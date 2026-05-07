会員制フレンチで味わう、晩春の六皿。最大4名で楽しめるサブスクレストラン『Provision』が5月のマンスリーメニューを公開。

INSTYLE GROUP株式会社

株式会社Bounty of Life（本社：東京都渋谷区 代表取締役：品治典明）が運営するサブスクリプション制フレンチレストラン『Provision』が、5月のマンスリーメニューを公開いたしました。Provisionは、完全会員制・紹介制のフレンチレストラン。会員様を含めて毎回4名様分のご飲食代を、月額会費で賄うことができるサブスクリプション制を採用しており、会員様は月に何度でもご利用いただけます。お会計の必要がないので、大切な人と過ごした楽しい時間の余韻に浸りながら、スマートにお帰りいただくことができるレストランです。何度ご来店いただいてもお楽しみいただけるよう、グランドメニューとは別に、毎月新たなお料理をご提供する「マンスリーメニュー」をご用意しております。5月は、旬の鰆を使った炙りカルパッチョや、鴨肉とシェーブルチーズのビアンコラグーなど、晩春の恵みをふんだんに使った新たな6品をご用意いたしました。

5月マンスリーメニュー

鰆の炙りカルパッチョ 酢橘のヴィネグレット

今月の前菜は、旬の鰆を使った炙りカルパッチョ。

さっぱりとした味わいのこの時期の鰆を軽く炙り、酢橘の清々しい酸味で仕立てたヴィネグレットで

淡白な身の甘みを鮮やかに引き立てました。

シャキシャキとした三つ葉の食感とほのかな紫蘇の香りが、さわやかな晩春らしい余韻を残します。

アスパラガスのスープ ヘーゼルナッツと共に

今月のスープは、春野菜の代表格、アスパラガスのポタージュ。

新鮮なアスパラガスを丁寧に仕込み、みずみずしい甘みと青々とした香りをそのまま閉じ込めました。

絹のようにきめ細かな口当たりに、ヘーゼルナッツが香ばしい香りと軽やかな食感のアクセントを添えます。

春の恵みをゆっくりと味わう一椀です。

メカジキのグリル セロリとパセリのソース

今月の魚料理は、メカジキのグリル。

肉厚なメカジキをさっとグリルし、ふっくらとしたやわらかな身に香ばしい焼き目をつけました。

ソースはメキシコの伝統的なソース「モレヴェルデ」

グリーントマトやセロリで作る鮮やかな緑のソースで、青々とした清涼感とほどよいピリ辛さが特徴。

仕上げにはモントレージャックチーズを散らし、青みのあるソースの余韻に、穏やかなコクを重ねました。

オマール海老と真蛸のソテー ブラバスソース

今月のメイン魚介は、オマール海老と旬の真蛸を合わせたソテー。

ぷりぷり食感のオマール海老と、かみごたえ豊かな真蛸にパプリカと唐辛子を煮詰めたピリ辛の「ブラバスソース」を合わせました。

甘みの強い海老と、滋味深い蛸。

ふたつの味わいがソースの奥で響き合う一皿です

骨付きポークスペアリブ ハニーマスタードソース

今月のメイン料理は、骨付きポークスペアリブ。

大きくカットした豚のスペアリブを真空調理でじっくりと味を含ませ、オーブンでしっかりカリッと焼き上げました。

ソースはケイジャンスパイスを効かせたハニーマスタード。

スパイスの奥行きと、蜂蜜の甘みが絶妙に絡み合います。

しっかりとしたかみごたえの中に、じんわりとにじむお肉の旨みをたっぷりとお楽しみください。

鴨肉とシェーブルチーズのビアンコラグー 自家製タリオリーニ

今月のパスタは、鴨のビアンコラグー。

丁寧に仕込んだ鴨肉のクリームラグーに、シェーブルチーズをたっぷりと溶かし込みました。

山羊乳ならではの芳醇な香りがソース全体に広がり、旬のグリーンピースが彩りと甘みを添えます。

合わせるのは、自家製のタリオリーニ。

チーズの豊かな風味とラグーが良く絡み、最後の一口まで満足感の続く締めの一皿です。

Provision

Provisionは、東京ミッドタウンから徒歩2分の路地裏に店を構えるサブスクリプション制のフレンチレストラン。前菜から、スープ、魚料理、肉料理、パスタ、デザートまで、本格的な創作フレンチを提供しております。

ワインは、ソムリエとして確かな腕を持つ店主が厳選し、多数取り揃えております。

完全会員制、紹介制、指紋認証システムを導入した、大人の隠れ家的なお店ですので、友人とのお食事、会社でのお付き合い、接待、二次会、恋人とのデートなど様々なシーンでご利用いただけます。

最大の特徴は「サブスクリプション制（定額制）」を導入していること。

Unisonプラン 55,000円/月 （税込）

De Luxeプラン 88,000円/月 （税込）

毎月会費をいただいている会員様は、月に何度でもご利用いただけます。

ほとんどのメニューのご飲食代を月額会費で賄うことができ、会員様を含めて毎回4名様までご利用いただけるので、煩わしい会計を避けて、心置きなくお楽しみいただけるお店です。

『De Luxeプラン』は、Unisonプランだと対象外メニューになってしまうトリュフやフォアグラ、ウニなどの高級食材を使用したお料理も食べ放題に含まれたプランです。

もちろん、会員様を含めて毎回4名様までご利用が可能で、お連れ様のご飲食代も月額会費で賄うことができます。

【店舗情報】

住所 / 〒106-0032

東京都港区六本木4-5-13

Reve六本木 3F

電話番号 / 03-6873-7624

営業時間 / 6:00 pm - 11:00 pm

定休日 / 不定休

HP / https://provision-tokyo.com/

【運営会社概要】

株式会社Bounty of Life

本社住所：東京都渋谷区神宮前5-25-4

代表取締役：品治 典明

※ Provisionを運営する株式会社Bounty of Lifeは、企業グループ INSTYLE GROUP 内の企業です