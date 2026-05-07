美容サロン業界をアップデートするラジオ番組「#サロプロ」 2026年5月放送ゲスト決定
KUROCO株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表：齋藤健太）が企画する美容サロンオーナーをゲストに迎えたラジオ番組「#サロプロ」は、2026年5月の放送ゲストが決定しましたのでお知らせします。
本番組は全国100局以上のコミュニティFMにて毎週金曜23:00～23:55に放送しています。
美容サロン業界の経営者が語るリアルな経験や判断をお届けし、KUROCO株式会社は同番組を通じ、業界全体の発展に貢献することを目指します。
引き続き現場の声を丁寧にお届けしますので、ぜひご視聴ください。
■ 番組について
本番組は、美容サロン経営者のリアルな声をラジオという形で届けることを目的としています。毎回のゲストに、経営の岐路となった判断、マネジメントの苦悩、業界への想いをインタビュー形式で深掘りします。また、毎週ルーレットで決まる「経営者のここだけの話」コーナーでは、思わぬ素顔が飛び出すことも。
ラジオ収録と同時に動画撮影も行い、YouTubeでのアーカイブ配信も実施します。
■今月のゲスト4名紹介
第5回ゲスト：RELIVE株式会社 代表取締役 益満 千尋氏
【プロフィール・サロンの特徴】
鹿児島県出身、日本美容専門学校卒業。大型チェーン店や個人店、1,000円カットなど多様な現場で経験を積んだ後、2014年に独立。コロナ禍を機に自身の働き方や経営の在り方を見つめ直し、2021年にRELIVE合同会社を設立した。翌2022年3月の吉祥寺店オープンを経て、2023年にはフランチャイズ本部となるRELIVE株式会社を立ち上げている。自身の悩みから生まれた「RELIVE」は、全席個室・マンツーマンで薄毛のコンプレックスに寄り添い、顧客が「蘇る」ような体験を提供することを目指した特化型サロンとして、現在全国約30店舗を展開している。
会社HP：https://relive-tokyo.com/
【放送予定内容】
・「心まで蘇る」社名に込めた切実な想い
薄毛の悩みを「蘇りたい」という願いと捉え命名。自身のコンプレックスを技術で自信に変え、顧客の心まで前向きに「蘇らせる」ブランドの誕生秘話を明かします。
・ポータルサイトに頼らない独自の集客戦略
大手サイトに頼らず、SEOやYouTubeで検索意図に深く刺さる独自の集客術を公開。4年かけて構築した高い参入障壁と、マーケティング戦略の裏側を語ります。
・「再現性」を極める教育とスタイリング指導
自宅でも悩みをカバーできるよう、ドライヤーの当て方から細かくレクチャー。顧客に寄り添い、プロの視点で課題を解決する取り組みが驚異のリピート率を生む秘訣を紐解きます。
・共同経営とクリーンな組織運営への挑戦
同級生との役割分担による「信じる経営」の重要性や、業界の課題に対して「真っ当でクリーンな経営」を貫き、美容師が安心して働ける環境を広める熱い想いを伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage1】
第6回ゲスト：株式会社grico 代表取締役社長 エザキ ヨシタカ氏
【プロフィール・サロンの特徴】
長崎県出身、大村美容専門学校卒業。大手有名サロンに入社後、わずか1年半という異例の速さでスタイリストデビューを果たし、フリーランスを経て23歳で独立。24歳で原宿に「grico」をオープンした。現在はサロンワークの傍ら、モデルや芸能人のヘアメイク、国内外でのセミナー講師など多方面で活躍し、美容業界を牽引するトップランナーとして知られる。「鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にする」という理念のもと、美容室の枠を超え、アパレルや広告代理業務など多角的なビジネスを展開している。
会社HP：https://grico-h.com/home/
【放送予定内容】
・「天才」が実践した深夜2時からの努力論
