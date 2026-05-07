「ざわ・・・ざわ・・・」がレース名に！？ 「ばんえい十勝オッズパーク杯」でドローンショーや「カイジ」コラボイベントを実施

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、2026年4月26日（日）に帯広競馬場で開催されたメインレース「第20回ばんえい十勝オッズパーク杯」を含む全レースに協賛しました。

当日は、人気漫画「賭博黙示録カイジ」とのコラボイベントを実施し、同作品にちなんだレース名を設定したほか、各種企画を展開し、会場全体を盛り上げました。さらに、レース終了後には帯広競馬場で初となる、約500機のドローンによるショーを実施。4,206人が来場し、終日にわたり帯広競馬場は多くの来場者でにぎわいました。

■イベントレポート

「賭博黙示録カイジ」コラボイベント

(C)レッドクリフ

当日はオッズ・パークが全レースに協賛し、「ざわ・・・ざわ・・・」「キンキンに冷えてやがるっ」など、カイジにちなんだ名称のレースが開催され、イベント開始前からSNS上で話題となりました。会場全体でコラボイベントが展開され、先着1,000名に配布された来場者プレゼントのオリジナルグッズ「賭博黙示録カイジ×ばんえい十勝オッズパーク杯オリジナルクリアファイル」は、配布開始前から長蛇の列ができるなど、高い人気を集めました。

帯広競馬場内に設置された、作中の名シーン「利根川の焼き土下座」が疑似体験できるフォトスポットでは、来場者が次々と訪れ、思い思いに写真撮影を楽しむ様子が見られました。さらに、撮影した写真をSNSに投稿すると「キンキンに冷えたビール」または「キンキンに冷えたジュース」を進呈するキャンペーンも実施。作品の世界観を体感できる参加型企画として、多くの来場者でにぎわいました。

また、お笑い芸人の兼光タカシと、こりゃめでてーな伊藤こう大によるステージイベントでは、カイジ関連ネタを取り入れたモノマネやトーク、レース予想などが行われ、多くの来場者が観覧し、会場は大きな盛り上がりを見せました。

来場者限定のプレゼント抽選会には開始前から多くの来場者が列を作り、多くの関心が集まりました。さらに、作中の人気エピソード「限定じゃんけん」をモチーフにしたダブルチャンス企画も実施され、参加者がカイジの世界観さながらの体験に熱中する様子もうかがえました。

オッズパークpresentsばんえい十勝ドローンショー「花咲くばんえい」

当日の全レース終了後に行われたドローンショーは、無灯状態から始まり、夜空にばんえい十勝のロゴが浮かび上がる印象的な演出で幕を開けました。その後、桜の花びらが舞い、一本の桜の木が描かれるなど、季節感あふれる情景が広がりました。

さらに、ばん馬の息づかいや表情、ゲートシーンを経て、躍動感あふれるレースシーンへ。坂を登り切る迫力ある姿やゴール前の白熱した展開など、ばんえい競馬ならではの力強さが、ダイナミックな光の演出で描かれ、来場者の視線を惹きつけました。

そして、夜空を華やかに彩る演出とともにショーはクライマックスを迎え、会場は感動に包まれながら、帯広競馬場で初となるドローンショーは幕を閉じました。

来場していた観客からは「このイベントをきっかけに久しぶりに来場しました。レース観戦とドローンショーの両方を楽しめました。」といった声も聞かれました。

(C)レッドクリフ

オッズ・パークは、今後もばんえい競馬をはじめとする公営競技の魅力発信に取り組むとともに、さまざまな企画を通じて地域の活性化に貢献してまいります。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

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