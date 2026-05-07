【直方市】水害から家族を守る！「親子防災教室」

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直方市


　直方市青少年育成市民会議と遠賀川水辺館は、小学生とその保護者を対象に、大雨や河川の氾濫などの水害に備えるため、親子参加型の防災イベントを開催します。


　近年、全国各地で豪雨災害が発生しており、水害への備えは身近な課題となっています。本イベントでは、防災を難しく考えず、親子で楽しく体験しながら学べる内容とし、家庭での備えにつなげていただくことを目的としています。


　防災はつい後回しになりがちですが、日頃から備えておくことで、いざという時の安心につながります。親子で学び、話し合うきっかけとなるイベントです。




■開催概要


イベント名：親子防災教室～「もしも」の家族作戦会議～


日　　　時：2026年6月13日（土） 10：00～12：00


場　　　所：遠賀川水辺館


対　象　者：直方市に住んでいるか通学している小・中学生とその保護者


定員：30組（※応募多数の場合は抽選）


参加料：無料




■イベント内容・体験プログラム


　本イベントでは、以下の体験コーナーを予定しています。


【みて】ハザードマップを見てみよう！　→ キミの家はどこかな？水害リスクを地図で確認


【たいけん】みずためくん づくり　→ 持ち帰れる！親子で一緒に作る防災グッズ工作


【さわって】防災バック体験　→ 何を入れたらいいの？実物に触れながら学ぶ


【もしもの家族作戦会議】 →　家族で防災プランを話し合うワークショップ




■申込について


申込期間：2026年5月11日（月）9:00 ～ 31日（日）17:00


申込方法：


〇 インターネット


　https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-rocedure-alias/bousai08


〇 窓口提出


　直方市中央公民館（平日 9:00～17:00）に申込書を提出


　※電話での申込受付は行っておりません




結果通知：申込者全員に、当選・落選問わず通知いたします。


・インターネット申込の方はメールで通知


・窓口提出の方には文書で通知




■本件に関するお問い合わせ


直方市文化・スポーツ推進課社会教育係


（直方市青少年育成市民会議事務局）


担当：早田・渡邉・重谷


TEL：0949-25-2326


Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp