福岡では初開催！岩田屋本店の天神開業90周年を記念し、『スコーン＆TEAパーティー 2026 ＠IWATAYA』5月20日(水)より開催。

株式会社 岩田屋三越

岩田屋本店は、2026年5月20日（水）～25日（月）の6日間、本館7階大催事場にて「スコーン＆TEAパーティー2026＠IWATAYA」を開催します。三越伊勢丹グループ各店で好評の人気企画が、この度、天神開業90周年の記念として初開催となりました。全国からスコーンやお茶の名店43店舗が集結し、各店の食べ比べや紅茶との組み合わせをお楽しみいただけるほか、会場内のイートインスペースでは「ヌン活」気分を味わえるセットメニューもご用意します。

自分好みの“推しスコーン”に出会える6日間です。

岩田屋本店 天神開業90周年 スコーン＆TEAパーティー 2026 ＠IWATAYA

会期：2026年 5月20日(水)～5月25日(月)

時間：午前10時～午後7時 ※最終日午後5時終了

場所：岩田屋本店 本館7階 大催事場

■エムアイカードをお持ちのお客さま限定 先行入場のご案内

初日5月20日(水)は、エムアイカード会員さまご本人さまに限り、本館7階 大催事場への開店時間前の先行入場受付、入場整理券配布を午前9時45分まで実施いたします。入場ご希望のエムアイカード会員さまは、午前9時45分までに岩田屋本店 本館地下2階 きらめき通り地下通路玄関にお越しください。本館7階 大催事場まで順番にご案内いたします。

詳しくはホームページよりご確認ください。

岩田屋スコパのいち推しアイテム

詳細はこちら :https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya/event_calendar/scone.html会場MAPはこちら :https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/content/dam/isetan_mitsukoshi/event/iwataya/event_calendar/scone/260501/pdf/map.pdf

プレーンからサンド系まで、多彩に進化し続けるスコーン。

各ブランドおすすめのスコーンとお菓子で、すてきなスコーン＆TEAパーティーをお楽しみください。

やっぱりトラディショナルな英国スコーン＆クロテッド

＜スリーティアーズ＞（東京・京橋）＜スリーティアーズ＞ a.トリプルバタースコーン 540円 b.自家製ファッジスコーン 540円

アフタヌーンティーの人気店＜スリーティアーズ＞が贈る、妥協なきスペシャルスコーン。冷凍は一切せず、一つひとつ手ごねで仕上げる「当日焼き」の美味しさをお届けします。

a.トリプルバタースコーン

＜スリーティアーズ＞の通常の3倍のバターを使用し焼きあげたトリプルバタースコーンは、「バターを食べている」かのような背徳的な口どけ。催事限定人気No.1スコーンです。

b.自家製ファッジスコーン

手作りファッジの洗練された甘さと、香ばしいクルミが織りなすハーモニーを堪能できるスコーンです。

＜Rodda’s(ロダス)＞（英国・コーンウォール）＜Rodda’s(ロダス)＞ クロテッドクリームスコーン 324円（1個、日本製）クロテッドクリーム 348円（28g、英国製）

英国アフタヌーンティー文化を象徴する、130年の伝統を持つブランドが自信を持ったレシピでお届けするスコーン。

クロテッドクリームスコーン

上質なバターとクロテッドクリームを贅沢に使い、石窯で焼きあげました。外はさっくり、中はしっとり。いつもの日常を少しだけ特別にする英国仕立てです。

シェフの技が光るスコーン・スイーツ

＜torantoroa33 (トラントロア)＞（長野）＜torantoroa33 (トラントロア)＞カンカンサブレ 博多ver. 4,320円 1缶

農薬不使用栽培の小麦など、素材を活かしたお菓子を作っています。ご好評いただいているカンカンサブレの博多バージョンです。シンプルな物から個性的な物まで4種類を詰め合わせました。

＜DRESS MITA MASAKI LAB.(ドレス ミタ マサキ ラボ)＞（新潟）＜DRESS MITA MASAKI LAB.(ドレス ミタ マサキ ラボ)＞ a.はちみつスコーン 501円 b.バタースコーン 451円 c.はちみつレモンケーキ 501円

