学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、香川県坂出市で正式採用 ～市内の全小中学校12校へ導入、約2,800人が利用～

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤）は、提供する学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」が香川県坂出市の全市立小中学校における指導の一環として正式採用され、2026年4月より全12校で、約2,800人の児童生徒の利用が開始されたことをご報告いたします。

今回キュビナを採用いただいた坂出市では、「坂出市教育大綱」の基本目標の一つに「生きる力を育む学校教育の推進」を据え、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実による確かな学力の育成や、多様な教育ニーズへの対応、ICT環境の整備・充実のための取り組みを進めています。その一環として、このたび学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」が正式採用され、全市立小中学校12校での導入が決定いたしました。2026年4月より小学1年生～中学3年生、約2,800人が利用を開始しております。

導入に際しては、キュビナの個別最適化された出題や、学習状況の振り返りが児童生徒の主体的な学びにつながる点を評価いただいており、学習データの連携・利活用についても期待を寄せていただいております。

坂出市教育委員会 コメント

坂出市では、児童生徒の確かな学力を育むための新たな取り組みとして、AI型デジタル学習教材であるキュビナの導入を決定しました。キュビナは児童生徒一人ひとりの学習状況や習熟度をAIが分析し、個別最適な問題を自動出題する学習支援ツールです。児童生徒の習熟度に応じて、最適な問題を最適なタイミングで出題することで、主体的な学びの促進と効率的な知識の定着が図れると考えています。

また、学習者を取り巻く教育データが、学習者自身にとって、効果的かつ安全に利活用されるよう、自治体間で連携し、安全性を担保しながら学習データの連携に取り組んでまいります。



参考） 香川県におけるキュビナの学習データ利活用について (4月21日配信プレスリリース）

https://qubena.com/blog/pr-20260421

COMPASSでは、 今後もキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく 「個別最適な学び」 を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」について

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」は、AIが子どもたち一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材です。全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上に利用されています。

小中9教科、教科書準拠問題を中心とした10万問以上を搭載し、子どもたちの主体的な学び・基礎学力の効率的な定着とともに、見取り支援や演習問題配信機能で先生の働き方もサポートします。2025年にはデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をリリースするなど、機能・コンテンツのアップデートを重ねているほか、学習eポータルとしてのMEXCBT連携をはじめ、学習者中心の教育データ利活用にも積極的に取り組んでいます。

経済産業省「未来の教室」実証事業採択（2018～2020年度）、「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」受賞。

COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。

URL： https://qubena.com/



