【なか卯】脂のりが良いアトランティックサーモンを贅沢に使用！なか卯「漬け旨サーモン丼」販売開始！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、5月13日（水）AM11:00より、「漬け旨サーモン丼」を販売します。

「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを贅沢に盛りつけた商品です。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用。鮮やかな色合いと、とろけるような口どけをお楽しみいただけます。2種の醤油に、鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれは、まろやかな味わいの中にコクがあり、サーモンの上品な甘みを引き立てます。ひと口ごとに広がる濃厚な旨みと、まろやかな後味をご堪能ください。

同時に、たっぷりのオニオンスライスと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた「塩だれオニオンサーモン丼」や、なか卯の“こだわり卵”のコクと、ニンニクがきいたユッケ風旨辛だれのピリッとした辛みがやみつきになる「サーモンユッケ丼」も販売します。気分やお好みに合わせて選べる、多彩なおいしさをお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、「漬け旨サーモン丼」をご賞味ください。

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※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 446店舗で販売予定です。（5月7日時点）