【保護犬猫×就労継続支援】勢いが止まらない「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」静岡県4店舗目「浜松中央店」5月7日(木)オープン！

株式会社ANELLA Group

株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ） 浜松中央店」を、2026年5月7日(木)に新規オープンいたします。

全国28店舗目、静岡県内では4店舗目の出店となります。

静岡県浜松市は、全国に20都市ある政令指定都市の一つであり、静岡県内で最大の人口を誇る都市です。

楽器や乗り物の世界的なメーカーも多く誕生するものづくりの盛んな工業都市でありながら、うなぎや餃子といった多くの人に愛されるグルメの街でもあり、湖や海、山といった豊かな自然も持ち合わせた、魅力溢れる市です。

浜松中央店はそんな浜松市内の、東海道新幹線の停車駅である浜松駅から徒歩10分程度という、大変便利な立地に店舗をかまえます。

ハワイ語で「天使」を意味する「ANELLA（アネラ）」。澄み渡る空を連想させる、ANELLA CAFEのブランドカラー「アネラブルー」を基調とした店内はクラシックハワイアンをイメージしており、ゆったりしたハワイアンミュージックが流れるとても落ち着く空間となっております。

ワンちゃんエリア

ANELLA CAFEは一部店舗を除き、保護犬と保護猫の両方がいる、今はまだ比較的珍しいふれあいカフェです。

浜松中央店にもワンちゃんと猫ちゃんの両方が在籍し、他店同様に保護犬エリアと保護猫エリアとが分かれており、ワンちゃんと猫ちゃんの両方好きな方はもちろんのこと、ワンちゃん派、猫ちゃん派の方も楽しめるカフェとなっております。

猫ちゃんエリア

5月7日(木)～10日(日)はオープンキャンペーンとして、どなた様も入場料30分無料にてご利用いただけます。

この機会に是非ANELLA CAFE 浜松中央店へお立ち寄りください。

「ANELLA CAFE」とは

ANELLA CAFEは、ただの保護犬・保護猫のふれあいカフェではありません。

「就労継続支援B型事業所」としての機能も備えており、障がいのある方が保護犬や保護猫のお世話、接客業務などを通じて実務経験を積み、社会参加に向けたステップアップを図る場でもあります。

動物への癒やしを求めるお客様、ずっとの家族を待つ保護犬猫たち、働くスタッフの皆が笑顔になれる空間を提供しています。

代表取締役 伊東大輝 コメント

「ANELLA CAFE 浜松中央店」は、静岡県内4店舗目の出店となります。

ものづくりと音楽の街・浜松市に、再びANELLAの輪を広げることができたことを、大変嬉しく思います。

魅力に溢れる浜松での日常動線の中で立ち寄りやすく、保護犬・保護猫との出会いを自然に体験できる場となることを目指していきます。

「～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～」

私たちが大切にしているのは、保護犬猫・お客様・スタッフの三者が、等身大で幸せになれる場所づくりです。

ここは単なるカフェでも、福祉施設でもありません。

保護犬猫にとっては安心できる家であり、障がいを持つ方にとっては、動物たちのケアを通じて社会と繋がり、誇りを持って働ける「挑戦の場」でもあります。

人と動物が当たり前に共生できる社会を創る。

そんな私たちの挑戦を、これからもひとつひとつ積み上げていきたいと思っています。

【店舗概要」

店舗名 ：ANELLA CAFE 浜松中央店

所在地 ：〒430-0929

静岡県浜松市中央区中央1丁目16-9

シュテルンバウ東田町1F

TEL ：053-525-8445

定休日 ：不定休

営業時間 ：平日12:00～18:00

土日祝11:00～18:00

入場料 ：一般／30分ご利用料金 1000円

延長15分400円

小学生／30分ご利用料金 500円

延長15分200円

※未就学児は無料

割引 ：シニア割／30分ご利用料金 500円

障がい者割／30分ご利用料金 500円

URL ：https://wan-time.jp/store/anella-cafe-hamamatsuchuo/

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：2億633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：106店舗 ※出店準備中含む（2026年5月現在）

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2644

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492