【第2回 営業・マーケDXPO名古屋′26】売上アップ・販売促進・DX推進のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第2回 営業・マーケDXPO名古屋’26

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/nagoya/sales/

会期：2026年5月21日(木)・22日(金)

会場：ポートメッセなごや 第2展示館 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、5月21日(木)・22日(金)の2日間「第2回 営業・マーケDXPO名古屋’26」をポートメッセなごやにて盛大に開催する。来場対象者は、DX推進に課題を持つ経営層に加え、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当の方々である。

営業・マーケ部門の皆様必聴の専門セミナーを総計20セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。広告・コンテンツ制作コースでは、名古屋タカシマヤの広報担当として年間約500件のテレビ取材へ導いた実績を持つ(株)Wo-one 代表取締役犬飼奈津子氏が、低コストでも認知を拡大できる実践的なPRノウハウを紹介、また営業コースでは、営業や交渉分野の講師として、延べ1.3万人以上を指導してきたロールジョブ 代表 大岩俊之氏が、心理学や行動経済学を応用した売れる営業マンの育成法について紹介するなど、営業・マーケティング部門をはじめ、売上アップ・生産性向上を目指す経営者必聴のセミナーが多数開催される。

営業・マーケDXPO名古屋’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、売上アップ・販売促進・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HP ：https://fox.dxpo.jp/nagoya/sales

<本リリース・本展に関するお問合せ先>

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞

https://fox.dxpo.jp/nagoya/sales/