セブン-イレブンの創業感謝祭「感謝盛り」開催！第1弾は5月12日（火）、第2弾は5月19日（火）スタート！人気商品12品が50%以上の増量！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念し、これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込め、「創業感謝祭」を開催いたします。人気商品をお値段そのままで50％以上増量(※1)した「感謝盛り」シリーズを、第1弾は5月12日（火）から、第2弾は5月19日（火）から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始いたします。

今回の「感謝盛り」の特長は、ご好評いただいております人気の12商品をすべて50％以上増量した贅沢なボリュームでお楽しみいただけるラインアップです。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量、本格スイーツ「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量し、見た目にも驚きのある商品を展開します。第1弾、第2弾にわたり、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど各カテゴリーから続々登場し、何度お店に足を運んでも新しいワクワクを感じていただけるフェアとなっています。セブン‐イレブンならではの感謝のかたちをぜひご体験ください。

※1 従来品比

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/festamori2605/(https://www.sej.co.jp/cmp/festamori2605/)

商品ラインアップ ※数量限定

第1弾商品：5月12日（火）～5月25日（月）

■直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン

増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量

※従来品比

価格：460円（税込496.80円）

販売エリア：全国

※地区により商品名・価格等異なります。

高温で香ばしく炒めたチャーハンに、ゴロゴロとしたチャーシューを盛り付けた人気商品です。自慢のチャーハンとチャーシューを増量し、ボリューム満点の一品に仕上げました。

■中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増

増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量 ※従来品比

価格：680円（税込734.40円）

販売エリア：全国

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の極太麺が特長の豚骨醤油ラーメンです。野菜、麺、スープ、背脂にんにくを増量し、ボリュームアップした本商品をお楽しみください。

■つぶつぶコーンマヨネーズ

増量ポイント：全体量1.5倍 ※従来品比

価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

※地区により商品名・価格等異なります。

ふんわりとしたパン生地に、甘みのあるつぶつぶコーンとコクのあるマヨネーズをのせて焼き上げました。ひと目で伝わるボリューム感とコーンのやさしい甘みが感じられる惣菜パンです。

■セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド

増量ポイント：1組増量 ※従来品比

価格：270円（税込291.60円）

販売エリア：全国

ふんわり食パンに、コクのあるたまごサラダをたっぷり挟んだ定番の人気サンドイッチです。たまごサラダは、マヨネーズと塩・こしょうを使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを味わえます。

■ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ

増量ポイント：粒あん1.5倍/ホイップ2.4倍/生地1枚増量 ※従来品比

価格：198円（税込213.84円）

販売エリア：全国

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとなめらかなホイップクリームを挟んだ生どら焼です。粒あんの甘味と口溶けのよいホイップクリームのコクが感じられるどら焼です。

■こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック

増量ポイント：全体量1.5倍 ※従来品比

価格：260円（税込280.80円）

販売エリア：全国

にんじん、大根、きゅうりなどの彩り豊かな野菜を食べやすいスティック状にカットしたサラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズにつけて味わう、シャキシャキとした食感とみずみずしさを存分に楽しめるおつまみにもぴったりな一品です。

第2弾商品：5月19日（火）～6月1日（月）

■つゆまで旨い 牛丼

増量ポイント：牛肉・御飯増量 ※従来品比

価格：598円（税込645.84円）

販売エリア：全国

甘辛い割下で煮た牛肉と玉ねぎを、ご飯の上にたっぷり盛り付けました。増量にあわせて新たに紅生姜を追加することで、最後まで食べ進みの良い、満足感のある一品に仕上げています。

■濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば

増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量 ※従来品比

価格：490円（税込529.20円）

販売エリア：全国

※地区により商品名・価格等異なります。

喉越しの良い蕎麦に、粘り気とコクのあるとろろを合わせた一品。暑くなる季節にも食べやすく、最後までするすると食べ進められる、今の時期にぴったりの冷たい麺です。

■ソーセージエッグマフィン

増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量 ※従来品比

価格：288円（税込311.04円）

販売エリア：全国

もっちり食感のマフィンに、ジューシーなボロニアソーセージと目玉焼きをサンドした朝食にぴったりの商品。パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量し、朝からしっかり食べたい方にも満足いただける食べ応え抜群のマフィンです。

■チョコクリームのふわもちちぎりパン

増量ポイント：全体量1.5倍 ※従来品比

価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

※地区により商品名・価格等異なります。

しっとりやわらかな食感が特長のちぎりパンを、今回は1.5倍に増量しました。みんなでシェアして楽しめるボリューム感と、ふんわり食感が魅力の菓子パンです。

■かじるニューヨークチーズケーキ

増量ポイント：全体量約2.5倍 ※従来品配合比

価格：270円（税込291.60円）

販売エリア：全国

濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。濃厚な味わいを存分に楽しめる「感謝盛り」ならではの特別感あふれるスイーツです。

■塩むすび

増量ポイント：御飯増量 ※従来品比

価格：145円（税込156.60円）

販売エリア：全国

甘みや粒立ちが際立つようブレンドしたお米をふっくらと炊き上げ、塩味がまろやかな塩を振り、ご飯の甘みを引き立たせたおむすびです。

担当者コメント

1号店オープンから、これまで長きにわたりセブン‐イレブンを支えてくださったお客様へ、感謝の気持ちを目に見えるかたちでお届けしたいとの考えから、本キャンペーンを企画しました。今回の「感謝盛り」は、第1弾・第2弾の約3週間にわたり、各カテゴリーの人気商品をお値段そのままで贅沢なボリュームでお楽しみいただける企画です。すべてのお客様への「ありがとう」を込めた、「創業感謝祭」ならではの特別なキャンペーンを、ぜひお楽しみいただければ幸いです。

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。