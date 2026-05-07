～小中学生向け理系教育プログラム～東京電機大学『D-SciTechプログラム』に協力

株式会社加藤製作所

株式会社加藤製作所(代表取締役社長：加藤 公康、以下、当社) は、２０２6年7月4日（土）に東京電機大学 東京千住キャンパスで開催される小学５年生～中学３年生向けのワークショップ『D-SciTechプログラム』に協力いたします。

前年度開催した時の様子

前年度開催した時の様子

概要

本プログラムは、理科や科学に興味を持つ小学生を対象に、原理や仕組みを学びながら実験や工作を通じて理解を深める体験型ワークショップであり、今年で４年目を迎えます。当社は、『クレーン車から学ぶ「油」のチカラと電気駆動システム！』をテーマに、大きなものを科学的に効率よく動かす仕組みを教えます。

油圧および電気駆動システムは、建設機械をはじめとする多くの産業機械に必要不可欠な技術であり、理系教育にも非常に適していると考えています。

また、本講義では座学にとどまらず、電気駆動の特徴である回生システムについては、実際にモデルカーを組み立てて理解を深める体験型の学習も予定しています。

当社は今後も、産学連携や理系人材の育成を重要なテーマと位置付け、事業活動を通じて社会に貢献してまいります。

イベント詳細

イベント名：『TDU 社会・地域連携事業 公開講座 D-SciTechプログラム』～未来のエンジニアのために～

日時：2026年7月4日（土）13：30～15:30

会場：東京電機大学 東京千住キャンパス

定員：25名（保護者1名まで同伴可）

参加対象：小学5年生～中学3年生

参加費：無料

申込方法：東京電機大学公式ウェブサイトより事前申込 ※6月19日(金)締め切り

詳細URL：https://www.dendai.ac.jp/

会社概要

商号： 株式会社 加藤製作所

所在地： 〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37

設立： 1935年1月（昭和10年1月）

創立： 1895年（明治28年）

事業内容： 建設用クレーン、油圧ショベル等、その他製品の製造・販売

URL： https://kato-works.co.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

コーポレートコミュニケーション部 担当：昇（のぼり）、小浦（こうら）

TEL：03-3458-1144 FAX：03-3458-1151 MAIL：pr-kato@kato-works.co.jp