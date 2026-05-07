販売部数No.1雑誌『ハルメク』がBSフジと協業 ライフスタイル情報番組「いろどりびより ～人生を彩るトキメキの時間～」が誕生

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、雑誌を通じて発信してきたライフスタイル情報をより多くの方にお届けするため、BSフジとの共同企画によるTV番組「いろどりびより ～人生を彩るトキメキの時間～」を2026年5月17日（日）に放送します。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

BSフジをはじめとするフジサンケイグループでは、アクティブシニア層に向けた新たな価値提供に取り組み、メディアの枠を超えたサービスの創出を推進しています。

一方、ハルメクは「50代からの女性がよりよく生きることを応援します」という経営理念のもと、人生の転換期を迎える女性に寄り添いながら、雑誌『ハルメク』をはじめ、テレビ番組を通じた情報発信にも取り組み、日々の暮らしがより豊かになる情報をお届けしてきました。

このたびの協業により、BSフジの発信力と、読者のリアルな声をもとに雑誌を作ってきたハルメクの強みを掛け合わせ、「これからの人生をより豊かに、自分らしく楽しみたい」と考える女性に向けた、新たなライフスタイル情報番組が誕生しました。

バラエティ性と上質さを兼ね備えた本番組を通じて、視聴者の共感を呼び、明日からの暮らしにすぐ取り入れたくなるようなヒントを提案してまいります。

放送内容

本番組では、雑誌『ハルメク』で紹介している健康・住まい・お金・旅など、ハルメク世代の女性が関心を寄せるさまざまなテーマの中から、阿佐ヶ谷姉妹が「もっと知りたい！」と選んだテーマを厳選し、楽しくわかりやすくお届けします。

雑誌『ハルメク』と連動したコーナーでは、人気連載「リンパのミカタ」でおなじみの木村友泉さんがスタジオゲストとして登場。阿佐ヶ谷姉妹も興味津々のリンパケアについて、日常に取り入れやすいポイントを紹介します。

さらに、2026年5月号（4月10日発売）に登場した片付けのプロ・大津たまみさんは、掃除で「かがみたくない」「がんばりたくない」「時間をかけたくない」といった “ないない” な願いに応える、新しい家事スタイル「ないない家事」を伝授します。

50代からの女性が気になるテーマを深掘りしながら、共感や新たな発見を楽しめる構成で、テレビと雑誌『ハルメク』の双方で楽しめる内容となっています。

番組情報

番組名 ： いろどりびより ～人生を彩るトキメキの時間～

放送局 ： BSフジ

放送予定 ： 2026年5月17日（日）午後6時～

出演者 ： 阿佐ヶ谷姉妹（お笑いコンビ）、柳原可奈子（タレント）、野々村真（俳優）、

野々村俊恵（タレント）、木村友泉（リンパケアマスター）、大津たまみ（掃除・片付けのプロ）

主な内容 ： 健康 … 2週間のリンパケアで、ぽっこりお腹も解消!?

住まい … 掃除・収納のプロが伝授「ないない家事」でラクラク生活！

お金 … 仕事しながらお得に旅行!? 「お手伝い旅」に挑戦

番組HP ： https://www.bsfuji.tv/irodoribiyori/pub/001.html

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

番組ロゴ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。

健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://magazine.halmek.co.jp

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/