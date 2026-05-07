訪日インバウンドマーケティングのOnwords、先取り！令和9年度の自治体インバウンド戦略の先進事例に学ぶ「選ばれる発信と持続可能な地域の作り方」ウェビナーを6/2に開催

株式会社チェンジホールディングス

株式会社チェンジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：福留 大士、以下「チェンジHD」）の子会社である、株式会社Onwords（本社：東京都港区、代表取締役：成澤 豪、以下「Onwords」）と株式会社トラベルジップ（本社：東京都、代表取締役：大泉 敏郎、以下「トラベルジップ」）は、令和9年度に向けてのインバウンド自治体戦略について、先進事例をもとに学ぶオンラインセミナー「選ばれる発信と持続可能な地域の作り方」を、2026年6月2日（火）15:00～16:30に自治体・DMO向けに開催します。

■ セミナーのポイント

- 2026年からの新免税制度を契機として、地域内の消費行動を可視化し、エビデンスに基づいた観光政策へ転換するための具体策を提示します。- 単なるWeb広報にとどまらず、地域経済を循環させ、持続可能な財源を確保するためのDX基盤整備の必要性について提言します。- 地域事業者の自走化および収益化支援について、具体的な成功事例を紹介します。

■ 当日のアジェンダ

- 2026～2027年 観光政策のトレンドと実装シナリオ- 「選ばれる」ための情報発信戦略- 地域事業者の自走化支援

■ 開催概要

- 開催日時：2026年6月2日（火） 15:00～16:30- 開催形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）- 参加費：無料（事前登録制）- お申し込み方法：以下のURLよりお申し込みください。- https://www.onwords.co.jp/news/webinar-260602-local-cooperation/

■ 登壇者

株式会社トラベルジップ 上野 貴洋

（公社）日本観光振興協会 観光地域づくり研修なび登録講師。株式会社チェンジに新卒入社し、地方自治体や金融機関向けのコンサルティング業務に携わる。その後、株式会社トラベルジップに出向。広域連携DMOから都道府県、市区町村などさまざまな規模の自治体公式観光サイトを多数制作・運用。そのほか、観光戦略立案や情報発信戦略の立案、地域にあわせた観光マーケティングセミナーや、効率的なサイト運用のためのセミナー講師を年間30本程度、全国各地で実施中。

株式会社Onwords 取締役副社長 加藤 史子

慶応義塾大学環境情報学部（SFC）卒業後、1998年に（株）リクルート入社。 「じゃらんnet」の立ち上げ、「ホットペッパーグルメ」の立ち上げなど、主にネットの新規事業開発を担当した後、観光による地域活性を行う「じゃらんリサーチセンター」に異動。 スノーレジャーの再興をめざし「雪マジ！19」を立ち上げ。 国・県の観光関連有識者委員や、執筆・講演・研究活動を行ってきたが、「もう１度、本気のスケーラブルな事業で、日本の地域と観光産業に貢献する！」を目的に、2016年7月、WAmazing株式会社を創業。2025年8月1日、株式会社Onwordsの取締役副社長に就任。

株式会社Onwords 代表取締役 成澤 豪

（株）リクルートスタッフィングに新卒入社し、営業や新規事業開発に従事。その後、オーストラリアのThe University of Western Australia MBA専攻修士課程卒業。日本に帰国後、チェンジHDへ入社し、新規事業開発や投資事業などに携わる。現在は、約260件の自治体公式観光サイトを制作・運用をしているトラベルジップやチェンジグループ全体の観光DX領域の責任者として、観光事業に携わる。

【株式会社 Onwords について】（https://www.onwords.co.jp/ ）

Onwords は、自治体・企業向けに訪日インバウンド旅行者の集客支援を行う企業です。地域観光 DX 事業・訪日マーケティングパートナー事業を基盤に、調査、情報発信、広告運用、SNS運用など戦略立案から施策の実行までをワンストップで伴走します。「もっと楽しい日本に。」をミッションに、チェンジホールディングスグループのネットワークを活かし、観光を起点とした地方創生の実現に取り組んでいます。

【株式会社チェンジホールディングスについて】（https://www.changeholdings.co.jp/ ）

チェンジホールディングスは、「 Change People、 Change Business、 Change Japan 」をミッションに掲げ、「生産性を CHANGE する」というビジョンのもと、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担う NEW-IT トランスフォーメーション事業と DX による地方創生の推進をミッションとするパブリテック事業の ２ つの事業を柱として推進・拡大しています。