1年半でのデビューを支えたのは「才能×100の努力」。深夜2時から4時を「自分だけが成長できる時間」と捉え、他者の2～3倍働き圧倒的な結果を出した原動力を語ります。
・最愛の娘の死を乗り越えた「現場の吸引力」
3年前に経験した長女との別れ。深い悲しみの中で自分を救ったのは、お客様の次回予約という現場の「吸引力」だった。美容師が自らの天職であると再認識した壮絶な実体験を明かします。
・美容師の可能性を広げる多角化経営の真髄
コロナ禍でもスタッフを守り抜くため、ビンテージアパレルや商品開発を推進。髪を切るだけでなく、異業種と連携し収益の幅を広げる「鏡の前から生まれる仕事」の重要性を説きます。
・承認欲求を超え、お客様の人生を潤す「一流」の在り方
美容師の「アイドル化」を危惧し、本来の役割である「裏方としての矜持」を提言。ゴミを拾う、挨拶をするといった当たり前の取捨選択を積み重ね、超一流の人間を目指すための指針を伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage2】
第7回ゲスト：株式会社ANLOOP 代表取締役社長 清水 昭博氏
【プロフィール・サロンの特徴】
鹿児島県出身。高校卒業後、美容室で働きながら通信教育で免許を取得し、福岡での勤務を経て21歳で上京。世田谷区のサロンでトップスタイリスト、店長、複数店舗の管理を経験した後、29歳で独立し株式会社ANLOOPを設立した。現在は小田急線沿線の豪徳寺・経堂・千歳船橋のわずか2キロ圏内で、美容室、ネイルサロン、さらには地域No.1の口コミを誇る焼肉店「いちわ」やスナックなど多角的なドミナント展開を行い、地域に根ざした独自の経済圏を構築している。
会社HP：https://anloop.net/
【放送予定内容】
・ハサミをトングに変える「多角化ドミナント戦略」
世田谷区の特定エリアに絞り、美容室の新規客に焼肉店のクーポンを渡すなど、業態を超えた相互送客を実践。リスクヘッジと地域ニーズを両立させた、攻めの多角化経営の裏側を明かします。
・「感覚経営」から脱却させた財務・会計の教育
「通帳にお金があれば投資する」という危うい経営からの転換点。ソニーが開発した「MQ戦略ゲーム」を社内教育に取り入れ、全社員が試算表を読み解き自立して経営を考える組織への進化を語ります。
・「ついてこい」から「支える」マネジメントへ
創業期の強引なスタイルで孤立した反省から、相手の未来を問い続ける「サポート型」へ変遷。週1回の1on1面談を軸に、個々の課題を徹底的に掘り下げて解決する、粘り強いコミュニケーション術を披露します。
・世田谷50万人のインフラと100人の経営者創出
世田谷区民の半数が自社サービスを利用する世界を目指し、訪問介護など新領域へも挑戦。100人の経営者育成を掲げ、「助けてください」と言い合える関係性が組織を強くし、生き残る秘訣であることを伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage3】
第8回ゲスト：株式会社オーロ 代表取締役 伊藤 修平氏
【プロフィール・サロンの特徴】
兵庫県出身、ル・トーア東亜美容専門学校卒業。大阪の大手サロンでの勤務を経て、26歳の若さで独立。2014年に「オーロ」を創業し、現在は関西圏（大阪・兵庫・奈良）だけでなくアメリカ・ニューヨークにも路面店を展開している。美容室を主軸としながら、託児施設やカフェ、フィットネスジムを自社完備する「トータルビューティー企業」へと成長させた。中途採用を一切行わず、100名を超える全社員が新卒生え抜きという、業界でも類を見ない徹底した組織づくりが最大の特徴である。
会社HP：https://www.oro-beauty.jp/
【放送予定内容】
・待機児童解決など、地域貢献を通じたブランド構築
激戦区・豊中での勝機を「待機児童問題」に見出し、創業時から託児施設を完備。美容室を選んでもらう「理由」を創出し、地域に深く根付くための緻密な出店戦略を明かします。
・ニューヨーク展開から見る「日米の地位」の差
米国の美容師が弁護士並みの地位にある背景とは。技術の価値を正しく評価し、チップ制度も含めた高単価・高収入を実現する「本物の美容師」の在り方と教育の重要性を説きます。
・「人生は20代で決まる」と言い切る教育哲学
