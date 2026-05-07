精密デザインで話題の3Dネイルパーツ『きゃらねいるぱーつ』に「リラックマ」「セボンスター」など新デザイン6種がラインナップ！

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株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、3Dネイルパーツ『きゃらねいるぱーつ』の新商品・各990円(税込)を2026年9月21日(月)より全国のバラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等で順次販売開始いたします。(一部商品は8月上旬よりファミリーマート一部店舗にて先行発売予定)


ラインナップは、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ　赤黒アソート」「マイメロディ＆クロミ」の2種に、「リラックマ」「まめっち＆いちごっち」「くちぱっち＆ふわらっち」「セボンスター」4種を追加した全6種です。


また、本商品ではパーツの付属数を6パーツにし、990円(税込)とお買い求めいただきやすい価格に変更いたしました。


(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)




■商品特長


本商品は、造形が細かく、彩色が綺麗な３Dネイルパーツです。


それぞれのキャラクターの愛らしい表情やモチーフで世界観を忠実に再現しており、ベースネイルを変える事で多様なアレンジができるパーツタイプのため、手軽に自分だけのネイルアートを楽しむことができます。


パーツは爪に沿いやすい形になっており、付属の粘着用シールで簡単にパーツを接着することができます。


また、ドリンクカップをイメージしたポップでかわいいパッケージになっています。


※日本特許出願済



今回新たに、シックで洗練された「ハローキティ　赤黒アソート」、甘さと小悪魔感がきらめく「マイメロディ＆クロミ」が登場。さらに、ゆるっと癒される「リラックマ」、たまごっちからはポップで元気いっぱいな「まめっち＆いちごっち」と「くちぱっち＆ふらわっち」、キラキラしたデザインがかわいい「セボンスター」など全6種がラインナップいたします。



●きゃらねいるぱーつ　ハローキティ　赤黒アソート








●きゃらねいるぱーつ　マイメロディ＆クロミ







●きゃらねいるぱーつ　リラックマ







●きゃらねいるぱーつ　たまごっち　まめっち＆いちごっち


●きゃらねいるぱーつ　たまごっち　くちぱっち＆ふらわっち







●きゃらねいるぱーつ　セボンスター







商品概要


・商品名　　


きゃらねいるぱーつ　ハローキティ　赤黒アソート


　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098761000 )


きゃらねいるぱーつ　マイメロディ＆クロミ


　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098778000 )


・販売開始 ：ファミリーマート一部店舗にて先行発売2026年8月上旬予定、他販売店2026年9月21日(月)予定



・商品名


きゃらねいるぱーつ　リラックマ


　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098792000 )


きゃらねいるぱーつ　たまごっち　まめっち＆いちごっち


きゃらねいるぱーつ　たまごっち　くちぱっち＆ふらわっち


　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924835000 )


きゃらねいるぱーつ　セボンスター


　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924828000 )


・販売開始 ：2026年9月21日(月)予定



【共通事項】


・価格　 　 ：990円(税込)


・対象年齢　：15才以上


・セット内容：ネイルパーツ　6個、接着用両面シール


・生産エリア：中国


・発売元　　：株式会社バンダイ クレアボーテ


・販売店 ：バラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等


※取り扱いのない店舗もございます。詳細は後日HPにて公開いたします。



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665062


(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.


(C)BANDAI


(C)Kabaya



※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。


※日本国外でも販売を予定しています。



■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは


CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。


『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる。』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい。』そんな想いを込めて展開しています。