家業の養蜂をお菓子に、スコーンに。

a.はちみつスコーン

＜DRESS MITA MASAKI LAB.＞のシグネチャーでもあるはちみつをふんだんに使用したスコーン。

b.バタースコーン

ザクザク食感のスコーン。中はフワッと食べられ、バターの香りに包まれます。

c.はちみつレモンケーキ

はちみつ漬けのレモンピールを使用した、＜DRESS MITA MASAKI LAB.＞看板商品。

※a.c.は1歳未満の乳児には与えないでください。

各地から人気ブランドが福岡に大集合！スコーンもお菓子もTEAも！

a.さくらんぼの蜂蜜スコーン 551円 はちみつ2.5g付（採蜜国：日本）b.だだちゃ豆とチェダーチーズのスコーン 481円＜Kōshindō2区(コウシンドウ2ク)＞（山形）

テーマは、『誰かにあげたくなる』そんなお菓子とドリンク。

山形名産のさくらんぼ「佐藤錦」の春に咲く花の蜜からできた蜂蜜スティックを組み合わせたスコーンや、山形県鶴岡市特産の枝豆「だだちゃ豆」をたっぷりと使用したお食事スコーン。ティータイムにはもちろん、ワインにもおすすめのスコーンです。

a.もちきびとハトムギのプレーン 497円b.青海苔塩モッツァレラ 584円c.完熟梅と夏いちご 659円＜トムズスコーンジャパネスク＞（東京）

東京・西荻窪にある、和のスコーンと日本茶の店。日本の四季を感じる味わい豊かなスコーンを提案しています。

雑穀の滋味深い美味しさを感じられるもちきびとハトムギのプレーンや青海苔の香りととろけるモッツァレラを味わえるセイボリースコーン、甘酸っぱく初夏を感じる梅と苺のスコーンなど、日本人の口によく合う和のスコーンです。

クレームクロテッドとラズベリージャムのサンドスコーン631円［各日50点限り］＜369菓子店＞（愛知・豊明）

愛知県豊明市、季節の草花に囲まれた洋菓子店。素材の香りを大切に、心を満たすお菓子をお届けします。

クロテッドクリームベースのクリームとラズベリージャムをサンドしたスコーン王道の組み合わせでサンドスコーンにしました。

a.リッチプレーンスコーン 432円b.アールグレイクリームスコーン 648円＜kikii(キキ)＞（愛知・名古屋）

名古屋の東山動物園のすぐ近くで、ひとりで営むスコーンのお店です。素材にこだわり、ひとつひとつ丁寧に焼いています。

発酵バターと生クリームをたっぷりと使用した口溶けの良いリッチなプレーンスコーン。アールグレイクリームスコーンはリッチプレーンスコーンに、爽やかなアールグレイクリームをたっぷりと挟みました。

a.黒いちじくb.オレンジ＆アベラワーウィスキーc.グリオットチェリー(オブラシンスカ種)各2,592円 各210g、いずれもフランス製＜メゾン・ペロット＞（フランス）

■出店期間 5月20日(水)～5月22日(金)

コンフィチュール職人ステファン・ペロット氏が作る、果物をそのまま食すよりもおいしいほどの芸術的なジャム。

フランス最優秀コンフィチュール職人(2014)とコンフィチュール世界チャンピオン(2015)の2タイトルを有するのは、ステファン・ペロット氏ただ一人です。＜メゾン・ペロット＞のジャムは、砂糖は甜菜糖、ペクチンは最小限の使用にとどめた、自然な味わいとテクスチャーです。＜メゾン・ペロット＞の豊富なバリエーションのなかから、特にスコーンに合うものをご紹介します。

a.ウィスキーティー「アイラ」(リーフ) 3,672円 50gb.ブレックファストブレンド(リーフ) 2,700円 75gc.スコティッシュ・ファッジティー(リーフ) 3,564円 50gいずれも英国製＜ピコ・ティー・エディンバラ＞（英国）

■出店期間 5月20日(水)～5月22日(金)

エディンバラのアトリエで丁寧にハンドブレンド。正統派の紅茶からモダンなブレンドティーまで、センスの良さが感じられます。

a.ウィスキーティー「アイラ」

スコッチウィスキーの産地ごとの特徴を紅茶で表現したシリーズ。「アイラ」はスモーキーなラプサンスーチョンをベースに、化学香料は用いずにウィスキーで香りづけ。(アルコール分は飛んでいます)まろやかで芳醇な香りと、食事にも合うすっきりとした飲み口が魅力です。

b.ブレックファストブレンド

オーソドックス製法のアッサムとCTC製法のアッサムをブレンド。えぐみや渋みがなく、ストレートでもすっきりとおいしく召し上がっていただけます。ミルクティーの場合は冷たい低脂肪乳を少しだけさっと加えるのがピコ・ティー流。

c.スコティッシュ・ファッジティー

同じエディンバラの老舗ファッジ店、ザ・ファッジ・ハウスとのコラボレーションにより誕生した紅茶。アッサムの茶葉にファッジのかけらがブレンドされ、リッチだけれども甘すぎず、上品。ストレートでもおいしいですが、少しミルクを加えるとより風味が増します。

