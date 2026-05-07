VRC-JP 初心者プラザ訪問数100万人突破！支え合う居場所が、次の世代へバトンをつなぐ

株式会社V

仮想空間における社会インフラの企画・開発・運営をおこなう株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、同社が運営するソーシャルプラットフォーム「VRChat」内の日本語ユーザー向け案内ワールド『VRC-JP 初心者プラザ（通称：ジェイプラ）』において、累計訪問数が2026年5月6日(水)に100万人を突破したことをお知らせいたします。

『VRC-JP 初心者プラザ』は、2024年6月18日の公開以来、VRChatをはじめる方々が安心して一歩を踏み出せる場として、多くのユーザーに利用されてきました。Vはこれからも、本ワールドを通じて、支え合いのある優しい居場所づくりに取り組んでまいります。

■VRChat初心者向けにとどまらない利用実態

VRChatは、世界中から多数のアクセスがあり、国境を越えた交流が可能なソーシャルプラットフォームです。だからこそ、日本語が通じず緊張してしまう、最初の一歩としてどこに行けば良いのかわからない、といった初心者ならではの不安が生まれやすくなります。

Vが運営する『VRC-JP 初心者プラザ』は、日本語話者のVRChat初心者が、基本操作やアバター、イベント情報などを学びながら、安心して交流を始められる導入支援ワールドです。

本ワールドでは、日本語でVRChatのさまざまな操作方法を学びながら、ほかのユーザーと交流し、VRChatの楽しみ方を見つけていくことができます。チュートリアルエリアやワールド紹介、アバター試着、イベントホールなどを備え、初めての方が安心して一歩を踏み出せる“最初の居場所”として、多くのユーザーによる交流や案内が日常的に行われる場として定着しています。

今回の累計訪問数100万人突破にあわせ、2025年12月に実施したユーザーアンケートの調査結果をご紹介します。

アンケートによると、1年以上継続して利用している回答は、全体の約7割を占めました。初心者向けの場として認知されながらも、継続利用者が定着していることは、VRC-JP 初心者プラザが一過性の導線ではなく、継続的に利用される場として受け入れられていることを示しています。

さらに、「VRC-JP 初心者プラザ」の主な利用目的として最も多かったのは、「操作・アバター・イベントに関する情報収集」で約72％でした。続いて、「フレンドづくり・交流」が約58％、「雑談・居場所として」が約49％、「初心者案内を受ける・行う」が約28％となりました。

これらの結果から、VRC-JP 初心者プラザは情報にアクセスするための場であると同時に、ユーザー同士の接点が生まれ、自然な交流や案内が行われる場としても機能していることがうかがえます。

■ アンケートから見えた「VRC-JP 初心者プラザ」の3つの価値

アンケートを通じて「VRC-JP 初心者プラザ」の3つの価値が見えました。

1つ目は、アバター試着体験の充実です。約40％の回答で、「人気アバターがまとまっていて見やすい」「試着しながら比較できる」「ウィンドウショッピングのように楽しめる」といった声が寄せられました。VRChatにおける自己表現の入口として、アバター選びのしやすさが利用の大きなきっかけになっていることが分かります。

2つ目は、安心して過ごせる空気感や治安の良さです。約25％の回答で、「落ち着いている」「荒らしが少ない」「初心者を連れて行きやすい」といった評価が見られました。初めて訪れる人にとって入りやすく、案内する側にとっても使いやすい場として認識されていることがうかがえます。

3つ目は、VRChatへの定着を支える役割です。約15％の回答では、「VRChatをやめかけていた時にここで助けられた」「ここで初めてフレンドができた」といった具体的なエピソードが寄せられました。

VRC-JP 初心者プラザは、情報提供にとどまらず、人との接点を通じて継続利用を後押しする役割も担っていると考えられます。

■ 軽量化や導線改善、案内文化の支援強化へ

また、今後の改善要望としては、「Quest単機やスマートフォン環境では負荷が高い」といった軽量化に関する声が約20％、「配置を整理してほしい」「目的の情報により早くたどり着きたい」といった情報導線やUI/UXに関する声が約12％、「案内人が分かりやすくいると安心」「初心者向けの案内機会がもっとあると良い」といった案内文化の強化に関する声が約10％寄せられました。

VRC-JP 初心者プラザは、VRChatに初めて触れる人にとっての入口であると同時に、継続利用者にとっても情報収集や交流、案内の拠点となる場として活用されています。

累計100万人訪問という節目を通じて見えてきたのは、単なる人気ワールドとしての広がりだけではなく、ユーザー同士のつながりや定着を支える場としての役割です。今後も、多様なユーザーが安心して利用できる環境づくりを進めてまいります。

株式会社V 「VRC-JP 初心者プラザ」運営チームより

「VRC-JP 初心者プラザ」は、この度、累計訪問数100万人を達成いたしました。

2024年6月の公開以降、多くの皆さまにご利用いただき、またコミュニティの皆さまからのご支援・ご協力を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

本ワールドは、VRChatを初めて利用される方が安心してVRChatを始められるよう、基本操作やアバターアップロード、改変に関する導線を整備した日本語圏向けの導入支援ワールドとして運営してまいりました。また、アバターやワールド、各種イベントへとつながる導線を提供することで、ユーザーの活動領域を広げる役割も担っております。

訪問数100万人という節目は、単なる来場者数にとどまらず、本ワールドを通じて生まれた多様な出会いや発見の積み重ねであると認識しております。

今後も、VRChatを利用される皆さまにとって、安心して利用できる“入口”としての役割を担いながら、より一層のコンテンツ拡充および利便性の向上に努めてまいります。

引き続き、VRC-JPの取り組みにご期待くださいますようお願い申し上げます。

■「VRC-JP 初心者プラザ」とは

『VRC-JP 初心者プラザ』は、VRChat内ワールドカテゴリの「初めての方におすすめ！」にも掲載されている、日本語話者向けの導入支援ワールドです。お気に入り登録数は3万を超え、VRChatを始めたばかりの方でも安心して利用できる場として、多くのユーザーに利用されています。

ビギナー向けの分かりやすいチュートリアルエリアから各種VRChatの遊び方までの導線が整ったワールドとして、また交流の場としても多くのユーザーに利用されています。

ワールド外でもサポートを受けられる『VRChat公認Discordコミュニティ』を運営しています。

さらに、2026年4月18日(土)より、VRChat初心者がアバターのアップロードから改変、動作確認までを一通り学べる新エリア「アバターアップロード＆改変チュートリアル」が追加されました。

アップロード手順や改変の基礎を学べるチュートリアルに加え、ミラー、4面図、モーション確認、撮影エリアなどのテスト機能も備えており、初めてアバターアップロード・改変に挑戦するユーザーをサポートします。

VRChat公認ワールド『VRC-JP 初心者プラザ』

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_7345f139-e021-45cb-986e-b8b0f43994fa

VRChat公認Discordコミュニティ『VRC-JP』

https://discord.gg/vrchat-jp-1056533629314011178

■ 株式会社Vについて

株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営を行い、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

■VRChatとは

VRChatは、アメリカ合衆国のVRChat Inc.が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。VR機器、PC、スマートフォンから利用でき、ユーザーが作成した多彩なワールドやアバターを通じて、さまざまな人との交流を楽しめます。

VRChat公式サイト

https://hello.vrchat.com/

VRChat Steamダウンロードページ

https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/?l=japanese

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

URL：https://v-inc.jp