PR効果測定サービスQlipper AIに特化したリニューアル及び「Ad換算」（出願番号：商願2026-27065）提供開始のお知らせ

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（東京都台東区、代表取締役：松本泰行）は、PR効果測定サービスQlipper（クリッパー）の大幅リニューアルを2026年5月7日より提供開始いたします。今回のリニューアルでは、業界初となる「Ad換算」（出願番号：商願2026-27065）の提供をはじめ、AI を活用した機能強化、UI/UXの全面刷新、新料金プランの導入を実施します。

https://qlipper.jp

■リニューアルの背景

近年、広報・PR領域においてAI活用への注目が急速に高まっています。データの収集・分析・レポーティングを人手に頼っていた従来の広報業務は、AIを取り入れることで大きく変わりつつあります。

一方で、マーケターや経営層にとっては別の課題も存在していました。PR活動の成果を予算管理の文脈で評価するための、共通の評価基準がなかったのです。旧来用いられてきた広告換算は紙面ベースの指標であることが多く、いわば掲載時点のスナップショットでした。そのためWeb広告出稿やデジタルマーケティングと横並びで投資対効果を判断する場面で、PR固有の指標では判断材料になりにくいという状況が続いていました。

Qlipperはこうした時代の変化とユーザーの声に応えるべく、AI機能の強化と並び、PRの価値をマーケティング予算と同じ言語で語れる指標「Ad換算」の提供を、今回のリニューアルの柱として実施します。

■主なリニューアル内容１. 業界初「Ad換算」の提供開始（出願番号：商願2026-27065）

Ad換算とは、PR活動で得られた記事の価値を、広告費と同じ単位（円）に変換する指標です。

「この記事が掲載されたことは、広告費に換算すると現在いくら相当か」という問いに対して、客観的な数値で答えを出します。この変換手法は現在商標出願中であり、Ad換算を提供できるのは現時点で弊社のみです。

Ad換算への変換は、弊社が独自開発した以下3つの技術・指標を組み合わせることで実現しています。

［仮想PV・Qlipper指数］をベースに、アドネットワーク平均単価を加味してAd換算へ変換 ＝ Ad換算値（円）

Ad換算値は記事掲載後もリアルタイムに更新され、Webニュース記事の閲覧を反映し続けます。

・仮想PV（特許第7098122号）

公開されているアクセスデータを持たないWeb記事に対して、メディアの属性・規模・サイト構造などをもとにページビューを仮想的に推計する技術です。本技術は特許を取得しており、実測データのないメディアも含めた横断的な比較・評価を実現します。

・Qlipper指数

上記仮想PVやメディアの信頼性やジャンルといったメタ情報に加え、記事の明るさ、SNSでの波及状況等を統合的に数値化した独自の指数です。露出を相対的に評価します。

２.AI活用による機能強化

AIを活用した新機能を搭載し、データ分析やレポート、業務効率化をより強力に支援します。

３.UI/UXの全面刷新

直感的に操作できる新デザインを採用。広報担当者から経営層まで必要な情報にすばやくアクセスできる環境を実現しました。

４.新料金プランの提供開始

AI機能を標準搭載した新料金プランを導入します。

■既存ユーザーの皆さまへ

現在Qlipperをご利用中のお客様は、リニューアル後もこれまでのデータや設定をそのままご利用いただけます。移行作業は不要です。Ad換算・AI機能は既存プランへのオプション追加としてもご提供いたします。詳細は担当者までお問い合わせください。

■提供開始日・対象

提供開始日 2026年5月7日（水）

対象Qlipper 全ユーザー（新規・既存ともに対象）

サービスURL https://qlipper.jp



■会社概要

会社名 株式会社トドオナダ

代表者代表取締役 松本泰行

設立 2020年1月20日

資本金 580万円

所在地 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

事業内容 法人向けクラウドサービスの開発・運営、システムコンサルティング事業

コーポレートサイト https://todo-o-nada.com