【212 KITCHEN STORE】『スター・ウォーズ』マンダロリアン、グローグーのアイテムを含む特別コレクションが5月12日（火）より販売開始！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するキッチン道具の専門店「212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）」は、『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、厳選されたアートを使用した、212キッチンストアの特別コレクションを全国の212キッチンストア店舗、オンラインストアにて発売いたします。

躍動感あふれるコミックアートを中心に、昨年好評だったロゴデザインにはさらなる遊び心をプラス。また、ポスターアートやダイカットデザインも幅広くラインアップしています。

作中で絶大な人気を誇る「グローグー」のアイテムも多数登場。一部のアイテムは立体的なデザインで表現するなど、その愛らしい魅力を存分に引き出した仕上がりになっています。新しく生まれ変わったデザインで、『スター・ウォーズ』の世界観をぜひお楽しみください。

5月12日（火）からの店舗発売に先駆けて、5月7日（木）よりオンライン先行予約を開始いたします。

映画の余韻をそのまま日常に持ち帰れるような特別なラインアップをご用意しておりますので、ぜひこの機会に、全国の212 キッチンストアの店舗およびオンラインストアへお立ち寄りください。

特集ページを見る＞＞＞ :https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/feature/starwars_2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=260507&utm_content=starwars

▼『マンダロリアン/ グローグー』

愛嬌たっぷりのグローグーとたのしむランチタイムに、ランチボックスやタンブラーが登場。親子で楽しめるエプロンで、作る時間も笑顔あふれるひとときに。日常使いしやすいバッグやポーチなども揃っています。

（左から）ランチョンマット \1,210 / ラバーコースター \880 / フタつきマグ 400ml \3,080 / アクリルコップ \858 / ラク洗コンビセット \1,210 / ラク洗2段ランチボックス 570ml \2,090 / 巾着３点セット \1,760 / キッチンミトン \1,540 / 大きめバッグ メッシュ \3,190 / プラフックマスコットマンダロリアン（マンダロリアン/グローグー） 各\2,420＜オンラインストア限定商品＞

グローグーが描かれたTシャツとトートバッグが、オンラインストア限定で登場。

（左から）Ｔシャツ（マンダロリアン/グローグー）各\5,500 / トートバッグ アクキー付き（マンダロリアン/グローグー）各\2,530▼『スター・ウォーズ』

ダース・ベイダーやR2-D2など人気キャラクターの立体ランチボックス、コミックアートを取り入れたグッズや、思わず目を引く大胆なデザインのエプロンなど、『スター・ウォーズ』の世界観を楽しめるラインアップになっています。

（左から）エプロンR2-D2 \4,290 / ラバーコースター \880 / ラク洗2段ランチボックス800ml \2,420 / ラク洗コンビセット \1,210 / フタつきマグ 400ml\3,080 / カラビナ付きミニ刺繍ポーチ \1,980 / ポーチ３点セット \2,090 / ダイカットランチボックスダースベーダー \1,430 / トートバッグ コミック \2,530 / カラーアクリルキーホルダー \1,320 /

※商品は全て税込価格となります。

※商品の詳細は公式オンラインストアをご覧ください

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

▼『スター・ウォーズ』アイテム一覧はこちら！＞＞＞

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/search?st=1&ke=212kswall2026ss&so=RCMD&sst1=2&un=item&limit=120&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=260507&utm_content=starwars(https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/search?st=1&ke=212kswall2026ss&so=RCMD&sst1=2&un=item&limit=120&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=260507&utm_content=starwars)

▼『スター・ウォーズ』特集ページはこちら！＞＞＞

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/feature/starwars_2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=260507&utm_content=starwars(https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/feature/starwars_2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=260507&utm_content=starwars)

ぜひこの機会に、212キッチンストア店舗および公式オンラインストアでチェックしてください！

【『スター・ウォーズ』について】

1977年の全米公開以来、40年以上にわたって世界中で愛される「スター・ウォーズ」。銀河を巡る数々の伝説と、キャラクターが持つ無限の可能性への称賛は今なお根強く、何百万人ものファンを魅了し続けています。「光と闇の戦いを描く壮大なアドベンチャー」という物語に、世代を超えて全世界の観客が熱中し、共有できる体験の数々が生み出されてきました。それは究極の現代神話であり、永遠の物語なのです。

https://starwars.disney.co.jp/

【212 KITCHEN STORE とは】

「世界で一番素敵なレストラン それは我が家の食卓」をコンセプトにした、キッチン道具の専門店です。人と人とがコミュニケーションをとる上で欠かすことのできない「食」をより豊かにするために、素敵な「我が家のレストラン作り」をお手伝いしています。店名の“212（トゥーワントゥー）”は、ニューヨークの市外局番に由来しています。多種多様な食文化が融合する世界有数の大都市ニューヨークをイメージし、「世界のどんな料理でも楽しく作って、美味しく食べていただく」という思いを込めて、世界中の優れたキッチングッズを幅広く取り扱い、提案し続けています。



■212 KITCHEN STORE 公式サイト&公式通販

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/(https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/)



■オンラインストア 読み物連載更新中！

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/note/?link_id=N38_R_menu

■212 KITCHEN STOREショップリスト

https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN38&link_id=N38_L_shop(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN38&link_id=N38_L_shop)



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＜会社概要＞

・名称：株式会社 ライフスタイルイノベーション（ワールドグループ）

・代表者：木津 英之

・所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18東急不動産恵比寿ビル3F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/