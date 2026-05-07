日本通運、「アジア・シームレス物流フォーラム2026」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎）は、5月14日（木）・15日（金）の2日間、東京流通センターで開催される「アジア・シームレス物流フォーラム2026」 に出展します。

近年、物流業界では、CO2排出量削減に加え、労働力不足への対策やサプライチェーンの強靭化など、複雑化・高度化する社会課題への対応が求められています。日本通運は、長年培ってきた物流ノウハウと現場力、国内外の幅広いネットワークを生かし、お客様ごとの課題に応じた実効性の高い物流ソリューションの提供を目指しています。本展示会では、お客様のサステナビリティ課題を体系的に整理し、それらに対応するＮＸグループのソリューションと提供価値を分かりやすくご紹介します。

（当社出展ブースイメージ）

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/137_1_579bdc85b2947da1b450aa0f09bf2044.jpg?v=202605070252 ]

当社ブースでは、以下の商品・サービスをご紹介いたします。

◎地方港×韓国釜山ハブ

～安定したサプライチェーンを実現～

◎ＮＸグループの鉄道コンテナ輸送

～環境負荷低減に貢献する鉄道コンテナ輸送～

◎下関港発Sea&Rail

～JR12ftコンテナを活用した一貫輸送～

◎NX‑GREEN FORWARDING ～AIR～

～CO2排出量で選ぶ国際航空輸送サービス～

◎NX-GREEN SAF Program

～SAFを活用したCO2排出量削減プログラム～

◎NXスーパーエクスプレスカーゴシリーズ

～未来を運ぶ！新幹線スピード輸送～

ＮＸグループは、今後も脱炭素への対応に加え、安定的で持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り組みを強化し、お客様とともに社会課題の解決に貢献してまいります。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。