【ブランド初】CLATHASから待望のフィットネス水着が誕生！銀糸のカメリアが輝く「セパレート水着」新発売 上品な「カメリア」ロゴと美シルエット 大人の女性に向けた機能美あふれるスイムウェアが初展開

株式会社トライアイズ

■CLATHASから、待望のスイムウェアがデビュー

神戸エレガンスを代表するブランドとして、多くの女性に愛され続けている「CLATHAS」。この度、ブランドのアイデンティティである華やかさと気品をそのままに、

アクティブなシーンでも女性を美しく魅せるブランド初となるフィットネス水着を発売いたしました。

■商品のこだわり

大人の女性が自信を持ってプールへ向かえるよう、デザイン性と機能性の両面に徹底的にこだわりました。

ブランドを象徴する「カメリア」の輝き

胸元にはクレイサスのアイコンである「カメリア（花のブランドマーク）」、パンツにはブランドロゴを、贅沢に銀糸で刺繍しました。

ブラックの生地にシルバーの刺繍が映え、ラグジュアリーな印象を与えます。

身体を美しく見せるパネル柄デザイン

計算されたパネル柄の配置により、視覚効果で身体のラインをシャープに、美しく演出。CLATHASらしいエレガントなシルエットを実現しました。

ストレスフリーな着心地と機能性肩への配慮： 肩紐を広く取り、背中上部までカバーすることで、肩にかかる負担を軽減。安心の設計： 持ちやすく下がりにくい「フィットタイプファスナー」を採用。肌にスライダーが当たらないよう、裏側に当て布を施しています。日本製スナップボタン： 上下を固定するボタンには高品質な日本製を採用し、着脱のしやすさを追求しました。体型カバーと確かな品質気になる腰回りをカバーするロングパンツ丈。裾の縫製を工夫することで、窮屈さを感じさせず、めくれ上がりを防止します。シェイプ生地＆総裏地： 適度な引き締め感のある生地を採用。総裏地のため、インナーなしでも安心してご着用いただけます。

URL：https://www.clathas-online.jp/fs/clathasbasic/c/caitacfamily(https://www.clathas-online.jp/fs/clathasbasic/c/caitacfamily)

■商品情報

商品名

クレイサス フィットネス水着 セパレートタイプ

カラー

ブラック ブルー

サイズ

M / L / LL / 3L

価格

会員価格：9,680円（税込）

販路

ミツハシ セントラルスポーツ

【注意事項】

※本商品は伸縮性のある素材を使用しているため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合がございます。

※モニター環境により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。

※在庫状況により、早期に販売終了となる可能性がございます。予めご了承ください。

■CLATHAS（クレイサス）について

「Let Me Be Me（私らしく生きていく）」をコンセプトに、カメリアマークを象徴としたエレガントで華やかなスタイルを提案するファッションブランド。

バッグ、財布、アパレルなど幅広く展開し、今回満を持してフィットネス水着カテゴリーへ初進出します。

https://www.clathas-online.jp/index.html