金物を見せず、壁と一体化する“ノイズレス”デザイン見付け幅5.5ミリの室内ドア《リミナル》新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、金物や段差などの視覚的な要素を極力排除し、空間に自然に溶け込む“ノイズレス”デザインを追求した室内ドア《リミナル》を、2026年5月7日（木）に発売します。隠し丁番や埋め込み式取手を採用し、見付け幅5.5mmの極細設計により、壁面と一体化するような納まりを実現しました。

《リミナル》施工イメージ《リミナル》施工イメージ

近年、SNSの普及により、住宅の完成事例や空間表現を目にする機会が増えています。それに伴い、住宅検討者や建築士の間では、単なる間取りや設備だけでなく、細部の納まりにまで目が向けられるようになりました。こうした背景から、できるだけ無駄をそぎ落とし、空間そのものを美しく見せるノイズレスなデザインが注目されています。

今回発売する《リミナル》は、ノイズレスなデザインを突き詰めた室内ドアです。一般的な室内ドアでは、扉と壁をつなぐ「丁番」と呼ばれる金具が表面に露出しています。《リミナル》では、この丁番を扉の内側に隠す「隠し丁番」と「埋め込み式取手」を採用。さらに、丁番・扉・取手を同色で統一することで、金具の存在感をなくし、空間との一体感を実現しました。

また、独自構造により、扉と壁の段差を最小限に抑えるとともに、見付け幅（ドア枠の正面から見える幅）も業界最小クラスの5.5mm※まで絞り込むことで、壁面と面一につながる美しい納まりを実現。ドアの存在を主張しない、建築空間と一体化した表情を追求しました。カラーはブラック、ホワイトの定番色に加え、ライトグレーもご用意。クロスや壁面に調和しやすいカラーラインアップにこだわりました。

空間の細部にまでこだわる設計者やユーザーに、新たな選択肢をお届けする室内ドアです。

※自社調べ

■デザイン特長

隠し丁番と埋め込み式取手を採用し、扉と同色に合わせることで、

金物の存在を感じさせない、フラットですっきりとした印象を与えます。

隠し丁番（内側）

隠し丁番（外側）

埋め込み式取手

■商品概要

商品名：リミナル

カテゴリ：建具

販売価格：\84,800 /セット ～（税込）

カラー：ホワイト・ブラック・ライトグレー

サイズ：枠W650・735・755・780・825・850・875mm／高さH2100・2400mm

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1356/