鉄道ワークショップ2026 開催！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）と東京大学生産技術研究所（東京都目黒区、所長：年吉 洋、以下「東大生研」）は、「鉄道ワークショップ2026～都市と車両をつなぐ鉄道のしくみ～」を2026年7月31日（金）に開催します。

「鉄道ワークショップ2026」は、東京メトロと東大生研次世代育成オフィス※が連携し、お互いのリソースを活用して次世代を担う人材を育成することを目的とした講座です。中学生、高校生を対象として夏休み期間に開催します。

コラボ企画第12弾となる今回は、東京メトロ丸ノ内線の中野車両基地及び東大生研 駒場リサ ーチキャンパスにおいて、モーターや制御装置に焦点をあてた講義及び車両基地内の見学、利用者の視点から考える鉄道の仕組みなどに関する講義や実験、ディスカッションを行うほか、参加者同士の親睦を深める交流会を実施します。

募集人数は中学生クラス、高校生クラスともに各25名（計50名）です。

「鉄道ワークショップ2026～都市と車両をつなぐ鉄道のしくみ～」

1 開催日時

【中学生クラス・高校生クラス】

2026年7月31日（金） 9時00分～17時00分

2 開催場所

【中学生クラス】

午前（集合）：東京メトロ 中野車両基地（東京都中野区弥生町5-7-99）

午後（解散）：東大生研 駒場リサーチキャンパス（東京都目黒区駒場4-6-1）

【高校生クラス】

午前（集合）：東大生研 駒場リサーチキャンパス（東京都目黒区駒場4-6-1）

午後（解散）：東京メトロ 中野車両基地（東京都中野区弥生町5-7-99）

3 内容（予定）

【中学生クラス】

＜オリエンテーション＞自己紹介／中野車両基地の概要

＜講義＞モーターや制御装置の仕組み

＜見学＞中野車両基地の見学

＜昼食＞中野車両基地 ※お弁当をご用意いたします。

＜移動＞中野車両基地から東大生研 駒場リサーチキャンパスまで貸切バスにて移動

＜講義＞東大生研の概要、

「利用者の視点から考える鉄道の仕組み」に関する講義及びディスカッション

＜修了式＆交流会＞

【高校生クラス】

＜オリエンテーション＞自己紹介／東大生研の概要

＜講義＞「利用者の視点から考える鉄道の仕組み」に関する講義及びディスカッション

＜昼食＞東大生研 駒場リサーチキャンパス ※お弁当をご用意いたします。

＜移動＞東大生研 駒場リサーチキャンパスから中野車両基地まで貸切バスにて移動

＜講義＞中野車両基地の概要及びモーターや制御装置の仕組みについて

＜見学＞中野車両基地の見学

＜修了式＆交流会＞

【昨年度参考】鉄道ワークショップ２０２５について

昨年度の鉄道ワークショップの開催内容については、下記サイトをご確認ください。

TEAM 鉄道ワークショップ | TEAM メトローカル | 東京メトロ(https://team-metlocal.jp/case-study/358/)

4 参加費

無料（※会場までの往復交通費は参加者負担となります。）

5 対象及び募集人員

【中学生クラス】中学1年生～中学3年生の方 25名

【高校生クラス】高校1年生～高校3年生の方 25名（高等専門学校1年生～3年生を含む）

ただし、応募時点で18歳以下とする。

6 応募方法

以下の項目について、専用応募フォームからご応募ください。

【記載項目】

メールアドレス／氏名（フリガナ）／性別／生年月日／居住地／学校名／学年／年齢／電話番号

／課題作文

課題作文テーマ：

『東京をより便利で快適にするための鉄道の“新しい仕組み”を、ご自身の経験を踏まえて提案して

ください。』

※200文字から400文字でご自由にご記入ください。

（応募フォーム入力前に準備いただくとスムーズです。）

7 応募締切

202６年6月15日（月）15時00分まで

8 応募先

【応募フォーム】 https://forms.gle/mryuW6vYK2TmFzdBA

9 参加者の決定について

ご参加いただく方には、6月下旬までに参加証を発送いたします。

※定員を上回る応募があった場合は、作文による選考を実施し、選考結果をご応募いただいた方

全員にご連絡いたします。また、重複してご応募された場合には、無効とさせていただきます。

10 個人情報について

ご応募いただいた方の個人情報は、今回のイベント以外の用途に使用いたしません。

東京メトロでは、個人情報の取扱いについて東京メトロ個人情報保護方針

（ https://www.tokyometro.jp/privacy/index.html ）に従います。

東京大学では、個人情報の取扱について東京大学の個人情報等に関する取扱規則

（ https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/disclosures/public04_05.html ）に従います。

11 お問い合わせ先

鉄道ワークショップ2026 運営事務局 ong@iis.u-tokyo.ac.jp

12 注意事項

○当日は、参加証の確認のほか、ご本人確認をさせていただく場合があります。

○参加者以外の方が見学することはできません。また、待合場所の用意もありません。

○イベント中に発生した怪我等については、責任を負いかねます。

○当日は事前の告知なく報道関係の取材及び撮影が入ることがありますが、本イベントの参加を

もって取材及び撮影に同意したとみなすことをご了承のうえ、ご応募いただくようお願いいた

します。

○昼食にお弁当を用意しておりますが、アレルギーなどご心配のある方については、

ご自身でご用意の上、お持ちくださいますようお願いいたします。