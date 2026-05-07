ミツバチが誘う、初夏のフラワーガーデンへ！『はちみつレモンパンケーキ』新登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、初夏の陽だまりにぴったりな『はちみつレモンパンケーキ』を、2026年5月26日（火）～7月6日（月）まで提供いたします。甘い香りに誘われてやってきた愛らしいミツバチが飛び回る、初夏のフラワーガーデンをイメージしたパンケーキが、表参道の欅並木のグリーンを背景に、フォトジェニックなティータイムを演出いたします。

Cafe & Dining ZelkovA はちみつレモンパンケーキ

ひんやり食感が初夏にぴったりなカッサータと、エルダーフラワーとはちみつが奏でる華やかなマリアージュ

ナッツやドライフルーツを贅沢に詰め込んだイタリア伝統のアイスケーキ「カッサータ」をたっぷりと散りばめ、ひんやりとしたくちどけと食感のアクセントが初夏にぴったりな一皿に仕上げました。高貴な香りのエルダーフラワーシロップと、レモンシロップ、はちみつを合わせた華やかなブレンドはちみつが、自家製国産レモンコンポートの爽快な甘酸っぱさを際立たせます。ひと口ごとに広がるフローラルな甘みと、レモンのフレッシュな余韻が初夏を鮮やかに彩ります。

ヨーグルトを仕込んだ、さっぱりと軽やかなパンケーキ生地

暑さを感じ始める季節に合わせ、生地にはヨーグルトを贅沢に練り込みました。しっとりとした質感に加え、軽やかでさっぱりとした後味を表現。自家製の国産レモンコンポートやフレッシュなブルーベリーソースのアクセントとともに、最後のひと口まで爽やかにお召し上がりいただけます。

遊び心あふれる、ミツバチのデコレーション

プレートの上を彩るのは、繊細なハニカム模様のチョコレートと、愛らしいミツバチのモチーフ。エディブルフラワーが咲き誇る一皿はまるで初夏のフラワーガーデンをイメージさせます。表参道の欅並木のグリーンが美しいテラス席で、心ときめくティータイムをお過ごしください。

■『はちみつレモンパンケーキ』 概要

【販売期間】

2026年5月26日（火）～7月6日（月）

【販売場所】

Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)／ザ ストリングス 表参道 1F

【提供時間】

11:30～17:00（L.O.）

【料金】 ※税金、サービス料15％別

\3,200

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-sweets.html#next

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された4つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える

2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/