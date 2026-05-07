タクシー配車システムテレハイドライバーズアプリ「テレハイ みちびきplus」をリリース

株式会社システムオリジン

株式会社システムオリジン（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：海野 知之）は、新たにタクシー配車システムテレハイAVM用のテレハイ みちびきに、電話注文以外のアプリ注文プラットフォーマからの配車依頼受付機能を追加出来るサービスをリリースします。 2026年5月7日より当該サービス注文の受付を開始します。

現在、テレハイAVMを運用ご利用中のお客様にも追加設置が可能となります。

■概要

アプリからのタクシー注文依頼率が年々増加しており、都市部はもちろん地方でもその対応が必要な状況下になってきました。既設のテレハイ配車AVMシステム（コールセンターシステム・移動局）をそのままに、「みちびきPlus」を追加する事で、主要なアプリプラットフォーマ全ての配車依頼へ対応する事が可能となります。

クラウドや通信環境のトラブルによる既設システムの障害時でも、「みちびき Plus」への配車依頼が可能なため、配車業務のBCP（事業継続計画）やBCM（事業継続マネジメント）の策定にも繋がります。

更に、「みちびき Plus」にて乗務員向けタクコン機能「ドラタク」や遠隔点呼自動点呼システムの「点呼番」も同一端末で運用可能になるため、オールインワンの乗務員サポートツールとしてご利用頂く事も可能となります。

※対応可能既設移動局 GO株式会社ドライバータブレット/トム通信工業株式会社ＩＰ無線ナビゲーション

■特長

1．既設テレハイコールセンターシステムの移動局と「みちびきPlus」を混在運用可能

2．みちびきPlusで受付する事が可能なアプリプラットフォーマー

・DiDi、S.RIDE、Uber ※一部同居運用

3．既設テレハイコールセンターシステムの拡張で「みちびきPlus」の追加が可能

4．既設移動局障害発生時に、電話注文配車を「みちびきPlus」へ送信可能

5．乗務員向けタクコン「ドラタク」の同一端末運用

6．遠隔点呼自動点呼システム「点呼番」の同一端末運用

■製品紹介WEBサイト

https://www.system-origin.jp/michibiki-plus

■会社概要

商号 ： 株式会社システムオリジン

代表者 ： 代表取締役社長 海野 知之

所在地 ： 〒424-0809 静岡県静岡市清水区天神1丁目3-12

設立 ： 1983年2月

事業内容： タクシー事業向 事務処理及び配車業務システム開発

資本金 ： 4,550万円

URL ： https://www.system-origin.jp/