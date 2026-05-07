精密デザインで話題の3Dネイルパーツ『きゃらねいるぱーつ』に「リラックマ」「セボンスター」など新デザイン6種がラインナップ！
株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、3Dネイルパーツ『きゃらねいるぱーつ』の新商品・各990円(税込)を2026年9月21日(月)より全国のバラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等で順次販売開始いたします。(一部商品は8月上旬よりファミリーマート一部店舗にて先行発売予定)
ラインナップは、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ 赤黒アソート」「マイメロディ＆クロミ」の2種に、「リラックマ」「まめっち＆いちごっち」「くちぱっち＆ふわらっち」「セボンスター」4種を追加した全6種です。
また、本商品ではパーツの付属数を6パーツにし、990円(税込)とお買い求めいただきやすい価格に変更いたしました。
(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)
■商品特長
本商品は、造形が細かく、彩色が綺麗な３Dネイルパーツです。
それぞれのキャラクターの愛らしい表情やモチーフで世界観を忠実に再現しており、ベースネイルを変える事で多様なアレンジができるパーツタイプのため、手軽に自分だけのネイルアートを楽しむことができます。
パーツは爪に沿いやすい形になっており、付属の粘着用シールで簡単にパーツを接着することができます。
また、ドリンクカップをイメージしたポップでかわいいパッケージになっています。
※日本特許出願済
今回新たに、シックで洗練された「ハローキティ 赤黒アソート」、甘さと小悪魔感がきらめく「マイメロディ＆クロミ」が登場。さらに、ゆるっと癒される「リラックマ」、たまごっちからはポップで元気いっぱいな「まめっち＆いちごっち」と「くちぱっち＆ふらわっち」、キラキラしたデザインがかわいい「セボンスター」など全6種がラインナップいたします。
●きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート
●きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ
●きゃらねいるぱーつ リラックマ
●きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち
●きゃらねいるぱーつ たまごっち くちぱっち＆ふらわっち
●きゃらねいるぱーつ セボンスター
商品概要
・商品名
きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート
( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098761000 )
きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ
( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098778000 )
・販売開始 ：ファミリーマート一部店舗にて先行発売2026年8月上旬予定、他販売店2026年9月21日(月)予定
・商品名
きゃらねいるぱーつ リラックマ
( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770098792000 )
きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち
きゃらねいるぱーつ たまごっち くちぱっち＆ふらわっち
( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924835000 )
きゃらねいるぱーつ セボンスター
( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924828000 )
・販売開始 ：2026年9月21日(月)予定
【共通事項】
・価格 ：990円(税込)
・対象年齢 ：15才以上
・セット内容：ネイルパーツ 6個、接着用両面シール
・生産エリア：中国
・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ
・販売店 ：バラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等
※取り扱いのない店舗もございます。詳細は後日HPにて公開いたします。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665062
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(C)BANDAI
(C)Kabaya
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外でも販売を予定しています。
■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは
CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。
『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる。』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい。』そんな想いを込めて展開しています。