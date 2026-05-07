A part by全店にて5月8日（金）より韓国アイウェアブランド「NO PUBLIC」のポップアップストアをスタート！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のA part by （アパートバイ）は、韓国のアイウェアブランド「NO PUBLIC（ノーパブリック）」のポップアップストアを 2026年5月8日（金）より全国14店舗で開催いたします。

清潔感と洗練をベースに、日常に寄り添う“整ったおしゃれさ”が支持されているアパートバイが、2025年の4月に誕生した韓国のアイウェアブランド「NO PUBLIC」がもつ『馴染みのあるものに新しい視点を加える』という感性を掛け合わせることで、日常の延長線上にありながら、個性が宿るデイリースタイルを期間限定ポップアップストアという形で提案します。頑張りすぎない自然体な佇まいの中に、アイウェアというスパイスが加わることで、洗練された大人の日常着を完成させます。

ポップアップストアの開催期間中は、定番から、トレンド感のあるデザインまで厳選した8種を全国14店舗で展開。さらに、アピア店・ルミネ池袋店・ルクアイーレ店の3店舗では限定で、ブランドの世界観をより深く体感いただける全17種の特別な商品を取り揃えます。

■「NO PUBLIC」POP UP概要

〈開催日時〉2026年5月8日（金）～2026年5月17日（日）

※各店舗営業時間より

※終了時期は在庫状況などにより変動いたします

〈開催場所〉全国のアパートバイ店舗（14店舗）

※アピア店・ルミネ池袋店・ルクアイーレ店の3店舗限定で特別な17種の商品を展開

■商品詳細※一部抜粋

価格は一律8,800円（税込）

〈商品名〉

【OVAL】01:03

〈商品名〉

【CATS EYE】01:02

以下3店舗限定展開※一部抜粋

〈商品名〉

【FRENCH SQUARE】02:01

〈商品名〉

【SQUARE】01:06

■NO PUBLIC（ノーパブリック）について

2025年、韓国で誕生したアイウェアブランド。

大衆的で馴染みのあるものに新しい視点を取り入れ、

日常の中で「自分らしさ」や「特別な価値」を感じられるアイテムを届ける。

"特別な瞬間を形にする"をコンセプトに、自分らしさを引き立て、どんなシーンも特別な瞬間へと変えるアイウェアを展開。

親しみのあるデザインに新鮮な感性をプラスし、シンプルでありながら、個性が際立つアイウェアを追求。

製品名を「時刻」で表現することで、精密な技術で生み出されたアイウェアが、

あなたの大切な瞬間をともに刻んでいく。

あなたの特別な時間をともにし、その記憶を刻むアイウェアブランド、それがNO PUBLIC。

■A part by （アパートバイ）について

きっかけになる服。

身体のラインを美しく生かす方法に気づく。

その日一日を最高にハッピーに過ごせる。

それが、＜ A part by ＞の服。

出逢った瞬間に心ときめき

身につけることでイマジネーションが湧いて自身をアップデートするきっかけになる。

「自分らしさ」を知っている大人の女性たちへ。

必要不可欠なpart（パーツ）のひとつが、ここにあります。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/apartbylowrys/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/apartbylowrys/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official