バリッとした堅い食感と濃厚な味わいが楽しめる大人のおっとっと「堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞」5月19日（火）より期間限定で新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、ノンフライ製法で仕上げたスナック菓子「おっとっと」シリーズより、食べ応えのある堅い食感が特長の「堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞」を、2026年5月19日（火）より期間限定で新発売いたします。

本商品は、さまざまな形の菓子型と、バリッとした堅焼き食感が特長の「堅焼きおっとっと」に、チーズの芳醇なコクとブラックペッパーのピリッとした刺激を組み合わせた、大人の味わいが楽しめるスナックです。食べ始めはチーズの旨みがしっかりと広がり、後半にかけてブラックペッパーの風味が際立つ、飽きのこない味わいに仕上げました。

小腹満たしはもちろん、仕事終わりのリラックスタイムやお酒のおつまみにもぴったりです。スナックを自分用に購入する社会人の方をメインターゲットに、新しい「おっとっと」の楽しみ方をご提案することで、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

・バリッとした堅い食感に仕立てたおっとっと

・食べ始めはチーズの芳醇な旨み、

後半でブラックペッパーの風味が際立つ、飽きのこない味わい

・ノンフライ製法