中途採用ゼロ、新卒生え抜きにこだわる理由を激白。20代で年収1,000万円超えや高級車所有を実現する社員を輩出し続ける、「夢を叶える舞台」としての組織運営の裏側を語ります。
・全出来事は「想定内」。リスクを排除する守りの経営
攻めの拡大に見えて、実は徹底したリスクヘッジを重視。信頼できる「人」ありきで他事業を展開し、福利厚生を超えた次世代の企業体としての強みを生み出す独自の哲学を伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage4】
■ この番組に込めた想い
この企画を、私たちはビジネスとしてではなく、美容サロン業界全体を盛り上げるための投資と位置づけています。経営者のリアルな判断と想いが、次世代のヒントになり、業界全体が前に進むきっかけになってほしい。そんな思いから、ゲストの方から出演料はいただいていません。売り込みや宣伝を目的とせず、経営者の考えが正しく伝わる環境を守るための方針です。
業界全体をより良くしたいという想いをお持ちの方は、番組ページまたはInstagramよりお気軽にお問い合わせください。
■ 番組概要
番組名 ：#サロプロ
放送開始：2026年4月3日（金）
放送日時：毎週金曜 23:00～23:55
放送：全国100局以上のコミュニティFM（https://www.jcbasimul.com/fmtotsuka）
YouTubeアーカイブ配信あり（https://youtube.com/@salopro_radio）
出演：パーソナリティ ／ 大城開、べーちゃん
ゲスト／ 美容サロンオーナー
内容：美容サロン経営者のキャリア・意思決定・マネジメント・現場課題・今後の展望をインタビュー形式でお届け
番組ページ：https://lp.kuroco.team/salopro_radio
SNS ：https://www.instagram.com/salopro_radio/
■ 会社概要
会社名：KUROCO株式会社
代表者：代表取締役 齋藤 健太
所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエーションスクエア14階
設立：2012年1月
事業内容：データドリブン支援事業、EC／小売業の経営支援、美容サロン向け支援
URL：https://kuroco.team/
お問い合わせ：info@kuroco.team
配信元企業：KUROCO株式会社
本番組は全国100局以上のコミュニティFMにて毎週金曜23:00～23:55に放送しています。
美容サロン業界の経営者が語るリアルな経験や判断をお届けし、KUROCO株式会社は同番組を通じ、業界全体の発展に貢献することを目指します。
引き続き現場の声を丁寧にお届けしますので、ぜひご視聴ください。
本番組は、美容サロン経営者のリアルな声をラジオという形で届けることを目的としています。毎回のゲストに、経営の岐路となった判断、マネジメントの苦悩、業界への想いをインタビュー形式で深掘りします。また、毎週ルーレットで決まる「経営者のここだけの話」コーナーでは、思わぬ素顔が飛び出すことも。
ラジオ収録と同時に動画撮影も行い、YouTubeでのアーカイブ配信も実施します。
■今月のゲスト4名紹介
第5回ゲスト：RELIVE株式会社 代表取締役 益満 千尋氏
【プロフィール・サロンの特徴】
鹿児島県出身、日本美容専門学校卒業。大型チェーン店や個人店、1,000円カットなど多様な現場で経験を積んだ後、2014年に独立。コロナ禍を機に自身の働き方や経営の在り方を見つめ直し、2021年にRELIVE合同会社を設立した。翌2022年3月の吉祥寺店オープンを経て、2023年にはフランチャイズ本部となるRELIVE株式会社を立ち上げている。自身の悩みから生まれた「RELIVE」は、全席個室・マンツーマンで薄毛のコンプレックスに寄り添い、顧客が「蘇る」ような体験を提供することを目指した特化型サロンとして、現在全国約30店舗を展開している。
会社HP：https://relive-tokyo.com/
【放送予定内容】
・「心まで蘇る」社名に込めた切実な想い
薄毛の悩みを「蘇りたい」という願いと捉え命名。自身のコンプレックスを技術で自信に変え、顧客の心まで前向きに「蘇らせる」ブランドの誕生秘話を明かします。
・ポータルサイトに頼らない独自の集客戦略
