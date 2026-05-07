＼航空券＋宿泊セットで国内旅行が超お得／【8日間限定】夏旅、先取り！フジドリームエアラインズのタイムセール開催！

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、2026年5月8日より、「フジドリームエアラインズ（FDA）利用のタイムセール」の販売を開始いたします。

5月～8月の国内旅行を計画中の方に、見逃せないビッグチャンスです！

フジドリームエアラインズ（FDA）利用の「航空券」と「宿泊」がセットになったお得な旅行プランが、5月8日からの8日間限定でタイムセールに登場。

航空券とホテルを別々に予約する手間が省け、セットだからこそ実現できるお得な価格で、スマートに旅の準備が完了します。

新緑がまぶしい初夏の旅行から、少し早めの夏休みまで、対象搭乗期間はたっぷり8月7日まで。

あなたの「行きたい！」タイミングに合わせて、自由な旅行計画が可能です。

〇 ご予約は出発日の前日15時までOK！

〇 受託手荷物20Kgまで無料♪

〇 帰路延長は最大14日間までOK！

旅費を賢く抑えた分、現地で豪華なディナーを食べるもよし、お土産をたくさん買うもよし、もう一泊延泊しちゃうもよし。使い方はあなた次第！人気の日程は早い者勝ちです。今すぐお得なプランをチェック！

■ タイムセール概要

■ オンライン予約が不安な方も安心のサポート体制

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/38_1_f3ea930d14585ec23726f4024e985eb8.jpg?v=202605070252 ]【対象路線】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/38_2_886950d87fc037edc11e1340d02a191d.jpg?v=202605070252 ]

「予約画面が進まない」「サイトの操作方法がわからない」など、万が一ご予約の際にお困りのことがございましたら、当社カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。 途中で諦めてしまう前に、専任スタッフがお客様のご予約をしっかりとサポートさせていただきます。また、サイトに関するご要望やご不明点等も随時受け付けております。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）

■ アプリで更に1,500円offクーポンプレゼント♪

■ グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr(https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr)

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる便利な旅行アプリです。

JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が大きな特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

さらに、アプリ会員になるとお得な特典が盛りだくさん！毎日チャレンジできる「運試しお得くじ」や、誕生月にもらえる「10%OFFのバースデークーポン」など、嬉しいキャンペーンも実施中です。

次のご旅行は、ぜひ「グットリ」で快適＆お得に計画してみませんか？