株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、ものづくり向け動画メディア「アペルザTV」にて、関西物流展2026のブースで実施された「COOOLa WES」インタビュー動画 が公開されたことをお知らせします。

アペルザTVでは、2026年4月8日（水）～10日（金）にインテックス大阪で開催された「第7回 関西物流展」 の現地取材企画として、出展各社の展示内容や見どころを動画で紹介しています。

ブライセンは同展示会において、クラウド型倉庫管理システム「COOOLa」および倉庫運用管理システム「COOOLa WES」を出展しました。

COOOLa WES は、上位システムと連携したロボット・自動化設備の連携制御だけではなく、現場全体の進捗・指示だし・見える化を統合管理するシステムです。

これにより、倉庫や工場現場における効率化・省人化・自動化を、現場実態に即して推進することを支援します。

今回公開された動画では、関西物流展2026のブースでのインタビューを通じて、COOOLa WESの特長や活用イメージをご紹介しています。

現場の、人手不足、業務の属人化、アナログ管理からの脱却などが重要な課題となる中、ブライセンは物流DXを現実的かつ段階的に進めるためのソリューションを提案しています。

【アペルザTV公開ページ】

https://tv.aperza.com/watch/2413

COOOLa WESについて

上位システムと連携したロボットの連携制御だけではなく、

現場データの可視化から分析、改善提案、運用支援まで一気通貫でご支援します。

運用データが蓄積されるほど分析精度が向上し

各現場の特性に合わせて改善を積み上げていく“進化型システム”です。

関連リンク

アペルザTV公開ページ： https://tv.aperza.com/watch/2413

COOOLa WES https://wes.cooola.jp/

お問い合わせページ https://wes.cooola.jp/contact

【お問い合わせ先】

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AI・DXアクセラレーション本部

DX・xTECH営業部

TEL:03-6264-7222

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