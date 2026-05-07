DUAL株式会社「空室通電DX」と日本情報クリエイト「賃貸革命」がシステム連携開始

DUAL株式会社

DUAL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：足立 守平、以下「DUAL」）は、日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）が提供する賃貸管理システム「賃貸革命」と、当社の「空室通電DX」とのシステム連携を開始することをお知らせいたします。

本連携は北海道エリアを皮切りに2026年5月より提供を開始し、順次全国展開を予定しております。

■背景・概要

北海道エリアでは、2026年5月7日より電気契約を廃止した際に通電が停止される事となりました。これにより、空室物件においても電気利用の都度、通電手続きが必要となり、不動産会社様の現場では、内見や原状回復時の電気手配、手配漏れ防止など、新たな業務負担の増加が見込まれます。

本連携により、「賃貸革命」の物件・契約情報をもとに、「空室通電DX」が空室時の通電手続きを一元管理。電力会社への個別連絡や手配業務を削減し、業務効率化と対応精度の向上を実現します。必要なタイミングで確実に通電できる体制を構築することで、現場オペレーションの安定化に貢献します。

また、DUALが提供する入居者向けライフライン手続代行サービス「ライフライン Concierge(R)」と、日本情報クリエイトが提供する「電子入居申込サービス」は既に連携しており、入居者の代わりに電気・ガス・水道などの各種手続きを一括で代行するとともに、最適なプランのご案内を行っています。これにより、入居時の利便性向上および手続きの簡素化を実現しています。

今後もDUALと日本情報クリエイトは、本連携をはじめとした各種サービスの拡充および全国展開を通じて、不動産DXを一層推進し、管理会社様の業務効率化とサービス品質の向上に貢献してまいります。

■「空室通電 DX」とは

空室通電 DX は、空室期間に発生する電気の通電・停止手続きを代行するサービスです。 管理

会社様が抱える空室電気まわりの業務負担をまとめて軽減できます。

「空室通電DX」についての詳細はこちら

詳細を見る :https://dual-hd.co.jp/business/#business__dx

■「ライフライン Concierge」とは

電気・ガス・水道など、入居者様のライフラインの新居でのご利用開始手続きを代行する不動

産賃貸仲介会社・管理会社様向けのサービスです。入居者様に代わり、電気・ガス・インター

ネットなどの新居での新規契約・開通手続きを行うと同時に、新電力や新都市ガスなどのプラ

ンをご案内し、入居者様が新居で最適なプランをスムーズにご利用いただけるようサポートし

ます。

「ライフライン Concierge」についての詳細はこちら

詳細を見る :https://dual-hd.co.jp/business/#business__concierge

■「賃貸革命」とは

賃貸業務から管理業務まで一元管理できる、集客・管理に強い管理業務支援サービスです。入

退去管理から家賃管理まで一元管理することで情報処理のミス・ロスを大幅に軽減することが

できます。

「賃貸革命 11」は、日本情報クリエイトが提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シ

リーズの最新版です。2017 年リリースの「賃貸革命 10」から約 8 年ぶりとなるバージョンア

ップであり、操作速度の改善や賃貸管理業務の自動化・効率化を実現する様々な機能強化を行

いました。

これまで全国の不動産管理会社様にご利用いただいてきた「賃貸革命」の使いやすさを継承し

つつ、現場の業務負担を減らすための最新機能を多数追加しております。

なお、「賃貸革命 10」からのデータ・帳票の引き継ぎにも対応しており、すでにご利用のお客

様もスムーズに移行・運用開始いただけます。

「賃貸革命」についての詳細はこちら

詳細を見る :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/

■「電子入居申込サービス」とは

電話や FAX でのやり取りはもう必要ありません！ 不動産管理会社様の手間とコストを削減し、

入居申込から審査までオンラインで完結できる入居申込システムです。当社の電子入居申込機

能は業者間物件流通サービス リアプロ BB の管理会社様向け機能です。 入居希望者・仲介会

社・家賃保証会社とのやり取りがオンラインで完結できるので入居申込業務を効率化でき、テ

レワークにも最適です。 また、他社付だけでなく自社付の際にもご利用可能です。

「電子入居申込サービス」についての詳細はこちら

詳細を見る :https://www.n-create.co.jp/pr/product/denshi_nyukyo_moushikomi/

■ DUALについて

DUALは、「お客さま喜び創造集団になる」ことをビジョンとして掲げ、全てのお客さまと向き合っていきます。

会社名：DUAL株式会社

代表者：代表取締役 足立 守平

設立：2009 年 1 月 8 日

資本金：5,000 万円（別途、資本準備金の計上あり）

所在地：東京都品川区北品川 1-8-11 Daiwa 品川 North ビル 8F

コーポレートサイト： https://dual-hd.co.jp/

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、

不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支える IT 技術の提

供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994 年 8 月 1 日

資本金：731,248,200円 (2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町 13 街区 18 号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp