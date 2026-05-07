【直方市】健康経営推進フォーラムを開催
本フォーラムでは、健康経営優良法人「ブライト500」認定企業の実践事例を通じて具体施策や効果の見える化手法を紹介するとともに、筑紫女学園大学 日高崇博准教授の基調講演「選ばれる会社づくり」で若手・女性に選ばれる職場づくりや離職防止に直結する組織づくりの具体策を提示します。企業が「健康経営をどのように進めればよいか」という課題に応える、即実践につながる知見を提供する場です。
【開催概要】
名称：直方市健康経営推進フォーラム
日時：令和8年6月2日（火）14:00～16:00（13:30受付開始）
会場：直方市保健福祉センター「ゆずりあ」
対象：管内事業所の企業経営者、労務管理者、総務人事担当者など
参加費：無料
定員：50名（先着・要申込：専用WEBフォーム）
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/kenko-forum2026/door
主催・共催：主催＝直方市、共催＝直方商工会議所／アクサ生命保険株式会社
※「健康経営(R)」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。
【プログラム】
14:00 開会あいさつ（直方市長、直方商工会議所会頭）
14:10 表彰式 健康経営優良法人2026（直方市事業所・商工会議所会員）
14:50 事例共有 「株式会社まちだ」（ブライト500認定事業所）
15:05 基調講演 「日高 崇博 氏」（筑紫女学園大学 人間科学部 准教授）
15:50 情報共有 「ストレスチェックの義務化について」（アクサ生命保険株式会社）
16:00 閉会
【報道・問い合わせ先】
直方市 健康長寿課 健康企画係 担当：杉山
TEL：0949-25-2275 E-mail：n-kenkokikaku@city.nogata.lg.jp
ZOOM取材も対応可能です