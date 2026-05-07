吉野家、贅沢な味わいの『絶品牛重』新発売

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（代表取締役社長：成瀬哲也）は、5月7日（木）11時から、牛のうまみを堪能できる新商品『絶品牛重』を、販売開始いたします。『絶品牛重』本体価格1,098円（店内税込価格1,207円）は、国産牛に特製のすき焼きたれを絡めた、食べ応えのある一品で、お持ち帰り（テイクアウト税込価格1,185円）も可能です。

あわせて、あわせて、同日同時刻より『牛ほっけ定食』本体価格818円（店内税込価格899円）も展開し、魚と牛肉の両方を楽しめるメニューとして、気分や食事シーンに合わせてお選びいただけるラインナップとして販売いたします。

※一部店舗では販売していない場合や、販売価格が異なる場合があります。

■吉牛ファンに捧ぐ、牛のうまみを堪能する『絶品牛重』

「絶品牛重」は、厳選した脂の乗った国産牛を使用。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、吉野家特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎ、そして味が染み渡った結びしらたきを添えた、こだわりの一品です。

一口食べれば、国産牛の芳醇な旨みが口いっぱいに広がります。さらに、別添の「生七味」により、爽やかな香りと辛味が加わり、味わいの変化をお楽しみいただけます。数量限定の特別な味わいを、ぜひご堪能ください。

商品詳細：https://www.yoshinoya.com/lp/zeppin-gyujyu_2605

■商品概要

絶品牛重

販売開始日：2026年5月7日（木）11時

内容：牛重、生七味、みそ汁（店内飲食のみ）

価格：

・本体価格：1,098円

・店内税込価格：1,207円

・テイクアウト税込価格：1,185円

※テイクアウトにはみそ汁は付きません。※一部店舗では販売しておりません。

■魚と牛肉が楽しめる『牛ほっけ定食』

期間限定で販売する『牛ほっけ定食』は、脂の乗ったほっけをふっくらと焼き上げ、牛煮肉と合わせました。箸を入れた瞬間に広がる身の柔らかさと、魚の旨みを引き立てる牛煮肉が合わさり、満足感のある一品に仕上げました。

なお、今後も魚と牛肉を組み合わせたメニューを順次展開していく予定です。

商品詳細：https://www.yoshinoya.com/lp/gyuhokke_2605

■商品概要

牛ほっけ定食

販売開始日：2026年5月7日（木）11時

内容：ご飯、みそ汁、ほっけ、おろし、牛小鉢

価格：

・本体価格：818円

・店内税込価格：899円

※一部店舗では販売しておりません。※テイクアウトはできません。

ほっけ定食

販売開始日：2026年5月7日（木）11時

内容：ご飯、みそ汁、ほっけ、おろし、お新香

価格：

・本体価格：718円

・店内税込価格：789円

※一部店舗では販売しておりません。※テイクアウトはできません。

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。