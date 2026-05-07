地域の隠れた魅力を発見する旅へ｜フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル29施設《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》にて 販売開始♪

スカイパックツアーズ株式会社フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅 予約サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』にて、フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル29施設の販売を開始しました。

【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル】

《北海道》フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ

《北海道》フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園

《北海道》フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野

《栃木》フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮

《栃木》フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ

《栃木》フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷

《岐阜》フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園

《三重》フェアフィールド・バイ・マリオット・三重奥伊勢おおだい

《三重》フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま

《京都》フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ

《京都》フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波

《京都》フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立

《奈良》フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道

《和歌山》フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ

《和歌山》フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ

《兵庫》フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原

《岡山》フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山

《岡山》フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原

《広島》フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅

《福岡》フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは

《佐賀》フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉

《熊本》フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇

《鹿児島》フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉スカイマーク１スカイマーク２スカイマーク３

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551