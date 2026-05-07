『green cola』とLUUPがコラボレーション　商品購入でLUUPライドクーポンがもらえるキャンペーンを実施

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、1都3県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）のコンビニエンスストア限定で5月12日から発売する『green cola（グリーンコーラ）』の販促として、マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開する株式会社Luup（本社 東京、代表取締役CEO：岡井大輝）と『LUUP × green cola「NO今までの常識」コラボキャンペーン』を実施します。

本キャンペーンは『green cola』を購入して応募サイトでレシートを登録すると、その場ですぐに使えるLUUPの7分無料クーポンがもれなくもらえます。「コーラは糖分やカロリーが多いのが当たり前」「移動は電車やタクシー、徒歩が当たり前」といった、無意識に抱いている固定観念を打ち破りたいという両社の思いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。「“こうじゃなきゃ”を変えていく」をコンセプトに、健康意識とおいしさを両立させた『green cola』と自由でスマートな移動を提供する「LUUP」が協業することで、新しいライフスタイルの選択肢を提供し「今までの常識」にとらわれず自分の生き方を自由に選択する全ての人を応援します。

■『LUUP × green cola「NO今までの常識」コラボキャンペーン』概要

ライド実施期間：5月12日 10：00～5月25日 23：59［レシート有効期間：5月11日～ 5月25日］

特典内容：LUUP 7分無料クーポン（クーポンの獲得は、一人5回まで）

キャンペーンサイト：https://www.asahiinryo.co.jp/entertainment/campaign/greencola/202605/

【企画担当者コメント】

■LUUP

Luupは”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、マイクロモビリティシェア「LUUP」を全国で展開しています。ファースト・ラストワンマイルの新たな移動手段を確立することで、誰もが快適に移動できる社会の実現を目指しています。今回、アサヒ飲料の常識を変える『green cola』と手を取り合うことで、より多くの方に“新しい選択”の楽しさを届けられると感じています。このキャンペーンが、皆様の日常に、もっと自由で、もっと軽やかな移動体験が広がるきっかけとなることを願っています。

■アサヒ飲料

「既存の常識にとらわれず、新しい選択肢を楽しんでほしい」という『green cola』が掲げる想いは、移動の当たり前をアップデートし続けるLUUPの姿勢と強く共鳴しています。次世代のコーラとして、飲むことそのものがライフスタイルの選択になる存在を目指す『green cola』にとって、LUUPとのコラボレーションは自然な挑戦でした。この取り組みを通じて、日常をもっと自由に、もっとスマートに楽しむきっかけを届けていきたいと考えています。

『green cola』は植物由来の素材を使用したコーラです。既存の概念にとらわれず、自分たちの価値観で選択をすることの素晴らしさを提唱する新ブランドで、砂糖不使用、カロリーゼロ、植物由来の甘味料を使用している特長を「NO is Smart」というメッセージを通じて訴求します。

■株式会社Luup会社概要（URL：https://luup.sc/）

所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

代表者：岡井大輝

創業：2018年7月

アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。