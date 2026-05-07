【5月20日から1週間限定タイムセールを開催】列車＋宿泊または日帰りプランがおトクに！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）は、2026年5月20日(水)より「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」の期間限定タイムセールを開催いたします。対象列車を利用することで通常よりもおトクにご旅行をお申込みいただけます。

対象乗車期間は2026年6月5日(金)～6月14日(日)の10日間です。北海道・東北・信越・北陸・首都圏へのご旅行で利用可能な一部列車が対象となります。各種割引クーポンも併せてご利用いただけます。タイムセール期間中はおトクな宿泊プランもご用意しておりますので、この機会にぜひ列車の旅をお楽しみください。

1. タイムセール実施概要

『列車と宿泊』または『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができるWeb販売専用の個人旅行商品「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」の期間限定企画です。

■セール名称

初夏のダイナミックレールパックタイムセール

■申込期間

2026年5月20日(水) 4:00 ～ 2026年5月26日(火) 23:40

■対象乗車期間

2026年6月5日(金) ～ 2026年6月14日(日)

■対象列車・主な対象区間

北海道・東北・信越・北陸へ

はやぶさ号 (東京 ⇔ 盛岡・新青森・新函館北斗)

やまびこ号 (東京 ⇔ 福島・仙台)

こまち号 (東京 ⇔ 秋田)

つばさ号 (東京 ⇔ 山形)

あさま号 (東京 ⇔ 長野)

とき号 (東京 ⇔ 長岡・新潟)

かがやき号 (東京 ⇔ 富山・金沢・福井)

はくたか号 (東京 ⇔ 富山・金沢)

首都圏へ

はやぶさ号 (新青森・八戸・盛岡 ⇔ 東京）

やまびこ号 (仙台・福島・郡山 ⇔ 東京)

こまち号 (秋田 ⇔ 東京)

つばさ号 (山形 ⇔ 東京)

とき号 (新潟・長岡 ⇔ 東京)

その他、東北から東北・北海道への区間も一部設定をしております。

対象列車やすべての対象区間など、タイムセールの詳細はこちらからご確認ください。

https://www.jre-travel.com/drp/timesale/(https://www.jre-travel.com/drp/timesale/?utm_source=prtimes&utm_medium=txt&utm_campaign=timesale&utm_content=202606)

・タイムセールの対象列車は往路または復路のみのご利用も可能です。

・列車によっては対象乗車期間中に一部除外日が設定されております。

・申込期間や対象乗車期間、割引対象となる列車および区間には制限がございますので、お間違いの無いようお申込みください。

2. 一緒に使えばもっとおトクに！おすすめクーポンのご紹介

本タイムセールのお申込みの際にJR東日本びゅうダイナミックレールパックで使える各種割引クーポンをご利用いただくことでよりおトクに！お申込みの前にクーポン一覧ページをご確認ください。割引クーポンは先着利用枚数に達し次第配布終了となるため、お早めにお申込みください。

なお、1回のお申込みにつき最大2つまで割引クーポンの併用が可能です。同一クーポンタイプの併用はできませんので、各クーポンタイプをご確認のうえ、ご希望のプラン選択後「選択内容確認」画面にて利用したいクーポンコードを入力・適用してください。

配布中のおすすめクーポン

＜しあわせの風ふくしま 福島県宿泊割引クーポン＞

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせて、6月20日(土)まで福島県内宿泊のお申込みに使える「しあわせの風ふくしま 福島県宿泊割引クーポン（4,500円OFF）」を配布中です。2026年6月30日(火)までの出発・宿泊が対象です。

割引クーポン詳細はこちら https://www.jre-travel.com/coupon/#fukushima

＜ダイワロイネットホテルズ 割引クーポン＞

6月30日(火)まで、ダイワロイネットホテルズ17施設のお申込みに使える「ダイワロイネットホテルズ 割引クーポン10％（最大5,000円OFF）」を配布中です。2026年6月30日(火)までの出発・宿泊が対象です。

割引クーポン詳細はこちら https://www.jre-travel.com/coupon/#daiwa

＜びゅう甲信越エリア限定 宿泊割引クーポン＞

6月30日(火)まで、新潟県・長野県・山梨県の対象施設のお申込みに使える「びゅう甲信越エリア限定 宿泊割引クーポン（最大10,000円OFF）」を配布中です。2026年5月11日(月)～6月30日(火)までの出発・宿泊が対象です。

割引クーポン詳細はこちら https://www.jre-travel.com/coupon/#koushinetsu10

＜新宿ワシントンホテル＜本館＞宿泊割引クーポン＞

8月31日(月)まで、新宿ワシントンホテル＜本館＞のお申込みに使える「新宿ワシントンホテル＜本館＞宿泊割引クーポン（最大10,000円OFF）」を配布中です。2026年6月1日(月)～8月31日(月)までの出発・宿泊が対象です。

割引クーポン詳細はこちら https://www.jre-travel.com/coupon/#whg_shinjuku

■割引クーポン一覧ページはこちら！

https://www.jre-travel.com/coupon/(https://www.jre-travel.com/coupon/?utm_source=prtimes&utm_medium=txt&utm_campaign=coupon&utm_content=202606)

3. JR東日本びゅうダイナミックレールパックを使って、自分だけのオリジナル旅を！

■列車と宿泊、列車と日帰りプランがセットでおトク！

旅行のスタイルに合わせて、お客さまご自身で組み合わせが可能。

■最短、出発当日までお申込み可能。

JR東日本等の駅の指定席券売機にてきっぷを発券して出発！

■旅行・出張・ワーケーション、さまざまな旅にぜひご活用ください。

【お申込みはこちら】

■びゅうトラベル

https://www.jre-travel.com/

■地図から探せる JRで行く「旅館・リゾートホテル」

https://hotels.jre-travel.com/

日本地図から簡単に旅館・リゾートホテルの検索が可能に！

お申込み可能時間：4:00～23:40 / 年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

【旅行の情報収集におすすめ】

■びゅうトラベルメールマガジン

https://www.jre-travel.com/guide/mailmagazine/

■旅行情報サイト びゅうたび

https://www.viewtabi.jp/

■びゅうトラベル公式X

https://x.com/jreast_tour

■びゅうトラベル公式Facebook

https://www.facebook.com/jreast.tour

■びゅうトラベル公式Instagram

https://www.instagram.com/viewtravel_dp/

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

■びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/