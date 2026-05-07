【全国へ拡大】全国12の自治体で特許技術を活用した「AI相続ミツローくん」の2026年度導入が決定！

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成宮正一郎）の完全子会社である株式会社サムポローニア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内澄成、以下「サムポローニア」）は、先日発表した福島県郡山市への導入決定に続き、全国各地の自治体と同時並行で進めていた相続人特定システム「AI相続ミツローくん」の実証事業を完了いたしました。

その結果、地域や規模を問わず大幅な業務効率化効果が確認され、新たに全国11の自治体（郡山市を含め計12自治体）において、2026年度（令和8年度）からの正式な予算化および導入が決定いたしましたので、お知らせいたします。

1．実証事業を経て正式導入へ ― 自治体規模を問わず導入効果を確認

近年、固定資産税業務や空き家対策、用地取得などにおいて、相続確認業務の負担増大が全国の自治体で共通課題となっています。

サムポローニアは、2025年より全国各地の自治体と連携し、「AI相続ミツローくん」を用いた実証事業を重ねてまいりました。その結果、政令指定都市における多数の処理案件から、限られた人員で多岐にわたる業務を担う町役場まで、さまざまな環境下で「作業時間の大幅削減」と「業務の属人化解消」に資する成果が確認されました。

この度、全国12の自治体において予算化・正式導入が決定したことは、本システムが実証・検証段階にとどまらず、持続可能な行政運営を支える実用的なソリューションとして評価された結果であると考えております。

2． 自治体の規模や予算に応じた柔軟なプラン展開（LGWANフルプラン／ライトプラン）

本年度より、各自治体の業務量や予算規模に合わせた最適な導入が可能となるよう、機能をカスタマイズしたプラン展開を本格化しております。

すべての機能を網羅した「LGWANフルプラン」に加え、導入ハードルを下げつつ中核的な相続DXを実現する「ライトプラン」をご用意したことで、人口規模の小さな町村部においても、費用対効果の高いシステム導入が可能となりました。

3．特許技術が実現する真の相続DX

サムポローニアの「AI相続ミツローくん」は、戸籍をデータ化するだけのAI-OCRツールではありません。読み取ったデータをもとに「法的根拠に基づく相続関係説明図の自動生成」「法定相続人の自動判定」「持分割合の自動計算」までをワンストップで実行します。

複数の特許技術に裏打ちされたこの独自の処理ロジックにより、手作業で平均60分かかっていた作業を「平均10分（約83%削減）」まで短縮します。

4．2026年度（令和8年度）新規導入決定自治体 一覧（順不同）

本年度より、以下の全国12自治体にて本格稼働を開始いたします。

【フルプラン 導入自治体（7自治体）】

福島県 郡山市（先行発表済み）、埼玉県内 1件、岐阜県内 1件、京都府内 1件、福岡県内 1件、

熊本県内 1件、宮崎県内 1件

【ライトプラン 導入自治体（5自治体）】

青森県内 1件、岩手県内 1件、佐賀県内 1件、熊本県内 1件、宮崎県内 1件

参考：サムポローニア 相続財産管理システム 導入済自治体（13自治体）

神奈川県内 1件、千葉県内 1件、三重県内 1件、岡山県内 3件、島根県内 2件、徳島県内 1件、

福岡県内 1件、熊本県内 2件、佐賀県内 1件

以上のように、現在サムポローニアのシステムをご利用いただいている自治体数は、16都道府県の合計で25となりました。

2026年度（令和８年度）自治体ヒートマップ／16都道府県

サムポローニアは、「戸籍読み取りの先にある、具体的な業務効率化」を実現する特許技術と、北から南まで全国に広がる確かな導入実績を強みに、今後も全国の地方公共団体における複雑化する相続関連業務の課題解決を強力に支援してまいります。

5．自治体の皆様へ

各プランの具体的な導入自治体名称および利用部署に関するお問合せは、下記までご連絡ください。

【お問合せ先】

株式会社サムポローニア 相続DX事業本部 相続営業グループ グループ長 小栗 謙一

TEL: 080-5865-9289 E-mail：ogurik@sumpaulo.jp

会社概要

■株式会社サムポローニア

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 竹内 澄成

事業内容：サムポローニアシリーズの開発・提供、登記ファイリングシステムの開発・提供等

ＵＲＬ ：https://www.sumpaulo.jp/

【公式SNS】

Youtubeアカウント：https://www.youtube.com/@sumpaulo

noteアカウント ：https://note.com/sumpaulo

■株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 成宮 正一郎

事業内容：【金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業】

業務受託、人材派遣、相続関連サービス、クラウドシステム提供を含む各種支援サービス

ＵＲＬ ：https://www.ea-j.jp/



【本件リリースに関するお問合せ】

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（経営企画部）

TEL: 03-6703-0505 E-mail: contact@ea-j.jp