学生カルチャー全般- ポジショニング：女子高生向けメディア「女子高生ラボ」の姉妹メディアとして、ティーンから大学生へのライフステージをシームレスにサポート

Instagram：https://www.instagram.com/campus_clip_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@campusclip0

メディアの特長

主なコンテンツシリーズ（予定）

- 大学生の「リアル」を届ける等身大のコンテンツ広告やPR感のある情報ではなく、現役大学生の実体験や生の声を軸に発信。キャンパスライフのリアルな魅力を「クリップ（切り抜き）」し、大学生が憧れるライフスタイルを可視化します。- SNS × ラジオ × イベントの立体的メディア展開Instagram・TikTokによるオンライン発信に加え、ラジオ番組や大学生向けイベントなどオフラインのチャネルも組み合わせた立体的なメディア展開を予定。オンラインとオフラインを融合させた「Campus Clip経済圏」の構築を目指します。【What's in my bag?】

学部別・年次別のバッグの中身を公開。PCやガジェットからコスメまで、リアルな持ち物を可視化

【現役大学生に聞いた！】シリーズ

大学生が本気で使っているアプリやサービスの実体験レビュー

【ライフサイクル連動コンテンツ】

入学準備、サークル選び、インターン、キャンパスコーデなど、大学生活の季節ごとのトレンドを発信

【大学生のリアル】シリーズ

節約術、バイト事情、一人暮らしグッズなど、大学生の日常にまつわる本音ベースの発信

初代イメージモデル

Campus Clipの世界観を体現する初代イメージモデルとして、以下の3名が就任いたします。

武田晴安

2008年生まれ、岡山県出身。応募約4.2万人から「女子高生ミスコン2024」グランプリに選出。2026年1月に音楽デビューし、TikTok歌唱動画は平均約60万再生を記録するなどマルチに活躍中。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/____harua_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@____harua_

X：https://x.com/____HARUA_

清水あす香

2006年生まれ、宮崎県出身。JCミスコン2021グランプリ。ABEMA「今日、好きになりました。」に3シーズン出演し、身長171cmのスタイルと親しみやすさで同世代から支持を集める。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/asu_asu_51000/

TikTok：https://www.tiktok.com/@asu_asu_510

X： https://x.com/asu_asu_510

成瀬空

2007年生まれ、東京都出身。「女子高生ラボ」専属モデルとして活動し、SNSドラマや広告コンテンツに多数出演。WEGO school第8期生。等身大の発信力で大学生世代のリアルなライフスタイルを体現する。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/naru_s0la/

TikTok：https://www.tiktok.com/@pi_chi._.chi

今後の展望

Campus Clipは、運用開始6ヶ月でフォロワー10,000人の突破を目指し、大学生が「何かを始めるときにまずチェックする」メディアへと成長させてまいります。コンテンツタイアップやイベント実施、モデル・インフルエンサーの発掘を積極的に展開し、大学生マーケットにおける圧倒的な影響力を持つプラットフォームを構築します。女子高生ラボからCampus Clipへ-- ティーンから大学生へ進級した世代が、自分らしく輝けるキャンパスライフの「伴走者」として、新しい大学生カルチャーを渋谷から発信してまいります。

株式会社 HJ 会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

株式会社サイバー・バズ 会社概要

2006 年に創業、2019 年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを

価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNS アカ

ウント運用」「インターネット広告販売」など SNS 周辺領域のソリューションを一気通貫

で提供。

- 事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR 事業、投資事業- 所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町 12－10 住友不動産渋谷インフォスアネックス 4,5,6F- 東京証券取引所グロース市場 証券コード 7069- URL：https://www.cyberbuzz.co.jp/

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/