精密デザインで話題の3Dネイルパーツ『きゃらねいるぱーつ』に「リラックマ」「セボンスター」など新デザイン6種がラインナップ！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、3Dネイルパーツ『きゃらねいるぱーつ』の新商品・各990円(税込)を2026年9月21日(月)より全国のバラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等で順次販売開始いたします。(一部商品は8月上旬よりファミリーマート一部店舗にて先行発売予定)

ラインナップは、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ 赤黒アソート」「マイメロディ＆クロミ」の2種に、「リラックマ」「まめっち＆いちごっち」「くちぱっち＆ふわらっち」「セボンスター」4種を追加した全6種です。

また、本商品ではパーツの付属数を6パーツにし、990円(税込)とお買い求めいただきやすい価格に変更いたしました。

(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)

■商品特長

本商品は、造形が細かく、彩色が綺麗な３Dネイルパーツです。

それぞれのキャラクターの愛らしい表情やモチーフで世界観を忠実に再現しており、ベースネイルを変える事で多様なアレンジができるパーツタイプのため、手軽に自分だけのネイルアートを楽しむことができます。

パーツは爪に沿いやすい形になっており、付属の粘着用シールで簡単にパーツを接着することができます。

また、ドリンクカップをイメージしたポップでかわいいパッケージになっています。

※日本特許出願済

今回新たに、シックで洗練された「ハローキティ 赤黒アソート」、甘さと小悪魔感がきらめく「マイメロディ＆クロミ」が登場。さらに、ゆるっと癒される「リラックマ」、たまごっちからはポップで元気いっぱいな「まめっち＆いちごっち」と「くちぱっち＆ふらわっち」、キラキラしたデザインがかわいい「セボンスター」など全6種がラインナップいたします。

●きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート



●きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ

●きゃらねいるぱーつ リラックマ

●きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち

●きゃらねいるぱーつ たまごっち くちぱっち＆ふらわっち

●きゃらねいるぱーつ セボンスター

商品概要

・商品名

きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098761000 )

きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098778000 )

・販売開始 ：ファミリーマート一部店舗にて先行発売2026年8月上旬予定、他販売店2026年9月21日(月)予定

・商品名

きゃらねいるぱーつ リラックマ

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098792000 )

きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち

きゃらねいるぱーつ たまごっち くちぱっち＆ふらわっち

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924835000 )

きゃらねいるぱーつ セボンスター

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924828000 )

・販売開始 ：2026年9月21日(月)予定

【共通事項】

・価格 ：990円(税込)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：ネイルパーツ 6個、接着用両面シール

・生産エリア：中国

・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ

・販売店 ：バラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等

※取り扱いのない店舗もございます。詳細は後日HPにて公開いたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665062

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(C)BANDAI

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※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外でも販売を予定しています。



■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは

CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。

『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる。』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい。』そんな想いを込めて展開しています。