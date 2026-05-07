Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」がAWS利用料が最大50％OFFになる「AWS導入スタート応援キャンペーン」を5月11日より実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348073/images/bodyimage1】
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2026年5月11日(月)より、AWSの導入や移管を検討されている方を支援する「AWS導入スタート応援キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、弊社の「クラウドマネージドサービス（料金代行）」を新たにご契約いただくことで、AWS利用料が最大2ヶ月間、最大50%OFFとなります。円建ての請求書払いへの対応に加え、20年以上の実績を持つWinserverの技術サポートにより、コスト削減と運用負荷の軽減を同時に実現します。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/aws/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=20260506_aws
【キャンペーン内容】
期間中に条件を満たしてお申し込みいただくと、AWSアカウントの状態に応じてAWS利用料を割引いたします。
・新規アカウント発行の場合：50%OFF
（新たにAWSアカウントを開設し、クラウドマネージドサービスをご契約の方）
・既存アカウント移管の場合：35%OFF
（すでにお持ちのAWSアカウントを弊社管理へ移管される方）
【キャンペーン概要】
・対象サービス：クラウドマネージドサービス（AWS料金代行）
・適用期間：AWS利用開始から2ヶ月間
・実施期間：2026年5月11日(月)～6月30日(火)
・適用条件：
1．AWS使用料が月額5万円以上のご利用予定があること。
※月間のAWS使用料を確認後、5万円を上回った段階でキャンペーン適用となります。
※一部割引対象外の項目（リザーブドインスタンス、Marketplace利用料等）がございます。
詳細はキャンペーンページをご確認ください。
2．割引期間終了後、1年間の継続利用をいただくこと。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2026年5月11日(月)より、AWSの導入や移管を検討されている方を支援する「AWS導入スタート応援キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、弊社の「クラウドマネージドサービス（料金代行）」を新たにご契約いただくことで、AWS利用料が最大2ヶ月間、最大50%OFFとなります。円建ての請求書払いへの対応に加え、20年以上の実績を持つWinserverの技術サポートにより、コスト削減と運用負荷の軽減を同時に実現します。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/aws/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=20260506_aws
期間中に条件を満たしてお申し込みいただくと、AWSアカウントの状態に応じてAWS利用料を割引いたします。
・新規アカウント発行の場合：50%OFF
（新たにAWSアカウントを開設し、クラウドマネージドサービスをご契約の方）
・既存アカウント移管の場合：35%OFF
（すでにお持ちのAWSアカウントを弊社管理へ移管される方）
【キャンペーン概要】
・対象サービス：クラウドマネージドサービス（AWS料金代行）
・適用期間：AWS利用開始から2ヶ月間
・実施期間：2026年5月11日(月)～6月30日(火)
・適用条件：
1．AWS使用料が月額5万円以上のご利用予定があること。
※月間のAWS使用料を確認後、5万円を上回った段階でキャンペーン適用となります。
※一部割引対象外の項目（リザーブドインスタンス、Marketplace利用料等）がございます。
詳細はキャンペーンページをご確認ください。
2．割引期間終了後、1年間の継続利用をいただくこと。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
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