ワンランク上のなめらかな書き心地　『プロフィット カジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆』

セーラー万年筆株式会社

セーラー万年筆（社長：田村光、本社：東京都港区）は、「プロフィット カジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆」を2026年5月16日（土）より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売いたします。

■『プロフィット カジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆』

ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕上げを施した『プロフィット カジュアルL ゴールドトリム 万年筆』にキャップリングを追加して装飾性をアップさせた、万年筆の王道ともいえるベーシックな仕立てに。

手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかな書き味を生み出しました。

高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地を実現しています。

カラーラインアップ

●ボディの樹脂について

成形色は添加物をあえて入れないことで落ち着き

をもたせ、若干の透明感を出すことで高級感を感

じさせる絶妙なカラーに。

※プロフィット カジュアルL ゴールドトリム 万年筆と同色

◆「カジュアルL」と「カジュアルL ベーシス」、「カジュアルL ステイブル」の比較

【製品スペック】

品名：プロフィット カジュアルL ベーシス

ゴールドトリム 万年筆

希望小売価格：16,500 円（本体価格15,000 円）

字幅：極細・細字・中細・中字・太字

ペン先：ステンレス／ゴールドIP 仕上げ

蓋・胴・大先：PMMA 樹脂

金属部品：ゴールドIP 仕上げ

本体サイズ：φ18×141mm（クリップ部含む）、19.8g

【製品の取り扱いに関する問合せ先】

ユーザーサービス ： 0120-191-167（フリーダイヤル）

以上