大手サイトに頼らず、SEOやYouTubeで検索意図に深く刺さる独自の集客術を公開。4年かけて構築した高い参入障壁と、マーケティング戦略の裏側を語ります。
・「再現性」を極める教育とスタイリング指導
自宅でも悩みをカバーできるよう、ドライヤーの当て方から細かくレクチャー。顧客に寄り添い、プロの視点で課題を解決する取り組みが驚異のリピート率を生む秘訣を紐解きます。
・共同経営とクリーンな組織運営への挑戦
同級生との役割分担による「信じる経営」の重要性や、業界の課題に対して「真っ当でクリーンな経営」を貫き、美容師が安心して働ける環境を広める熱い想いを伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage1】
第6回ゲスト：株式会社grico 代表取締役社長 エザキ ヨシタカ氏
【プロフィール・サロンの特徴】
長崎県出身、大村美容専門学校卒業。大手有名サロンに入社後、わずか1年半という異例の速さでスタイリストデビューを果たし、フリーランスを経て23歳で独立。24歳で原宿に「grico」をオープンした。現在はサロンワークの傍ら、モデルや芸能人のヘアメイク、国内外でのセミナー講師など多方面で活躍し、美容業界を牽引するトップランナーとして知られる。「鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にする」という理念のもと、美容室の枠を超え、アパレルや広告代理業務など多角的なビジネスを展開している。
会社HP：https://grico-h.com/home/
【放送予定内容】
・「天才」が実践した深夜2時からの努力論
1年半でのデビューを支えたのは「才能×100の努力」。深夜2時から4時を「自分だけが成長できる時間」と捉え、他者の2～3倍働き圧倒的な結果を出した原動力を語ります。
・最愛の娘の死を乗り越えた「現場の吸引力」
3年前に経験した長女との別れ。深い悲しみの中で自分を救ったのは、お客様の次回予約という現場の「吸引力」だった。美容師が自らの天職であると再認識した壮絶な実体験を明かします。
・美容師の可能性を広げる多角化経営の真髄
コロナ禍でもスタッフを守り抜くため、ビンテージアパレルや商品開発を推進。髪を切るだけでなく、異業種と連携し収益の幅を広げる「鏡の前から生まれる仕事」の重要性を説きます。
・承認欲求を超え、お客様の人生を潤す「一流」の在り方
美容師の「アイドル化」を危惧し、本来の役割である「裏方としての矜持」を提言。ゴミを拾う、挨拶をするといった当たり前の取捨選択を積み重ね、超一流の人間を目指すための指針を伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage2】
第7回ゲスト：株式会社ANLOOP 代表取締役社長 清水 昭博氏
【プロフィール・サロンの特徴】
鹿児島県出身。高校卒業後、美容室で働きながら通信教育で免許を取得し、福岡での勤務を経て21歳で上京。世田谷区のサロンでトップスタイリスト、店長、複数店舗の管理を経験した後、29歳で独立し株式会社ANLOOPを設立した。現在は小田急線沿線の豪徳寺・経堂・千歳船橋のわずか2キロ圏内で、美容室、ネイルサロン、さらには地域No.1の口コミを誇る焼肉店「いちわ」やスナックなど多角的なドミナント展開を行い、地域に根ざした独自の経済圏を構築している。
会社HP：https://anloop.net/
【放送予定内容】
・ハサミをトングに変える「多角化ドミナント戦略」
世田谷区の特定エリアに絞り、美容室の新規客に焼肉店のクーポンを渡すなど、業態を超えた相互送客を実践。リスクヘッジと地域ニーズを両立させた、攻めの多角化経営の裏側を明かします。
・「感覚経営」から脱却させた財務・会計の教育
「通帳にお金があれば投資する」という危うい経営からの転換点。ソニーが開発した「MQ戦略ゲーム」を社内教育に取り入れ、全社員が試算表を読み解き自立して経営を考える組織への進化を語ります。
・「ついてこい」から「支える」マネジメントへ
創業期の強引なスタイルで孤立した反省から、相手の未来を問い続ける「サポート型」へ変遷。週1回の1on1面談を軸に、個々の課題を徹底的に掘り下げて解決する、粘り強いコミュニケーション術を披露します。
