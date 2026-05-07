【メゾン・イチ 20周年】5月8日より初夏限定「柑橘ベーカリー」が新登場！職人が“イチから”仕込むオレンジプルマンや、マンゴーを贅沢に使ったデニッシュなど全5種を発売

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズが運営するベーカリー「メゾン・イチ」は、2026年5月8日（金）から当店では、初夏の訪れを彩る新シリーズの販売を開始いたします。人気の定番商品をベースに、柑橘のフレッシュな香りと味わいを掛け合わせることで、日常の中に“少しの特別感”を感じられる商品開発を行いました。

今回の初夏は、「オレンジ」「レモン」「グレープフルーツ」「マンゴー」など、暑くなり始める季節でも気軽に楽しめる商品を取り揃えました。

（1）人気プルマン初夏限定焼きたて『オランジュ プルマン』が登場！

『オランジュプルマン』

人気のプルマン生地に、香り高いオレンジピールをたっぷりと練り込みました。しっとりとし

た口どけの中に広がり、ほのかな可愛さと爽やかな酸味。 そのままでも、軽くトーストしても、

オレンジの香りがより一層引き立ちます。

柑橘の香りに包まれる『夏のプルマン』です。

（2） 初夏限定イチ押し

人気のクロワッサンシリーズから初夏限定のクロワッサン。リッチなマンゴーを使用したザマンド

バターの香りがふわりと広がるクロワッサンに、初夏の陽射しをたっぷり浴びたマンゴーの甘みを重ねた、この季節だけの特別な一品。

完熟マンゴーのクロワッサンザマンド

■ 完熟マンゴーのクロワッサンザマンド

\594（税込）

外側はサクッと香ばしく焼き上げ、中は幾層にも折り重なった生地がしっとりとほどける――

クロワッサン本来のリッチな風味とともに、マンゴーのジューシーで濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。さらに、クロワッサンの上にはアーモンドクリームを重ね、ザマンド仕立てにすることで軽やかさの中に“しっかりとした満足感”をプラス。断面に広がる美しい層と、鮮やかなマンゴーの色味は、初夏を感じる贅沢クロワッサンです。

レモン香るふわふわコッペ

■ レモン香るふわふわコッぺ

\378（税込）

ふんわりと焼き上げたやさしい口あたりのコッペパンに、爽やかなレモンの香りを閉じ込めたクリームをたっぷりとサンド。

まろやかな甘さとコクが重なり、軽やかでありながらもしっかりとした満足感を感じられます。

コッペパンは、しっとりとした柔らかさと口どけの良さが特徴。

（3）初夏のデニッシュシリーズ「バター香るサクサクデニッシュ」

サクサクと香ばしく焼き上げたデニッシュ生地に、贅沢にフルーツをあしらった、初夏にぴったりの爽やかな一品。

甘すぎない、大人のためのデニッシュ。初夏の爽やかな空気とともに、お楽しみください。

2種のグレープフルーツデニッシュ

■2種のグレープフルーツデニッシュ

\583（税込）

サクサクと香ばしく焼き上げたデニッシュ生地に、みずみずしいグレープフルーツを贅沢にあしらった、初夏にぴったりの爽やかな一品。

何層にも折り重なった生地は、ひとくち噛むごとに軽やかにほどけ、バターのコクと香りがふわりと広がります。その上に重なるのは、果汁をたっぷりと含んだグレープフルーツ。

見た目にも華やかなグレープフルーツの色合いは、店頭でもひときわ目を引く存在。

レアチーズデニッシュ

■レアチーズデニッシュ

\562（税込）

バター香るサクサクのデニッシュ生地に、

なめらかでコクのあるレアチーズクリームをたっぷりと重ねた、贅沢なデザートデニッシュ。

主役となるレアチーズクリームは、濃厚で

ありながら重たすぎず、口に入れた瞬間すっと

溶けるような軽やかさ。

さらにアクセントとして加えた柑橘の風味が、

チーズのコクを引き立てながら、

初夏らしい爽やかな余韻をプラス。

【“イチから手づくり”にこだわるMAISON ICHI】

「飾らない日常の中にある、さりげない贅沢」

今年２０周年を迎えるMAISON ICHIでは、職人が“イチから手づくり”する本格製法と、上質な素材を活かしたパンづくりを大切にしています。

奇をてらうのではなく、毎日食べても飽きない、けれど心に残る味を。

丁寧に発酵・熟成・焼成を重ねることで、噛みしめるたびに広がる小麦の香りや、手作りならではの温かみをお楽しみいただけます。

【開発担当者より】

イチから手づくり

シェフブーランジェ 星 武尊商品開発において大事にしていること

シェフブーランジェプロフィール

星 武尊（ほし たける）

18歳でパンの世界に飛び込み、茨城を中心に展開するスクラッチベーカリー「クーロンヌ」で基礎を習得。その後「メゾンカイザー」で研鑽を積み、店舗・工場・ホテルと多様な現場で経験を重ねました。

2022年にMAISON ICHIへ入社し、商品開発やオペレーション構築を担当。2025年4月より製造長に就任し、品質管理や新規商品の開発を牽引しています。得意分野はハードパン。素材の持ち味を生かし、お客様の笑顔を生むパンづくりを目指しています。

お客様へのメッセージ

自宅で簡単に作れないパンだからこそ、MAISON ICHIのパンで食卓に喜びをお届けしたい想いで一つ一つ丁寧に焼いています。

新しいMAISON ICHIのパンをぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

【店舗概要】

・ホームページ：https://maison-ichi.jp/(https://maison-ichi.jp/)

・MAISON ICHIインスタグラム：https://www.instagram.com/maisonichi/

【店舗リスト】

MAISON ICHI 西馬込店

住所東京都大田区西馬込2-2-1 小沢ハウス1F

電話番号：03-5742-5162

営業時間：11時～20時

定休日：不定休

MAISON ICHI 東急フードショーエッジ店

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン地下2階 東急フードショーエッジ

電話番号： 03-6427-5140

営業時間： 10時～21時

定休日：施設に準ずる

MAISON ICHI 経堂店

住所：東京都世田谷区宮坂3-1-31

経堂テラスガーデン

電話番号： 03-5799-7991

営業時間： 10時～20時

定休日：不定休

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MAISON ICHI工房

住所：東京都新宿区早稲田鶴巻町505-12

【報道関係者の皆様からのお問合せ先】

■ メディア関係者様へ

・商品撮影

・製造背景、素材へのこだわり取材

・季節商品開発ストーリー

・開発者インタビュー

柔軟に対応いたします。

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ

担当：岸本

E-mail:kishimoto@b-dining.jp

Mobile:090-4751-8755