福岡の人気店も勢ぞろい！

＜bion(ビオン)＞（福岡・門司港）■出店期間 5月23日(土)～5月25日(月)＜bion(ビオン)＞a.マスカルポーネスコーン 454円 b.ガレット 432円 c.キャロットケーキ 648円

福岡県・門司港の海岸沿いにある菓子店。国産小麦や全粒粉、発酵バターと砂糖を使うクラシカルなレシピに農家直送の季節素材を合わせ、香り立ちと粉のおいしさを大切にして焼きあげています。

a.マスカルポーネスコーン

卵を使わずマスカルポーネと生乳のまろやかなコクと美味しさ。

b.ガレット

発酵バターとアーモンドの香る薄焼きサブレ。

c.キャロットケーキ

あたか農園の人参をたっぷり入れ、シナモン、ナツメグなどのほのかなスパイスと胡桃の香りが漂う、しっとりした食感のキャロットケーキです。

＜SUNDAY(サンデー)＞（福岡）■出店期間 5月20日(水)～5月22日(金)＜SUNDAY(サンデー)＞あんバターサンド 519円［各日30点限り］

焼きたてスコーンと季節のジャムをお届けする小さなお店。素材にこだわり一つひとつ丁寧に焼きあげています。

あんバターサンド

しっとりとしたスコーンに、甘さ控えめのあんことよつ葉の有塩バターをサンド。塩気と甘さのバランスを楽しめます。

会場でプチヌン活しちゃいましょう！

＜ランゲージファーム＞デヴォン式クリームティーセット 1,485円 1セット

会場でクリームティーをお楽しみいただけるように、スコーン2個、クロテッドクリーム、ジャムをセットにしました。スコーンにのせるときはデヴォン式でクロテッドクリームファーストに！お好みの紅茶と一緒にお楽しみください。

会場でTEAパーティー！ レモネードも魅惑です！

＜Teapick(ティーピック)＞＜Teapick(ティーピック)＞ a.紅茶専門店のティーソーダ 601円 b.紅茶専門店のつめた～いミルクティー 660円［各日各60杯限り］

a.紅茶専門店のティーソーダ

紅茶の風味をしっかりと味わえる甘さ控えめ爽やかなティーソーダです。

b.紅茶専門店のつめた～いミルクティー

北海道の牧場から直送した牛乳と牛乳に合わせてブレンドした紅茶を使用した、紅茶専門店が作る催事限定の贅沢なミルクティーです。

＜Honeycafe Meets(ハニーカフェミーツ)＞＜Honeycafe Meets(ハニーカフェミーツ)＞ 生はちみつレモネード 759円 (採蜜国：日本)

生はちみつレモネード

養蜂家 兼松健太郎氏の岐阜県産生はちみつとレモンだけで作る、甘くて爽やかな美味しいはちみつレモネード。

※1歳未満の乳児には与えないでください。

※価格のないものは参考商品です。

SNSキャンペーンを実施中！

■岩田屋本店公式X フォロー&リポストキャンペーン

期間：5月1日(金)～5月24日(日)

Xフォロー＆リポストで抽選で5名さまに＜torantoroa33(トラントロア)＞スペシャルセット(5千円相当)をプレゼント！

■物産展by三越伊勢丹X フォロー&リポストキャンペーン

期間：5月1日(金)～5月24日(日)

Xフォロー＆リポストで抽選で1名さまに＜Moksha Chai(モクシャチャイ)＞スペシャルセット(3万円相当)をプレゼント！

キャンペーン詳細はこちら :https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya/event_calendar/follow_repost_cp.html

※価格は税込価格です。

※掲載の情報、入場規制につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

※内容、素材、製造場所、原材料産地、パッケージデザインが変更となる場合がございます。

※数量に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。

※天候・交通事情により入荷が遅れる場合や、入荷しない場合がございます。

あらかじめ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

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■スコーン＆TEAパーティー 2026 ＠IWATAYA

会期：2026年 5月20日(水)～5月25日(月)

場所：岩田屋本店 本館7階 大催事場

公式ホームページは【こちら(https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya/event_calendar/scone.html)】

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株式会社岩田屋三越 岩田屋本店

福岡市中央区天神2-5-35

092-721-1111（大代表）