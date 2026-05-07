ブレインストーミングをAIで「思考資産」に変えるカードゲーム教材「ブレスターPLUS」、2026年6月11日発売

株式会社マグネットデザイン

アイデアプラント（所在地：宮城県仙台市）は、ビジネスチーム向けカードゲーム型教材

「ブレスターPLUS」を2026年6月11日より発売します。人間同士の対話でアイデアを生み出す力を鍛えながら、ブレインストーミングの文字起こしデータを専用プロンプトでAIに読み込ませることで、アイデアの核を「思考資産リスト」として蓄積。業務で発想に行き詰まったときに活用できる、組織内の発想リソースを整理・蓄積できます。

ブレスターPLUS：製品写真

背景

アイデアプラントは、ブレインストーミングのルールをゲーム形式で体験する教材

「ブレスター」を通じて、チームの創造力を引き出すプロセスを提供してきました。一方で、ゲームで生まれたアイデアはセッションが終われば記録に残りにくく、組織の知見として活用されることはほとんどありません。活発な議論も、その場限りで消えてしまうという課題が残っていました。

「ブレスターPLUS」は、この課題に向き合った上位モデルです。ゲームで鍛えた創造力と、そこで生まれたアイデアのエッセンスを、AIの力で組織の財産へと変えます。

商品概要

「ブレスターPLUS」は、ブレインストーミングのルールをゲーム形式で学ぶ既存教材「ブレスター」に、AI連携機能を加えた上位モデルです。ゲーム中の対話をスマートフォンなど手持ちの機器で録音・文字起こしし、「資産化プロンプト」でAIに読み込ませることで、チームのアイデアの本質が「思考資産リスト」として抽出・構造化されます。この一連のプロセスをスムーズに行うための“ブレスターPLUSマニュアル”が同梱。専用プロンプトは、製品に記載のQRコードよりダウンロードしてご利用いただきます。

蓄積した「思考資産リスト」は、「転用プロンプト」を使うことで、自社・自組織の業務課題に応じた解決策の検討に活用できます。従来のブレインストーミングが「その場限りのフロー」で終わっていたものを、繰り返し使える「ストック」へと変えます。Claude・ChatGPT・Geminiなど主要AIツールに対応しています。

※録音・文字起こしにはスマートフォンの標準録音アプリをご利用ください。

推奨機種：Google Pixel、iPhone

特徴- 人間同士のアナログな対話でアイデアを生み出す力を鍛えた後に、AIで発想のエッセンスを引き出せる- ゲームで生まれたアイデアが、その場限りで終わらない--フローからストックへ- 専用プロンプト（ダウンロード形式）がセットになっているため、AI操作に不慣れな方でも使いやすい- Claude・ChatGPT・Geminiなど、すでに使い慣れたAIツールをそのまま利用できる- 蓄積した「思考資産リスト」は、実際の業務課題の解決に繰り返し活用できる

発売記念イベント

発売に先立ち、アイデアプラント代表・石井力重によるアイデア創出ワークショップを開催します。当日は「ブレスターPLUS」をいち早く体験していただけます。

- 日時：2026年6月5日（金） 午後の部 14:30～16:00／夜の部 18:30～20:00- 場所：せんだいメディアテーク（〒980-0821 仙台市青葉区春日町2-1） 2階会議室- 参加費：無料- 申込方法：ワークショップ申込フォーム- - https://pro.form-mailer.jp/lp/3e3efeb2350474- - https://peatix.com/event/4983397/view創造性とAIのワークショップ 告知ビジュアル

商品情報- 商品名：ブレスターPLUS- 発売日：2026年6月11日- 価格：6380円（税込）- 販売チャネル：アイデアプラントオンラインショップ(https://ideaplant.shop-pro.jp/)・Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2UZ2GK647AZ8I)- 同梱内容：- - ブレスターPLUSマニュアル ※新規追加- - 専用プロンプト（QRコードよりダウンロード） ※新規追加- - 役カード（赤・黄・緑・青 各10枚）- - TOIカード（ミントグリーン 50枚）- - 役割バッジ（赤・黄・緑・青 各1個）- - 取扱説明書（1枚）- - Easyルール（説明書・プレイシート 各1枚）- - テーマリスト＆罰ゲームリスト

アイデアプラント概要

発想支援ツールの企画・開発を軸に、ワークショップや講演を展開。代表の石井力重は、創造工学を専門とする研究者であり、著書『AIを使って考えるための全技術』（ダイヤモンド社）は累計11万部を超えるベストセラーとなっています。複数大学での教育や日本創造学会理事としての活動を通じ、幅広い現場に知見を提供。これまでに600以上の企業・教育機関で研修や講演を実施し、延べ3万人以上が参加しました。

開発ツール『ブレスター』は「みやぎものづくり大賞優秀賞」を受賞。専用メモ紙『nekonote』は日本創造学会賞を、『Imagine Card』は日本創造学会 研究大会 発表賞をそれぞれ受賞。宮城県仙台市を拠点に創造的思考を支援する事業を展開しています。

URL：https://ideaplant.jp/

アイデアプラント事務局（株式会社マグネットデザイン内）

【株式会社マグネットデザイン 概要】

宮城県仙台市を拠点に、ライブ配信の代行・機材レンタル、Webサイト制作を手がける制作会社です。

アイデア創出の支援を行うアイデアプラントの運営事務局として、創造力を高めるゲームやツールの企画・制作・販売も担当しています。



所在地：宮城県仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町3F