・世田谷50万人のインフラと100人の経営者創出
世田谷区民の半数が自社サービスを利用する世界を目指し、訪問介護など新領域へも挑戦。100人の経営者育成を掲げ、「助けてください」と言い合える関係性が組織を強くし、生き残る秘訣であることを伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage3】
第8回ゲスト：株式会社オーロ 代表取締役 伊藤 修平氏
【プロフィール・サロンの特徴】
兵庫県出身、ル・トーア東亜美容専門学校卒業。大阪の大手サロンでの勤務を経て、26歳の若さで独立。2014年に「オーロ」を創業し、現在は関西圏（大阪・兵庫・奈良）だけでなくアメリカ・ニューヨークにも路面店を展開している。美容室を主軸としながら、託児施設やカフェ、フィットネスジムを自社完備する「トータルビューティー企業」へと成長させた。中途採用を一切行わず、100名を超える全社員が新卒生え抜きという、業界でも類を見ない徹底した組織づくりが最大の特徴である。
会社HP：https://www.oro-beauty.jp/
【放送予定内容】
・待機児童解決など、地域貢献を通じたブランド構築
激戦区・豊中での勝機を「待機児童問題」に見出し、創業時から託児施設を完備。美容室を選んでもらう「理由」を創出し、地域に深く根付くための緻密な出店戦略を明かします。
・ニューヨーク展開から見る「日米の地位」の差
米国の美容師が弁護士並みの地位にある背景とは。技術の価値を正しく評価し、チップ制度も含めた高単価・高収入を実現する「本物の美容師」の在り方と教育の重要性を説きます。
・「人生は20代で決まる」と言い切る教育哲学
中途採用ゼロ、新卒生え抜きにこだわる理由を激白。20代で年収1,000万円超えや高級車所有を実現する社員を輩出し続ける、「夢を叶える舞台」としての組織運営の裏側を語ります。
・全出来事は「想定内」。リスクを排除する守りの経営
攻めの拡大に見えて、実は徹底したリスクヘッジを重視。信頼できる「人」ありきで他事業を展開し、福利厚生を超えた次世代の企業体としての強みを生み出す独自の哲学を伝えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348643/images/bodyimage4】
■ この番組に込めた想い
この企画を、私たちはビジネスとしてではなく、美容サロン業界全体を盛り上げるための投資と位置づけています。経営者のリアルな判断と想いが、次世代のヒントになり、業界全体が前に進むきっかけになってほしい。そんな思いから、ゲストの方から出演料はいただいていません。売り込みや宣伝を目的とせず、経営者の考えが正しく伝わる環境を守るための方針です。
業界全体をより良くしたいという想いをお持ちの方は、番組ページまたはInstagramよりお気軽にお問い合わせください。
■ 番組概要
番組名 ：#サロプロ
放送開始：2026年4月3日（金）
放送日時：毎週金曜 23:00～23:55
放送：全国100局以上のコミュニティFM（https://www.jcbasimul.com/fmtotsuka）
YouTubeアーカイブ配信あり（https://youtube.com/@salopro_radio）
出演：パーソナリティ ／ 大城開、べーちゃん
ゲスト／ 美容サロンオーナー
内容：美容サロン経営者のキャリア・意思決定・マネジメント・現場課題・今後の展望をインタビュー形式でお届け
番組ページ：https://lp.kuroco.team/salopro_radio
SNS ：https://www.instagram.com/salopro_radio/
■ 会社概要
会社名：KUROCO株式会社
代表者：代表取締役 齋藤 健太
所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエーションスクエア14階
設立：2012年1月
事業内容：データドリブン支援事業、EC／小売業の経営支援、美容サロン向け支援
URL：https://kuroco.team/
お問い合わせ：info@kuroco.team
配信元企業：KUROCO株式会社
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