千葉県初開催！『リラックマ』×『ニューオータニ』のコラボスイーツビュッフェが本日(5/7)スタート。

株式会社ニュー・オータニザ・ラウンジ店内画像

ホテルニューオータニ幕張

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/rilakkuma/makuhari/

ホテルニューオータニ幕張「ザ・ラウンジ」では、リラックマや仲間たちをイメージしたかわいいスイーツを心ゆくまでご堪能いただける千葉県初開催となるスイーツビュッフェ 『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』を2026年5月7日（木）～6月30日（火）開催します。

もれなく選べるアクリルマドラー付きのコラボドリンクも！

ビュッフェイメージ左からキイロイトリのゆずレモンスカッシュ、コリラックマのいちごミルクティー、リラックマのチョコバナナスムージー

ここでしか手に入らないアクリルマドラー付のスペシャルコラボドリンクが3種類ご用意しました（1杯\1,500）。特典として、キャラクターのアクリルマドラーをプレゼントいたします。

～スペシャルコラボドリンク～

・リラックマのチョコバナナスムージー…アイスココア、チョコレートソース、ミルク、フレッシュバナナ、ホイップクリーム

・コリラックマのいちごミルクティー…ロイヤルミルクティー、自家製いちごシロップ、ミルク、ホイップクリーム

・キイロイトリのゆずレモンスカッシュ…レモンスカッシュ、クラッシュゆず、ライム

選べるマドラー（※マドラーの種類は無くなり次第終了となります）

サイズ：約160mm

素材：アクリル

ホテルを代表するパティシエが手がけたリラックマのスイーツが全7種登場！

リラックマのあんこくりーむホットケーキリラックマのしあわせみたらし団子キイロイトリのもふもふマンゴームースリラックマのマンゴーミニパフェコリラックマのおきにいりパンナコッタリラックマのだららんカスタードプリンコリラックマの夢見るフルーツロール

お好みのアイテムを自由なスタイルで堪能できるのが、スイーツビュッフェの魅力。多くの著名人からも支持される「パティスリーSATSUKI」のパティシエが、リラックマをモチーフにしたビュッフェサイズの可愛らしいスイーツをプロデュースしました。ライブ感あふれる焼き立てのホットケーキやひんやり冷たいミニパフェ、甘じょっぱいみたらし団子など、趣向を凝らした全7種のコラボスイーツが登場。リラックマの世界観をイメージしたかわいらしい装飾が施された店内で、特別なひとときをお愉しみいただけます。

ホテル自慢のスイーツに、食事系メニューも充実！

スーパーメロンショートケーキサンドウィッチイメージ

リラックマをイメージした7種のコラボスイーツ以外にも、ニューオータニの代名詞とも言うべき「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、数々のスイーツがメディアを賑わせているスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の凄腕パティシエが手掛ける自慢のスイーツが登場します。

また、毎朝焼き上げるホテルメイドブレッドで作るサンドウィッチにサラダバー、スープ、パスタやカレー、ローストビーフや店内で焼き上げるピッツァなどバリエーション豊富な食事メニューにもご期待ください。

嬉しい来場者特典や推し活を最大限に愉しめる宿泊プランも！

アクリルマーカーチャーム（全2種、デザインは選べません）

ご来場のお客さま（4歳以上）には、オリジナルノベルティとして、1名さまにつき1個「アクリルマーカーチャーム」をプレゼント！

また、希望日のお席確約が可能なコラボドリンクセットの宿泊プランもご用意しております。

リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▼もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://x.com/rilakkuma_gyr

販売概要

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』

https://www.newotani.co.jp/group/rilakkuma/makuhari/

［期間］

2026年5月7日（木）～6月30日（火）

［時間］

ランチ 11:00～16:00（お料理終了）※120分制

ディナー 17:30～20:00（お料理終了）※毎週土・日曜日

［料金］

大人 平日 \8,000 / 土・日曜日 \8,800

小学生 \4,000 / 幼児（4歳以上）\2,500

選べるアクリルマドラー付コラボドリンク\1,500

※いずれも税金・サービス料共

[コラボドリンク付プレミアムステイプラン]

2名さま1室ご利用時 1室 \46,000～ / 3名さま1室ご利用時 1室 \63,300～

※1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク、税金・サービス料共

［店舗］

〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-120-3

ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）

［ご予約・お問合せ］

Tel: 043-299-1847（ザ・ラウンジ直通 / 10:00～18:00）