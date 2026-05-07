山下本気うどん 町田駅前「周年祭」開催　多摩地域初店舗としてオープンして4周年！日頃の感謝を込めてお得なキャンペーン開催！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」) が運営する、「山下本気うどん町田駅前」は、2026年5月1日(金)にオープン4周年を迎えました。ご愛顧くださるお客様への感謝の気持ちを込めて、「山下本気うどん 町田駅前」にご来店いただいたお客様を対象とした「周年祭」を2026年5月8日(金)～10日(日)の3日間限定で開催いたします。

期間中に「山下本気うどん 町田駅前」にご来店いただいたお客様を対象に、大海老天ぶっかけうどん・大海老天かけうどんを各日50食限定で1,164円(税込1,280円)でご提供し、各日先着50名様限定で、オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーンをプレゼントいたします※。

※ キャンペーンの詳細やご利用条件は、下記■山下本気うどん 町田駅前「周年祭」についてをご確認ください。

「山下本気うどん 町田駅前」は、2022年5月1日(日)に山下本気うどん初の多摩地域店舗としてオープンしました。小田急町田駅東口を出て徒歩1分という立地の良さから、1日を通して多くのお客様にご来店いただき、この度4周年を迎えることができました。これを記念して、日頃からご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「周年祭」を開催いたします。

皆様のご来店を店舗スタッフ一同、心よりお待ちしております。これからも山下本気うどんをまだ利用したことのない方を含めたすべてのお客様に、「本気のうどん」を楽しんでいただけるよう、活動を続けてまいります。

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

■山下本気うどん 町田駅前「周年祭」について

「山下本気うどん 町田駅前」にて5月8日(金)～10日(日)の3日間限定で異なる2つのキャンペーンを開催します。

1．各日50食限定で大海老天ぶっかけうどん・大海老天かけうどんを1,164円（税込1,280円）で提供

各日50食限定で、店内でお食事をされた方に限り大海老天ぶっかけうどん・大海老天かけうどんを1,164円（税込1,280円）で提供いたします。

※アプリダウンロード特典や他クーポン、割引、サービス券、キャンペーンなどの併用は不可。

※店内でお食事をされた方が対象です。

※5月8日(金)OPENより注文可です。

2．オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーンをプレゼント（各日先着50名）

「山下本気うどん 町田駅前」にご来店いただいた方限定で、オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーンをプレゼントいたします。

※ご飲食代1,000円(税込)以上が対象です。お一人様お一つまでです。

※店内でお食事をされた方が対象です。

※朝9時以降にお会計された方が対象となっています。

■「山下本気うどん 町田駅前」について

オープン日 ：2022年5月1日(日)11時

営業時間 ：日～木・祝日：10:00-翌6:00（LO5:30）

金・土：10:00-翌10:00

所在地 ：〒194-0013 東京都町田市原町田6-14-13



■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国23店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽

坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デック

ス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬/山下本気うどん サンシャインシティアルパ

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウン mori/山下本気うどん 浦和パルコ

●千葉県

山下本気うどん 柏モディ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●石川県

山下本気うどん 金沢フォーラス

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 211店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/yamashita/contact/