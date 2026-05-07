昨夏、一部店舗で完売となった夏のビジネスウエアの新定番　夏に嬉しい「8つの多機能」を備えた『半袖ジャケット』が登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、ビジネスシーンに欠かせない品格と、半袖ならではの清涼感を両立したアイテムとして、昨年多くの反響をいただいた『半袖ジャケット』をアップデート。5月７日（木）より洋服の青山主要300店舗および、公式オンラインストアで発売します。

商品ページ： https://tinyurl.com/35var3pe

近年の夏の長期化や記録的な猛暑の影響により、夏のビジネスウエアにおいて涼しく、快適な要素は必須となっています。昨年発売した『半袖ジャケット』は、見た目の清涼感に加えて、冷房対策やカーディガンよりきちんと見えるといった実用性の高さから、一部店舗で完売するなど大きな反響を呼びました。今年の4月も既に各地で夏日を記録するなど「季節の先行化」が進んでいます。こうした背景に伴い、今年は『半袖ジャケット』を前年よりも早く展開。「暑くてもジャケットを脱げない」というビジネスパーソンの声に寄り添い、今季は素材や機能をさらにアップデートしました。

本商品には、肌に触れた際にひんやりとした心地よさを感じる接触冷感素材に加え、吸汗速乾機能を採用し、暑い夏をより快適に過ごせる一着となっています。汗によるベタつきや肌への張り付きを抑えることで、外回りや通勤時もさらりとした着心地と清潔感を保ちます。また「洗濯後のメンテナンスは簡単にしたい」というお客様の声を反映。新たに「防シワ機能」を搭載し、洗濯後の手入れのしやすさにもこだわりました。他にも、UVカットなど8つの特徴を備えることで、ビジネスパーソンの夏の装いをサポートします。なお、本商品は共生地のパンツも展開しており、セットアップでの着用も可能です。

【商品概要】品番：AJW6334-B/AJW6333-E

商品名 半袖ダブルジャケット【セットアップ着用可】

素材 ポリエステル100%

サイズ S～LL（計4サイズ）

販売価格 税込 14,190円

カラー チャコールグレー、グレージュ

販売店舗 洋服の青山主要300店舗（グレージュは200店舗）、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■商品特徴

夏に嬉しい8つの特徴

１. 接触冷感（新）：暑い夏に嬉しい、羽織った瞬間にひんやり感じる素材を使用。

２. 吸汗速乾（新）：汗を素早く吸収して乾かす。ベタつきや汗染みを防いで清潔。

３. 防シワ（新）：かばんに入れてもしわになりにくく、洗濯後のケアもアイロンいらずのイージーケア。

４. UVカット：外回りや通勤中の強い日差しを遮断。着るだけで紫外線対策に。

５. 通気性：風通りがよく、衣服内の熱を逃がす。見た目も着心地も涼しい。

６. ストレッチ：動きを邪魔しない抜群の伸縮性。腕の上げ下げやデスクワークも快適。

７. 軽量：長時間着ていても肩が凝りにくい。

８. ウォッシャブル：自宅の洗濯機で丸洗いOK。夏場の汗やニオイもすぐにリセット。

■着用画像

共生地のパンツも用意。

セットアップの着用も可能です。

■担当者コメント

商品第一部 マネジャー 高井さや

昨年、一部店舗で完売したアイテムが進化しました。夏にあったら嬉しい素材や機能を新たに採用し、さらに快適に過ごせるようにしています。二の腕を隠して腕を細く見せる5分袖設計や動きやすいゆとりのあるシルエットもポイントです。共生地のパンツと合わせてセットアップとしても着用できる万能アイテムとなっています。「夏は軽装をしたい、でも商談や会議でジャケットは必須。」というお客様にぜひご活用いただきたいです。