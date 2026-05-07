一粒万倍日・2026年5月5日に開設、会員制オンラインサロン「サロン・ド・ラトナ～ファビュラス・ワールド」

株式会社 デヴィーナ・ソサエティ

株式会社 デヴィーナ・ソサエティ（代表取締役：デヴィ・スカルノ）は、会員制オンラインサロン「サロン・ド・ラトナ～ファビュラスワールド（Salon de Ratna ~ Fabulous World）」を2026年5月5日に開設いたしました。

開設日の5月5日は「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」。一粒の籾が万倍にも実るという吉日であり、新しいことを始めるのに最良の日とされています。デヴィ夫人がこの日を選んだのは、サロンに集う一人ひとりの縁が、万倍の豊かさとなって広がっていくことへの願いを込めてのことです。

「ラトナ」とは、デヴィ・スカルノの本名「ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ」に由来するサンスクリット語で「宝石」を意味します。本サロンは、デヴィ夫人が長年にわたって大切にしてきた美・優雅・社交・社会貢献・動物愛護というすべての価値を結晶させた、唯一無二のコミュニティです。

■ 開設の背景

インドネシア初代大統領スカルノの夫人として国際社交界に立ち、「東洋の真珠」と称されてきたデヴィ・スカルノ。その86年の人生で培った美意識、社交の知恵、そして人と動物への深い愛情を、多くの人々と直接共有したいという思いが本サロンの原点です。

単なる情報発信の場ではなく、「言葉に触れ、考えを学び、時間を共有することで、人生を豊かに楽しめる」体験型コミュニティを目指します。チャリティ・動物愛護・人道支援といった社会活動とも有機的に連動し、会員が自然に社会貢献に関わることができる場を提供します。

■ 本サロンの5つの特長

１. デヴィ夫人が直接届けるコンテンツ

美と健康、国際社交マナー、世界情勢など、デヴィ夫人ならではの視点による動画コンテンツを毎日配信。テレビや一般SNSでは語られない、夫人の素顔と本音に触れることができます。

２. 夫人が直接指導するワークショップ

華道・茶道・書道・ダンスなど、デヴィ夫人が直接指導するワークショップを定期開催。美と教養を体感しながら、品格と社交の作法を身につける場を提供します。

３. 人と動物が共生する優しい社会へ

犬や猫を愛する方々が集い、動物愛護・人道支援の活動に自然に関われるコミュニティを形成。チャリティパーティや社会貢献活動とも連動します。

４. 国際社交界への扉

ティーパーティ、観劇、食事会から、モナコ・ヴェネツィア・ドバイ・ニューヨーク・ロンドン・パリ・ジャカルタの舞踏会まで。会員のステージに応じた、世界水準の社交体験を提供します。

５. 社交マナーのオンラインスクール

ルックス・メイク・テーブルマナー・ドレスコード・コミュニケーションなど、社交界で求められる教養をウェビナー形式で体系的に学べます。

■ 会員制度（Tier制）

※Tier2以上は在籍期間・紹介者等の条件あり。詳細は公式サイトをご覧ください。

■ デヴィ・スカルノ コメント

皆さま、ごきげんよう。 この度、会員制オンラインサロン「サロン・ド・ラトナ～ファビュラスワールド」を開設いたしました。 私はこれまで、美しさや優雅な社交の世界と同時に、社会貢献と動物愛護にも心を寄せてまいりました。 そして、もう一つ大切にしているのが、美と健康--皆さまに元気をお届けすることです。 本サロンでは、単なる情報を得る場所ではなく、言葉に触れ、多岐にわたって考えを学び、 時間を共有し、「人生を豊かに楽しめる」場所。人道支援といった活動にも 自然に関わっていただける場を、皆さまとともにその価値を築いてまいります。 とりわけ犬や猫を愛する方々が集い、「人と動物が共生できる優しい社会」を目指す 体験型の会員制サロンとして、共に作っていきたいと考えております。 毎日を生き生きと楽しく、健やかに過ごすこと、そして何よりも自分の幸せのために行動することによって、 他人にも愛され喜ばれることに、すべて繋がっていくものだと思っております。 このサロンが、皆様にとって「新しい人生のきっかけ」となる場所になれば嬉しく思います。

デヴィ・スカルノ

■ サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182729/table/1_1_d26ef118eb98205d8ee0fb6f6ff63d40.jpg?v=202605070251 ]

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182729/table/1_2_397f5cd4d816049e19492b1661cc960d.jpg?v=202605070251 ]

【デヴィ・スカルノ プロフィール】

ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ Ratna Sari Dewi Sukarno

社交家、慈善家、人道支援家

1940年、東京生まれ（旧名・根本七保子）。

1959年、インドネシアの初代大統領スカルノと結婚し、1962年にインドネシアの国籍を取得し、大統領夫人となる。

スカルノ大統領は、350年に及ぶオランダの植民地支配からインドネシアを解放し、1945年に独立を宣言した建国の指導者である。彼女はその夫人として、国家形成の激動期を国際社会の最前線で経験した。

政変後は1967年より国外での生活を余儀なくされ、フランスをはじめとするヨーロッパ各地で暮らす。政変、亡命、国際政治の現実の中に身を置きながら、国家と社会がどのような論理で動くのかを、机上ではなく現実の中で体験してきた。

1980年より自ら事業を立ち上げ、P.T.イムコア社を設立。石油・ガス・エネルギー・インフラ分野において国際プロジェクトに携わるなど、実業家としても活動。働いて得た収益をもとに、社会活動を継続してきた。

現在は、国際的に活動を展開し、難民支援、動物愛護、文化支援などに長年取り組んでいる。1990年にはニューヨークにて音楽財団を設立。国籍・年齢・学歴を問わず才能を支援する独自の取り組みを続けている。動物愛護活動においては、日本の法制度の不備に強い問題意識を持ち、命の尊厳を守るための法整備を訴え続けている。

日本では「デヴィ夫人」として知られ、メディア出演などを通じて率直な発言を続けてきた。その言葉の背景には、国家の興亡と国際社会の現実を、当事者として見てきた経験がある。

N.Y. IBRA 音楽財団 名誉会長／一般財団法人 アース エイド ソサエティ代表／一般社団法人 アミティエ・ソン・フロンティエール代表

デヴィ夫人のSNS

fanme.link/@dewisukarno

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 デヴィーナ・ソサエティ 広報担当

E-mail：info@salon-de-ratna.com TEL：03-5465-0055

公式サイト：https://salon-de-ratna.com