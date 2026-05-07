飲食店向け生鮮EC『魚ポチ』、京都市・神戸市へ注文翌日配送エリアを拡大

株式会社フーディソン

飲食店向け生鮮EC『魚ポチ（うおぽち）』を展開する株式会社フーディソン（本社：東京都中央区、代表取締役CEO山本徹、証券コード：7114、以下 当社）と、空陸一貫輸送サービス『ハコJET（ハコジェット）』を提供する株式会社ルーフィ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：渡邊 泰章、以下「ルーフィ」）は、2026年1月15日より実施してきた大阪市内への注文翌日配送サービストライアルが好調につき、2026年5月14日（木）より京都市・神戸市への注文翌日配送サービスを開始します。

《ご参考：トライアル開始時のプレスリリース》https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000008191.html

大阪市トライアルで得たお客様の声

2026年1月15日から3月末まで実施した大阪市での注文翌日配送トライアルをご利用いただいたお客様から、以下のようなコメントをいただいております。

配送エリア拡大の概要

《ご参考：大阪市登録顧客の飲食店ジャンル構成》- 毎日使用する食材を1日の売上予測に基づいて発注しているため、注文翌日配送になったことにより使い始めた（※1）。今は特定の食材を確保するために利用しており、他の業者と並ぶ仕入先として利用している。（居酒屋店舗様）※1 編集注：大阪市は従来注文翌々日配送だったが、本トライアルにより注文翌日配送へ短縮された- 魚ポチでは水揚げの時期・締め方などの情報が把握できるため、届く商品の状態を具体的に想像できるし、ある程度想像どおりのものが届く。以前FAXで業者に注文していたときは届いた商品の品質が想像と異なることも多かったため、非常に使いやすい。（イタリアンレストラン様）- 大阪の市場と併用しつつも、魚ポチを利用することで商品が確実に手に入るという安定供給の面で大きなメリットを感じている。（イタリアンレストラン様）

この度、新たに京都市・神戸市の一部区でハコJET（※2）を利用した注文翌日配送を開始いたします。

※2 空陸一貫輸送サービス『ハコJET』は温度管理可能な全国スピード配送が特徴のサービスです。

株式会社フーディソン 会社概要

株式会社ルーフィ 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8191/table/174_1_aa961b00fc1f7a354b3802793f359748.jpg?v=202605070251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/8191/table/174_2_1a129b03a44e8122d99154813c0a540d.jpg?v=202605070251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/8191/table/174_3_efc5666fc5d4a96815a809d756c3002d.jpg?v=202605070251 ]