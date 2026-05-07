【直方市】水害から家族を守る！「親子防災教室」
直方市青少年育成市民会議と遠賀川水辺館は、小学生とその保護者を対象に、大雨や河川の氾濫などの水害に備えるため、親子参加型の防災イベントを開催します。
近年、全国各地で豪雨災害が発生しており、水害への備えは身近な課題となっています。本イベントでは、防災を難しく考えず、親子で楽しく体験しながら学べる内容とし、家庭での備えにつなげていただくことを目的としています。
防災はつい後回しになりがちですが、日頃から備えておくことで、いざという時の安心につながります。親子で学び、話し合うきっかけとなるイベントです。
■開催概要
イベント名：親子防災教室～「もしも」の家族作戦会議～
日 時：2026年6月13日（土） 10：00～12：00
場 所：遠賀川水辺館
対 象 者：直方市に住んでいるか通学している小・中学生とその保護者
定員：30組（※応募多数の場合は抽選）
参加料：無料
■イベント内容・体験プログラム
本イベントでは、以下の体験コーナーを予定しています。
【みて】ハザードマップを見てみよう！ → キミの家はどこかな？水害リスクを地図で確認
【たいけん】みずためくん づくり → 持ち帰れる！親子で一緒に作る防災グッズ工作
【さわって】防災バック体験 → 何を入れたらいいの？実物に触れながら学ぶ
【もしもの家族作戦会議】 → 家族で防災プランを話し合うワークショップ
■申込について
申込期間：2026年5月11日（月）9:00 ～ 31日（日）17:00
申込方法：
〇 インターネット
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-rocedure-alias/bousai08
〇 窓口提出
直方市中央公民館（平日 9:00～17:00）に申込書を提出
※電話での申込受付は行っておりません
結果通知：申込者全員に、当選・落選問わず通知いたします。
・インターネット申込の方はメールで通知
・窓口提出の方には文書で通知
■本件に関するお問い合わせ
直方市文化・スポーツ推進課社会教育係
（直方市青少年育成市民会議事務局）
担当：早田・渡邉・重谷
TEL：0949-25-2326
Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp