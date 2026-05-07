【スイスホテル南海大阪】 ご好評のビアガーデンが今夏も登場！「Summer 翠ジン&ビアガーデン」 2026年6月3日（水）～8月30日（日）開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪―スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：シェーン・エドワーズ）の10階 レトロバー「ナンバー10」では、2026年6月3日（水）～8月30日（日）の期間、「Summer 翠ジン&ビアガーデン」を開催いたします。

昨年初開催ながら大変ご好評をいただいた本ビアガーデンが、この夏も新たなメニューを加えて登場いたします。大阪・ミナミの中心という抜群のロケーションで、ホテルならではの本格グリル料理とともに、涼やかなひとときをご堪能ください。

ドリンクは、爽やかな味わいで人気のジャパニーズジン「翠（SUI）」をメインにしたフリーフロー。翠ジンソーダ、翠ジントニック、翠ジンチューハイとソフトドリンクをお楽しみいただけるほか、ビールやワイン、ハイボールなどを揃えたプランもお選びいただけます。

お食事は、前菜やサイドディッシュに加え、「国産牛サーロインステーキ」や「黒胡椒香るポークステーキ」、「殻付きホタテのバター醤油焼き」など、肉や魚介を中心としたボリューム感のある6種のメインディッシュをラインナップ。食べ応えのある味わいが、すっきりとした翠ジンドリンクや冷えたビールの美味しさをより一層引き立てます。

お席は開放感のあるテラス席と天候を気にせず快適にお過ごしいただける屋内席を備えております。お仕事終わりの一杯やご友人とのお集まりなど、幅広いシーンでご利用ください。

◆「Summer 翠ジン&ビアガーデン」 概要

期間：2026年6月3日（水）～2026年8月30日（日）

場所：スイスホテル南海大阪 10階 「ナンバー10」

営業時間：水曜・木曜・日曜 16:00-22:00 / 金曜・土曜 16:00-22:30

※ラストオーダー90分制

※前日までのご予約推奨

※雨天時は店内にてご利用いただけます

※割引や優待はご利用いただけません

Summer 翠ジン＆ビアガーデン / イメージ

・ライトプラン

料金：6,800円

ドリンクメニュー：翠ジンソーダ | 翠ジントニック | 翠ジンチューハイ | ソフトドリンク各種

・プレミアムプラン

料金：7,800円

ドリンクメニュー：翠ジンソーダ | 翠ジントニック | 翠ジンチューハイ | ビール | ワイン（赤・白）

スパークリングワイン | ハイボール | カクテル各種 | ソフトドリンク各種

フードメニュー（両プラン共通）

前菜：蟹とトマトのサラダ イタリアンドレッシング

サイドディッシュ：枝豆 | ケイジャンスパイスフライドポテト | 彩りグリル野菜

メインディッシュ：

ジャンボソーセージ | BBQチキン 生姜と青ねぎ風味 | 黒胡椒香るポークステーキ | アメリカンロブスターのBBQ | 殻付き帆立のバター醤油焼き | 国産牛サーロインステーキ

詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/n10-summer-sui-gin-beer-garden-2026-jp/

ご予約・お問合せ：06-6646-5129 またはメールNambar10.Osaka@swissotel.com

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-nambar10/reserve

◆レトロバー「ナンバー10」について

なんばを囲むでんでんタウンや道頓堀、アメリカ村などのエッセンスを詰め込んだ、心の奥底にしまっていた子供心をくすぐる大人のプレイグランド。アーケードゲームやボードゲーム、カラオケが楽しめる個室のご用意もあり。大人も子どもも楽しめる、自由に遊び尽くすひとときをお過ごしください。

レトロバー「ナンバー10」 テラス席

【場所】 スイスホテル南海大阪 10階

【営業時間】 水曜・木曜・日曜 16:00 - 22:00 / 金曜・土曜 16:00 - 22:30

【定休日】 月曜・火曜

【お問合せ】 06-6646-5129 / Nambar10.Osaka@swissotel.com

公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/nambar10/

スイスホテル南海大阪 概要

◎施設名称：スイスホテル南海大阪

◎所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60

◎アクセス：南海電鉄「なんば」駅直結 / 大阪メトロ各線なんば駅4番出口よりすぐ

◎客室数：計546室

◎館内施設：「テーブル36」、中国料理「エンプレスルーム」、

日本料理「花暦」、鉄板焼「みなみ」（以上レストラン）ウイスキー＆ワイン「シュン」、レトロバー「ナンバー10」、「バー36」（以上バー）、「ザ・ラウンジ」（カフェ・ラウンジ）、スイスグルメ（テイクアウトショップ）、「ピュロヴェル スパ＆スポーツ」（フィットネス・スパ）、宴会場、チャペル、神前式神殿、写真室、衣裳室「LUCE」

スイスホテル南海大阪 外観スイスホテル南海大阪 公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

<注意事項＞

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。8つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト（www.swissotelnankaiosaka.com/ja）をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル＆リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul（スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール）、Swissôtel The Stamford, Singapore（スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール）、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow（スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ）といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

swissotel.com| all.accor.com| group.accor.com